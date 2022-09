Les Ukrainiens effrayés par les référendums prédestinés de la Russie

KYIV, Ukraine – Après sept mois de guerre las, de nombreux Ukrainiens craignent davantage de souffrances et la répression politique les attend alors que les référendums orchestrés par le Kremlin avec l’aide d’une police armée laissent présager l’annexion imminente par la Russie de quatre régions occupées. De nombreux habitants ont fui les régions avant le début des référendums, craignant d’être forcés de voter ou d’être éventuellement enrôlés dans l’armée russe.

Petro Kobernik, qui a quitté la ville méridionale de Kherson, sous contrôle russe, juste avant le début du vote prédestiné vendredi, a déclaré que la perspective de vivre sous la loi russe et l’escalade de la guerre le rendaient, ainsi que d’autres, extrêmement nerveux quant à l’avenir.

“La situation évolue rapidement et les gens craignent d’être blessés soit par l’armée russe, soit par la guérilla ukrainienne et l’avancée des troupes ukrainiennes”, a déclaré Kobernik, 31 ans, lors d’un entretien téléphonique.

Alors que certains responsables russes apportaient des bulletins de vote dans les quartiers accompagnés de policiers armés, Kobernik a déclaré que son père de 70 ans avait fermé la porte de sa maison privée dans le village de Novotroitske – une partie de Kherson – et avait juré de ne laisser entrer personne.

Les référendums, dénoncés par Kyiv et ses alliés occidentaux comme truqués, se déroulent dans les régions de Luhansk et de Kherson sous contrôle russe, et dans les zones occupées des régions de Donetsk et de Zaporizhzhia. Ils sont largement considérés comme un prétexte à l’annexion, et les autorités russes devraient annoncer les régions comme étant les leurs une fois le vote terminé mardi.

Le Kremlin a déjà utilisé cette tactique. En 2014, il a organisé un référendum organisé à la hâte dans la région ukrainienne de Crimée pour justifier l’annexion de la péninsule de la mer Noire, une décision dénoncée comme illégitime par la majeure partie du monde.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré aux habitants des quatre régions occupées par la Russie qu’ils s’exposeraient à des sanctions pénales s’ils votaient et leur ont conseillé de partir.

Le président russe Vladimir Poutine, qui a commencé à mobiliser plus de troupes pour la guerre la semaine dernière, a déclaré qu’il était prêt à utiliser des armes nucléaires pour protéger le territoire dans une menace claire pour l’Ukraine de mettre fin à ses tentatives de reconquérir les régions.

La rhétorique croissante de Poutine et sa décision politiquement risquée d’appeler jusqu’à 300 000 réservistes de l’armée surviennent après que les Russes ont été contraints à la hâte de se retirer de vastes étendues du nord-est de l’Ukraine au début du mois. Une contre-offensive ukrainienne féroce se poursuit dans l’est et le sud du pays.

Le gouverneur de la région sud de Kherson, nommé par Moscou, Vladimir Saldo, a juré que les tentatives ukrainiennes de faire dérailler le référendum en bombardant la ville ne réussiraient pas.

“C’est compliqué à cause des problèmes de sécurité, mais tout sera fait pour rendre le scrutin sûr pour les électeurs et les responsables électoraux”, a déclaré Saldo dans une allocution vidéo. “Les gens attendent de rejoindre la Russie et veulent que cela se fasse le plus rapidement possible.”

Les séparatistes soutenus par Moscou dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk affirment que la plupart des habitants de ces territoires rêvent de rejoindre la Russie depuis l’annexion de la Crimée par la Russie.

Mais de nombreux habitants racontent une histoire différente.

“Les rues sont vides car les gens restent chez eux”, a déclaré par téléphone Marina Irkho, une résidente de 38 ans de la ville portuaire de Berdiansk, sur la mer d’Azov. “Personne ne veut qu’ils nous déclarent faire partie de la Russie et commencent à rassembler nos hommes.”

Elle a déclaré que “ceux qui ont activement défendu l’Ukraine sont partis ou se sont cachés”, ajoutant que de nombreuses personnes âgées qui ont soutenu la Russie sont restées mais ont peur.

Les guérilleros ukrainiens ont continuellement pris pour cible des responsables nommés par Moscou dans les régions occupées.

Une semaine seulement avant le référendum, un chef adjoint de l’administration de la ville de Berdiansk et sa femme qui dirigeait la commission électorale de la ville ont été tués dans une attaque.

Les membres du groupe de guérilla Yellow Band nommé d’après le drapeau national jaune et bleu de l’Ukraine ont diffusé des tracts menaçant ceux qui votent et ont exhorté les habitants à envoyer des photos et des vidéos des personnes qui votent pour les retrouver plus tard.

Les guérilleros ont également publié les numéros de téléphone des chefs des commissions électorales dans la région de Kherson, appelant les militants pro-ukrainiens à « rendre leur vie insupportable ».

Les responsables ukrainiens disent que les signes de l’illégitimité des référendums sont partout.

“Les Russes voient la peur et la réticence des citoyens à voter, ils sont donc obligés d’accueillir des gens”, a déclaré Ivan Fedorov, le maire ukrainien de la ville russe de Melitopol, qui a été détenu et détenu par les Russes avant de partir. la ville.

“Des groupes de collaborateurs et de Russes accompagnés de troupes armées vont d’un appartement à l’autre, mais peu de gens ouvrent les portes”, a déclaré Fedorov. “La hâte avec laquelle ils ont organisé ce pseudo-référendum montre qu’ils n’allaient même pas compter sérieusement les bulletins de vote.”

Larysa Vinohradova, une habitante de la ville portuaire de Marioupol qui a quitté la ville après l’invasion russe, a déclaré que beaucoup de ses amis étaient restés parce qu’ils devaient s’occuper de parents âgés refusant de fuir. “Ils ne défendent pas la Russie, ils veulent que Marioupol fasse partie de l’Ukraine, et ils l’attendent”, a-t-elle dit en fondant en larmes.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, qui a quitté la région après avoir été balayée par les forces russes, a déclaré que les habitants craignent que les Russes ne rassemblent davantage d’hommes dans la région pour le service militaire suite à l’ordre de mobilisation de Poutine.

“Les Russes utilisent ce pseudo-référendum comme prétexte pour que des personnes armées visitent des appartements et recherchent les hommes restants pour les mobiliser et recherchent également tout ce qui est suspect et pro-ukrainien”, a déclaré Haidai à l’Associated Press.

« La rapide contre-offensive ukrainienne a effrayé les Russes », a-t-il ajouté.

Selon des analystes, Poutine espère utiliser la menace d’une escalade militaire pour forcer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à négocier avec le Kremlin.

“La hâte avec laquelle le référendum a été déclenché montre la faiblesse du Kremlin, pas sa force”, a déclaré Volodymyr Fesenko, directeur du Penta Center, un groupe de réflexion indépendant basé à Kyiv. “Le Kremlin a du mal à trouver des leviers pour influencer la situation qui échappe à son contrôle.”

Karmanau a rapporté de Tallinn, Estonie.