Les Ukrainiens font face à la menace nucléaire avec courage et humour noir

KYIV, Ukraine – Dmytro Bondarenko est prêt pour le pire. Il a rempli la zone de stockage sous son lit pliant et à peu près tous les autres recoins de son appartement dans l’est de Kyiv avec de l’eau et des denrées non périssables. Il y a des rouleaux de ruban adhésif pour sceller les fenêtres des retombées radioactives. Il a un réchaud de camping à gaz et des talkies-walkies.

Il y a même un fusil AR-15 et un fusil de chasse pour la protection, ainsi que des boîtes de munitions. Des bidons de carburant et des pneus de rechange sont cachés près de sa machine à laver au cas où il aurait besoin de quitter la ville en urgence.

“Toute préparation peut augmenter mes chances de survie”, a-t-il déclaré, portant un couteau et une trousse de premiers soins.

Avec l’invasion russe dans son neuvième mois, de nombreux Ukrainiens ne se demandent plus si leur pays sera frappé par des armes nucléaires. Ils se préparent activement à cette possibilité autrefois impensable.

Au cours des dîners et dans les bars, les gens discutent souvent de la ville qui serait la cible la plus probable ou du type d’arme qui pourrait être utilisée. Beaucoup, comme Bondarenko, s’approvisionnent en fournitures et élaborent des plans de survie.

Personne ne veut croire que cela puisse arriver, mais cela semble être dans l’esprit de beaucoup en Ukraine, qui a connu le pire accident nucléaire au monde à Tchernobyl en 1986.

“Bien sûr, l’Ukraine prend cette menace au sérieux, car nous comprenons à quel type de pays nous avons affaire”, a déclaré le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak. une interview avec l’Associated Press, faisant référence à la Russie.

Le Kremlin a affirmé sans fondement que l’Ukraine préparait une “bombe sale” dans les zones occupées par la Russie – un explosif destiné à disperser des matières radioactives et à semer la peur. Kyiv l’a vigoureusement démenti et a déclaré que de telles déclarations sont plus probablement un signe que Moscou prépare elle-même une telle bombe et la blâme sur l’Ukraine.

Les craintes nucléaires déclenchent des souvenirs douloureux chez ceux qui ont vécu la catastrophe de Tchernobyl, lorsque l’un des quatre réacteurs a explosé et brûlé à environ 100 kilomètres (60 miles) au nord de Kyiv, libérant un panache de radiations. Les autorités soviétiques ont d’abord gardé l’accident secret, et bien que la ville près de l’usine ait été évacuée, Kyiv ne l’a pas été.

Svitlana Bozhko était une journaliste de 26 ans à Kyiv qui était enceinte de sept mois au moment de l’accident, et elle a cru les déclarations officielles qui l’ont minimisé. Mais son mari, qui avait parlé à un physicien, l’a convaincue de fuir avec lui dans la région du sud-est de Poltava, et elle a réalisé la menace lorsqu’elle a vu des contrôleurs de rayonnement et des fonctionnaires rincer les pneus des voitures quittant Kyiv.

Ces craintes ont inquiété Bozhko pour le reste de sa grossesse, et quand sa fille est née, sa première question a été : “Combien de doigts mon enfant a-t-il ?” Cette fille, qui était en bonne santé, a maintenant un enfant d’un an et a quitté Kyiv le mois après l’invasion de la Russie.

Vivant toujours à Kyiv à 62 ans, Bozhko avait espéré qu’elle n’aurait plus jamais à vivre quelque chose comme ça. Mais toutes ces craintes sont revenues lorsque le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses forces le 24 février.

“C’était un déjà-vu”, a-t-elle déclaré à AP. “Une fois de plus, les sentiments de tragédie et d’impuissance m’ont submergé.”

La capitale se prépare à nouveau à la libération de radioactivité, avec plus de 1 000 personnes formées pour réagir, a déclaré Roman Tkachuk, chef du département de la sécurité municipale de la capitale. Il a acheté un grand nombre de comprimés d’iodure de potassium et d’équipements de protection pour les distribuer, a-t-il ajouté.

DISCUSSION ET HUMOUR SOMBRE À PROPOS DES NUKES

Avec tous les discours de haut niveau de Moscou, Washington et Kyiv sur les menaces atomiques, les conversations des Ukrainiens ces jours-ci sont parsemées d’expressions telles que “armes nucléaires stratégiques et tactiques”, ” pilules d’iodure de potassium», « masques antiradiation », « imperméables en plastique » et « aliments hermétiquement scellés ».

Bondarenko a déclaré qu’il avait commencé à élaborer des plans de survie nucléaire lorsque la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia – la plus grande d’Europe – a été touchée par des attaques russes.

Le concepteur d’applications de 33 ans estime qu’il a suffisamment de fournitures pour survivre pendant quelques semaines et plus qu’assez de carburant pour quitter le pays ou s’enfoncer profondément dans les montagnes en cas de catastrophe nucléaire.

Il a quitté la région de Donetsk il y a plusieurs années après avoir été menacée par des séparatistes pro-Moscou. Il espérait une vie calme à Kyiv, mais la pandémie de COVID-19 l’a forcé à vivre plus isolé dans son appartement et la guerre a accéléré ses plans de survie.

Ses fournitures comprennent 200 litres (53 gallons) d’eau, des pilules d’iodure de potassium pour protéger sa thyroïde des radiations, des masques respiratoires et des chaussons jetables pour se protéger des sols contaminés.

Bondarenko a déclaré qu’il ne pouvait pas être sûr qu’il serait à l’abri d’une frappe nucléaire russe, mais pense qu’il vaut mieux être préparé car “ils sont fous”.

Les sites Web offrent des conseils pour survivre à une bombe sale tout en TikTok a plusieurs messages de personnes emballant des «bagages nucléaires» faire une escapade rapide et offrir des conseils sur ce qu’il faut faire en cas d’attaque nucléaire.

Octobre a vu “d’énormes pics” de visites ukrainiennes à NUKEMAPun site Web qui permet aux utilisateurs de simuler une bombe atomique larguée à un endroit donné, selon son créateur, Alex Wellerstein.

L’anxiété a suscité l’humour noir. Plus de 8 000 personnes ont rejoint un chat sur le service de messagerie Telegram après une blague tweetée selon laquelle en cas de frappe nucléaire, les survivants devraient se rendre sur la colline de Schekavytsia à Kyiv pour une orgie.

Plus sérieusement, les experts en santé mentale affirment qu’avoir un réseau de soutien est essentiel pour rester résilient en ces temps incertains.

« C’est souvent le cas en Ukraine et il faut aussi avoir le sentiment de pouvoir y faire face. Et il y a ce sentiment de groupe (qui est) assez fort », a déclaré le Dr Koen Sevenants, responsable de la santé mentale et du soutien psychosocial pour la protection mondiale de l’enfance pour l’UNICEF.

Cependant, il a déclaré que de longues périodes sous la menace peuvent conduire à un sentiment d’impuissance, de désespoir et de dépression. Bien qu’un niveau de normalisation puisse s’établir, cela peut changer lorsque les menaces augmentent.

Ceux qui vivent près de la ligne de front de la guerre, comme les habitants de Mykolaïv, disent qu’ils sont souvent trop épuisés pour penser à de nouvelles menaces, car ils ont subi des bombardements presque constants. La ville située à 500 kilomètres (310 miles) au sud de Kyiv est la plus proche de Kherson, où les batailles font rage.

“Que je le croie ou non, nous devons nous préparer” à la menace nucléaire, a déclaré à l’AP le chef de l’administration régionale, Vitalii Kim. Il a déclaré que les responsables régionaux travaillaient sur divers scénarios et cartographiaient les itinéraires d’évacuation.

Plus de la moitié des 500 000 habitants d’avant-guerre ont fui Mykolaïv. Beaucoup de ceux qui sont restés, comme Valentyna, 73 ans, disent qu’ils sont trop fatigués pour partir maintenant.

Elle dort dans un sous-sol sans fenêtre partagé avec une dizaine d’autres voisins dans des conditions si humiliantes qu’elle a demandé à ne pas être totalement identifiée. À propos de la menace d’une attaque nucléaire, elle déclare : “Maintenant, je crois que tout peut arriver.”

Une autre femme du refuge, qui voulait être identifiée uniquement comme Tamara pour les mêmes raisons, a déclaré qu’en essayant de dormir la nuit sur un lit fait de poutres en bois empilées, son esprit se tournait vers le destin qui l’attendait.

« Pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont battus principalement avec des chevaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des chars », a-t-elle déclaré. “Personne n’exclut la possibilité que cette fois ce soit une arme nucléaire.”

“Les gens progressent, et avec eux, les armes qu’ils utilisent pour se battre”, a ajouté Tamara. “Mais l’homme ne change pas et l’histoire se répète.”

A Kyiv, Bozhko ressent la même fatigue. Elle a appris ce qu’il faut faire en cas d’impact d’un missile, conserve une réserve de remèdes pour divers types d’attaques chimiques et a ce qu’elle appelle son « bagage d’anxiété » – des éléments essentiels emballés en cas d’évacuation soudaine.

« J’en ai tellement marre d’avoir peur ; Je continue à vivre ma vie », dit-elle,« mais si quelque chose arrive, nous essaierons de nous battre et de survivre.

Et elle a dit qu’elle comprenait la différence entre 1986 et 2022.

« À l’époque, nous avions peur du pouvoir des atomes. Cette fois, nous sommes confrontés à une situation où une personne veut vous exterminer par tous les moyens”, a déclaré Bozhko, “et la seconde est beaucoup plus terrifiante”.