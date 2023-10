Les Ukrainiens en jet ski prenant d’assaut la plage de Crimée, c’est comme un film sorti d’un film | Nouvelles du monde

Des images montreraient des navires ukrainiens approchant des côtes de Crimée C’est le moment où les forces spéciales ukrainiennes lancent une attaque ambitieuse contre la péninsule de Crimée annexée. Images partagées par Les services de renseignement de défense ukrainiens (GUR) montrent des troupes rampant sur les plages de la région occupée, protégées par l’obscurité de la nuit. Au moins sept jet-skis peuvent être aperçus à l’approche des côtes de Crimée, avec des soldats sautant à l’eau pour les pousser. Pendant qu’ils étaient sur place, ils ont infligé des « dégâts de feu » aux occupants russes, a déclaré GUR. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Un autre clip montre également l’unité ukrainienne brandissant le drapeau national bleu et jaune. « Les forces spéciales des bataillons Stugna et Brotherhood ont débarqué sur le territoire de la péninsule de Crimée et ont infligé des dégâts d’incendie aux occupants », a commenté le GUR. « La Crimée sera ukrainienne ! On ne sait pas exactement quand l’attaque a eu lieu, mais le président Volodymyr Zelensky a déclaré à plusieurs reprises son intention de reprendre la Crimée, contrôlée par le Kremlin depuis 2014. GUR a publié la vidéo quelques heures seulement après que la Russie a déclaré avoir déjoué une tentative ukrainienne de déployer un groupe de soldats par voie maritime dans la partie occidentale de la Crimée. Le GUR a déclaré que les troupes avaient infligé des « dégâts de feu » à l’ennemi La force a tenté d’atterrir au cap Tarkhankut, à l’extrémité ouest, à l’aide d’un bateau à grande vitesse et de trois jet-skis, a indiqué le ministère de la Défense. Par ailleurs, les défenses aériennes russes ont abattu 31 drones ukrainiens lors d’une attaque nocturne contre les régions frontalières, ont indiqué des responsables du Kremlin. L’armée ukrainienne a récemment intensifié ses frappes de drones sur la région dans le but de perturber la logistique russe et les efforts de réapprovisionnement. Plus: Guerre Russie-Ukraine

Pas plus tard que la semaine dernière, la ville de Sébastopol en Crimée a été temporairement victime de la dernière attaque de missile contre elle. Cette frappe intervient un jour après que l'armée ukrainienne a pris pour cible le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, également situé à Sébastopol. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected].

