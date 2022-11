Les Ukrainiens font face à un hiver sombre et froid testant leur résilience

Les gens se réchauffent près des incendies à l’extérieur du terminal ferroviaire principal de Lviv, en Ukraine. Dan Kitwood | Getty Images Actualités | Getty Images

Plus de 10 millions d’Ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre, mais nombre de ceux qui sont restés – en particulier dans le sud et l’est du pays – ont déjà été poussés aux limites de leur résilience. La vie quotidienne est devenue un test de survie pour beaucoup, les nécessités de base telles que l’eau, la nourriture et les fournitures médicales devenant rares. La Russie a également continué à marteler l’infrastructure énergétique du pays ; environ 10 millions de personnes en Ukraine n’ont actuellement pas d’électricité à la suite des frappes russes sur les installations énergétiques au cours des dernières semaines. Alors que l’hiver s’installe – avec des heures de clarté décroissantes et des températures qui devraient chuter à -20 degrés Celsius (-4 degrés Fahrenheit) – les responsables mettent en garde contre des pénuries généralisées d’énergie et de chaleur.

Les habitants de Kherson collectent de l’eau à un point d’eau de la ville qui n’a ni électricité ni eau depuis la retraite russe le 16 novembre 2022 à Kherson, en Ukraine. Paula Bronstein | Getty Images Actualités | Getty Images

L’électricité est devenue particulièrement rare, avec une consommation d’énergie rationnée et des pannes quotidiennes programmées (et, dernièrement, imprévues) imposées dans de nombreuses régions du pays. Et ces pannes pourraient durer des mois, selon le PDG d’une compagnie d’énergie, qui a prévenu lundi soir qu'”il pourrait ne pas y avoir de lumière pendant très longtemps”. “Je veux que tout le monde comprenne : les Ukrainiens devront très probablement vivre en mode d’arrêt jusqu’à au moins fin mars”, a déclaré Serhiy Kovalenko, PDG du fournisseur d’électricité ukrainien Yasno. a déclaré lundi sur Facebook. “Il existe également différentes prévisions de l’évolution de cette situation, et elles dépendent entièrement des attaques de la Russie”, a-t-il déclaré. Dans le meilleur des cas, il n’y a pas de nouvelles attaques sur le réseau électrique. Il y aurait toujours des coupures de courant, mais seulement de courte durée, permettant aux travailleurs de l’énergie de remettre le réseau sur pied. Cependant, dans le pire des cas, selon Kovalenko, le réseau serait “gravement endommagé”. “Ensuite, vous devrez activer non seulement des coupures de stabilisation horaires, mais aussi des coupures d’urgence, pour lesquelles il peut n’y avoir aucune lumière pendant très longtemps”, a-t-il ajouté.

Les pompiers s’efforcent d’éteindre un incendie dans les infrastructures énergétiques, endommagées par la frappe de missiles russes, alors que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine se poursuit, dans la région de Kyiv, en Ukraine, le 15 novembre 2022. Service d’état d’urgence de l’Ukraine | via Reuters

L’Ukraine doit être préparée à différentes éventualités, en particulier au pire des cas, a-t-il dit, conseillant aux gens de s’approvisionner en vêtements chauds et en couvertures. “Pensez aux options qui vous aideront à attendre pendant une longue panne. Il vaut mieux le faire maintenant que d’être malheureux et de blâmer quelqu’un plus tard. Plus précisément, nous savons tous qui est vraiment à blâmer”, a-t-il déclaré.

“Mettre la vie en danger”

L’Organisation mondiale de la santé s’est dite préoccupée par la détérioration des conditions de vie en Ukraine, l’agence mondiale de la santé prévoyant que jusqu’à trois millions de personnes supplémentaires pourraient essayer de quitter le pays cet hiver à la recherche de chaleur et de sécurité. Le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a averti lundi que “cet hiver sera une question de survie” et “de vie en danger pour des millions de personnes en Ukraine”. Dans un rapport, Kluge a déclaré que les attaques continues contre les infrastructures sanitaires et énergétiques signifient que des centaines d’hôpitaux et d’établissements de santé ne sont plus pleinement opérationnels et manquent de carburant, d’eau et d’électricité pour répondre aux besoins de base. L’OMS a déclaré avoir vérifié 703 attaques “contre la santé” depuis le début de la guerre il y a neuf mois, décrivant cela comme “une violation du droit international humanitaire et des règles de la guerre”. La Russie a longtemps nié avoir pris pour cible des infrastructures civiles, malgré les cas et les preuves du contraire.

Des employés et volontaires ukrainiens des urgences transportent une femme enceinte blessée d’une maternité endommagée par des bombardements à Marioupol, en Ukraine, le mercredi 9 mars 2022. Evgueni Maloletka | PA

“Les attaques continues contre les infrastructures sanitaires et énergétiques signifient que des centaines d’hôpitaux et d’établissements de santé ne sont plus pleinement opérationnels – manquant de carburant, d’eau et d’électricité pour répondre aux besoins de base. Les maternités ont besoin d’incubateurs ; les banques de sang ont besoin de réfrigérateurs ; les lits de soins intensifs ont besoin de ventilateurs ; et tous nécessitent de l’énergie », a déclaré Kluge. La crise énergétique “dévastatrice”, ainsi qu’une urgence de santé mentale qui s’aggrave, les contraintes d’accès humanitaire et le risque d’infections virales feront de cet hiver un formidable test pour l’Ukraine, a ajouté Kluge, ainsi que l’engagement du monde à soutenir le pays. . “Beaucoup seront obligés de se tourner vers des méthodes de chauffage alternatives comme la combustion de charbon de bois ou de bois ou l’utilisation de générateurs alimentés par des radiateurs diesel ou électriques. Ceux-ci entraînent des risques pour la santé, notamment l’exposition à des substances toxiques nocives pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles respiratoires et cardiovasculaires. conditions, ainsi que des brûlures et des blessures accidentelles », a-t-il déclaré.

Évacuations

Les responsables ukrainiens dans les régions du pays les plus durement touchées par les coupures d’électricité avertissent les habitants d’un hiver rigoureux à venir. Les civils des parties récemment libérées de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, sont invités à partir vers des régions plus sûres pendant l’hiver, tandis que le maire de Kyiv a également évoqué à contrecœur la possibilité d’évacuations. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a noté dans son allocution lundi soir que pendant la journée, “les travailleurs de l’énergie ont dû appliquer non seulement des arrêts stabilisateurs, mais aussi des arrêts imprévus. Cela est dû à un niveau de consommation plus élevé que ce que le pays peut fournir en ce moment”.

Des résidents discutent avec le personnel de la gare en attendant d’être évacués de Kherson le 21 novembre 2022 à Kherson, en Ukraine. La ville de Kherson, récemment désoccupée, souffre de graves pénuries d’électricité et d’eau. Chris McGrath | Getty Images Actualités | Getty Images