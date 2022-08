Les Ukrainiens fuient la ville pour échapper à une potentielle catastrophe nucléaire « très effrayante » : « Pour la première fois, j’ai vu que les hommes avaient peur » | Nouvelles du monde

De loin, le camping à côté d’un grand étang dans le sud de l’Ukraine semble idyllique ; une petite file de voitures et de camionnettes, l’étrange tente plantée sur le sol et l’odeur de la viande grillée.

Mais, de près, il devient vite clair que ce n’est pas un lieu de vacances.

Au lieu de cela, c’est là que des groupes de familles se regroupent chaque nuit pour échapper aux bombardements russes contre leur ville à environ 10 miles de là.

“C’est terrible, très effrayant”, a déclaré Maryna But, 42 ans, décrivant la vie à Marharnets. Elle a dit qu’environ un tiers des bâtiments avaient été détruits.

“Il y a beaucoup d’explosions, les vitres tremblent, même mon chat sort de la maison en courant… C’est plus calme ici.”

Sa ville est située de l’autre côté de la rivière par rapport à la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine, Zaporizhzhia, qui est sous contrôle russe.

Les affrontements entre les forces russes et ukrainiennes dans la région signifient un double cauchemar pour les résidents locaux, terrifiés par la guerre et le potentiel d’une catastrophe nucléaire.

Maryna et son mari, Oleksandr, ont passé les trois dernières semaines à vivre dans leur camionnette blanche la nuit au bord de l’étang et à ne retourner à Marharnets que le jour. Ils possèdent quelques magasins vendant des matériaux de construction et estiment qu’ils doivent continuer à travailler malgré le risque.

“Nous nous enfuirons d’ici quand il n’y aura plus rien, quand la ville mourra”, a-t-elle dit.

Dans un camping-car bleu garé à côté du leur se trouve l’amie de Maryna, Tetiana Shumkina, 31 ans, avec son mari et sa fille de trois ans.

Image:

Alla Shevchuk dit que c’est “effrayant, très effrayant”



Eux aussi campent sur ce site depuis trois semaines, mais Tetiana, une enseignante, a déclaré que les attaques russes contre les Marharnets étaient devenues si intenses au cours des trois derniers jours qu’ils ne rentraient plus chez eux pendant la journée.

“C’est agité, instable”, dit-elle.

Sa petite fille, Emma, ​​a été effrayée par les bruits de la guerre.

“La nuit, quand l’artillerie tirait, elle se réveillait et demandait : ‘Maman, qu’est-ce que c’est ?'”, raconte Tetiana.

Des bruits sourds lointains des combats pouvaient encore être entendus à l’étang.

Tetiana tenait sa fille contre elle et jouait avec elle pour la rendre heureuse.

La jeune mère a dit qu’elle était également effrayée par la guerre et la possibilité qu’un obus ou une roquette frappe Zaporizhzhia, déclenchant une fuite de rayonnement.

“Tout cela est mauvais. La guerre est mauvaise. Des gens meurent. Des enfants meurent… Je ne peux pas choisir, les deux sont terribles pour moi.”

0:40

“Nous repousserons les envahisseurs jusqu’à la frontière”



Une équipe d’inspecteurs de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, doit visiter l’installation nucléaire cette semaine pour vérifier les dommages et évaluer la sécurité de l’infrastructure. Mais les responsables n’ont pas le pouvoir d’arrêter les combats qui ont mis en danger la plus grande centrale nucléaire d’Europe en premier lieu.

Pour Alla Shevchuk, 62 ans, le risque est devenu trop grand.

Elle et son mari ont campé dans leur petite voiture rouge dans un champ sur la route de l’étang, ce qui a également attiré des foules d’habitants effrayés des Marharnets.

“C’est effrayant, très effrayant. Même les hommes ont peur. Pour la première fois de ma vie, j’ai vu que les hommes avaient peur”, a déclaré Alla, les yeux remplis de larmes et la voix brisée.

“Nous avons un ami dans la ville – il a été commotionné. Il y a eu une explosion en plein jour et il est devenu sourd… Comment y retourner pendant la journée ? Vous ne savez pas quand et où et à quel endroit [an attack might happen]. Tout simplement horrible. Terrible.”

Image:

Tetiana dit que la région est « agitée, instable »



Le couple était rentré chez lui en ville pendant la journée pour recharger ses téléphones et nourrir son chat, mais Alla a déclaré que cela devenait trop dangereux.

Elle ouvrit le coffre de la voiture pour montrer une valise rembourrée, quelques sacs avec d’autres affaires et un bol en plastique rempli de tomates fraîches.

“Je suis handicapée et je dois tout emporter avec moi”, a-t-elle déclaré en montrant ses affaires. “C’est dommage, mais c’est comme ça qu’on voyage, avec tout ce dont on a besoin.”

S’exprimant dimanche, elle a déclaré qu’elle prévoyait de prendre un train lundi pour se rendre en Pologne, où vivait son fils adulte, ayant décidé qu’elle ne pouvait plus rester à Marharnets, même si son mari voulait rester dans la région pour le moment.

“Je suis prête à partir”, a-t-elle déclaré. “J’ai peur.”