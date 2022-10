Les Ukrainiens disent que les démocrates américains faisant pression pour des pourparlers de paix ne comprennent pas Poutine

Les Ukrainiens ont déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait fermé toute possibilité de négociations en déclarant l’annexion illégale de quatre régions ukrainiennes, et que les Russes, qui sont actuellement confrontés à des revers répétés sur le champ de bataille, utiliseraient tout cessez-le-feu pour reconstruire leur force et puis reprenez le plan de Poutine pour voler le territoire ukrainien et détruire l’Ukraine en tant que nation.