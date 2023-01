Les Ukrainiens insistent pour célébrer le Nouvel An avec des fêtes et des rassemblements de rue malgré le couvre-feu et les frappes de missiles | Nouvelles du monde

Imaginez ceci – le réveillon du Nouvel An sur la place de la cathédrale Sainte-Sophie de Kyiv.

La structure bulbeuse dorée est glorieusement éclairée et un guitariste joue la mélodie du dernier Noël de George Michael alors que les familles se rassemblent sur la place.

À 21 heures, les lumières festives sont éteintes et il ne reste plus qu’une étoile du nord brillante dans le clocher. Deux heures avant le couvre-feu, la foule commence à s’éclaircir. Les lumières bleues des fourgons de police rebondissent sur l’arbre de Noël tamisé et les familles rentrent chez elles pour la nuit.

La structure bulbeuse dorée de la cathédrale Sainte-Sophie



Le Nouvel An est la fête la plus célébrée en Ukraine et bien que la journée ait été marquée par une frappe massive de missiles russes qui a provoqué 10 explosions dans la capitale, les gens se rassemblent pour en profiter comme ils le peuvent. Les fêtes à la maison se poursuivent jusqu’à la levée du couvre-feu à 6 heures du matin, puis de nombreux jeunes se rendent dans les boîtes de nuit et font la fête tout au long de la journée.

L’insistance à célébrer est une forme de résistance en soi.

“L’idée principale est que ce que fait la Russie est de nous terroriser et de nous faire peur, et ils ne comprennent pas cela. Nous allons simplement vivre nos vies, et cela pourrait être gênant, mais cela n’a pas d’importance”, déclare Zhenya. Melnyk lors d’une fête à la maison près de la place Sainte-Sophie.

Peu après minuit, deux autres explosions se répercutent dans la capitale. Les rues sont vides mais les festivités continuent alors que les gens se crient dessus depuis leurs immeubles et chantent l’hymne national par défi.

La vie a radicalement changé pour de nombreux jeunes Ukrainiens. Des milliers de civils ont abandonné leur carrière et leur confort quotidien pour s’enrôler dans les forces armées.

Jeunes Ukrainiens lors d’une fête du Nouvel An



Eugene a travaillé dans les médias et la publicité avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Il est maintenant lieutenant dans les forces armées ukrainiennes et envisage de quitter l’armée et de retourner à son ancienne vie lorsque la guerre se terminera et – souligne-t-il fortement – la Crimée sera de retour.

“Pour moi, c’était tout simplement inimaginable de rester à l’écart parce que je suis allé à l’armée non pas pour” protéger le pays “, le gouvernement ou même la langue. J’ai rejoint les forces pour protéger ma famille, mon mode de vie et la liberté que nous avons ici en Ukraine », a-t-il dit.

Quelques heures plus tard, le jour du Nouvel An, des familles se sont faufilées à travers des chars russes détruits et ont capturé de l’artillerie à l’ombre du monastère au dôme doré de St Michael.

Des familles se sont faufilées à travers des chars russes détruits le jour du Nouvel An



De nombreuses gueules de bois du Nouvel An ont été rafraîchies par l’air frais et l’épave symbolique, mais pour la plupart, la fatigue est émotionnelle.

“Je voulais croire que nous aurions au moins une nuit calme. Mais non, nos voisins ont décidé que nous ne le méritions pas alors ils nous ont envoyé des cadeaux du Nouvel An et c’était dégoûtant”, déclare Olha Kuchek, une habitante de Kyiv, en la portant. fils de trois ans.

L’esprit combatif des Ukrainiens a capturé l’imagination du monde en 2022, mais le sentiment persistant qui entre dans la nouvelle année est le profond désir de ne pas avoir à se battre du tout.