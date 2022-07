Les Ukrainiens furieux demandent 50 millions de dollars à la FIFA – médias

Le Shakhtar Donetsk affirme avoir été privé de millions de frais de transfert potentiels

Le géant ukrainien du football Shakhtar Donetsk demande des millions d’euros de compensation à la FIFA pour une décision controversée qui permet aux joueurs étrangers de suspendre unilatéralement leurs contrats jusqu’à la fin de la saison 2022/23. Le Shakhtar a accusé la FIFA de “ne s’en soucie pas” sur leurs intérêts.

La FIFA a annoncé le mois dernier l’extension de sa politique, permettant aux joueurs étrangers et au personnel d’entraîneurs de s’éloigner temporairement des clubs russes et ukrainiens sans crainte de sanctions en raison du conflit militaire en cours s’ils ne pouvaient pas trouver un accord mutuel d’ici le 30 juin.

La décision “donner[s] joueurs et entraîneurs la possibilité de s’entraîner, de jouer et de recevoir un salaire, tout en protégeant les clubs ukrainiens et en facilitant le départ des joueurs et entraîneurs étrangers de Russie », La FIFA réclamait à l’époque.

Mais la décision a provoqué la fureur de l’équipe ukrainienne de haut niveau Shakhtar, qui a remporté le titre national au cours de quatre des cinq dernières saisons et compte traditionnellement un fort contingent de stars étrangères, en particulier du Brésil.

Comme l’a révélé The Athletic, le Shakhtar affirme avoir manqué les frais de transfert car les clubs rivaux ont plutôt utilisé la décision de la FIFA pour recruter leurs joueurs gratuitement.

Dans un dossier déposé auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, le Shakhtar réclame 50 millions d’euros (51 millions de dollars) d’indemnisation.

“Tout le monde croit que nous sommes une seule famille du football. Cette décision vient de biffer ce slogan. Nous ne sommes pas une famille du football parce que personne ne se soucie des clubs ukrainiens. C’est un très grand dommage. La FIFA ne se soucie pas de nous », Le PDG du Shakhtar, Sergei Palkin, a déclaré à The Athletic.

“Comment était-il possible de me donner une semaine pour conclure des affaires pour nos 14 joueurs étrangers?” a ajouté Palkin.

“C’est une décision très ridicule, mais lorsque la FIFA a rendu la décision, en deux jours, nous avons perdu des contrats directs d’une valeur minimale de 26 millions d’euros. Ils ont rendu la décision et tous les clubs ont dit : “Merci beaucoup, la FIFA nous aide, nous prenons ces joueurs gratuitement”.

La FIFA avait tenté d’apaiser les inquiétudes des clubs ukrainiens en modifiant sa décision afin qu’aucun accord couvert par la politique ne puisse être annoncé avant le 1er août, bien que le Shakhtar ait affirmé que cela ne servait à rien car les clubs rivaux attendraient simplement un peu plus longtemps pour se lancer. joueurs.

Palkin a déclaré qu’il n’y avait eu aucune consultation avec les autorités ou les clubs de football ukrainiens, demandant: “Comment est-il possible que la FIFA, l’organisme qui dit ‘Nous sommes une famille du football’, n’ait même pas prêté attention à nous?”

Palkin a ajouté d’un ton cinglant : “La FIFA parle toujours de fair-play et de fair-play, mais je ne vois pas ici de fair-play ou de fair-game.”

Le Shakhtar, qui participe régulièrement à l’UEFA Champions League, jouait autrefois dans sa maison de la Donbass Arena mais a été contraint de quitter la ville lorsque les hostilités ont éclaté en 2014. Depuis, ils ont disputé des matchs à Lvov et Kharkiv, et plus récemment à Kiev.

Les personnalités du football russe ont également réagi avec colère à la décision de la FIFA en juin, affirmant qu’elle était discriminatoire et se moquait des accords contractuels.

« La décision détruit complètement les principes de stabilité contractuelle et d’intégrité de la concurrence. Il est ouvertement déclaré que désormais les joueurs de football et les entraîneurs ont le droit de ne pas respecter les obligations contractuelles… », lire une déclaration conjointe de l’Union russe de football (RFU) et de la Premier League russe.

“Le football ne doit pas diviser mais unir les gens aux quatre coins du globe. Cette décision causera des dommages irréparables à l’industrie du football en Russie. Nous nous réservons le droit de saisir les tribunaux pour protéger nos intérêts », il a ajouté.

Le ministre ukrainien des Sports a annoncé la semaine dernière que la Premier League du pays commencerait en août, mais que les supporters ne seraient pas autorisés à entrer dans les stades pour regarder les matchs.