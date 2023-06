Les Ukrainiens deviennent le deuxième plus grand groupe d’étrangers en Allemagne

Un afflux de réfugiés a entraîné une croissance de 1,3% de la population du pays l’année dernière, a rapporté le service fédéral des statistiques

La population allemande a augmenté de 1 122 000 personnes en 2022, ce qui représente une croissance annuelle de 1,3 %, a rapporté le service fédéral des statistiques, Destatis. Cette augmentation est principalement due au grand nombre de réfugiés ukrainiens.

Destatis a enregistré une croissance de 0,1% l’année précédente, note le communiqué publié mardi. L’immigration en Allemagne s’élevait à 1 455 000 personnes l’année dernière, contre 329 000 en 2021. La population totale du pays a atteint 84,4 millions à la fin de 2022.

Les Ukrainiens sont devenus le deuxième plus grand groupe de non-citoyens de la nation européenne, a déclaré Destatis. Sur les 12,3 millions d’étrangers vivant en Allemagne, la plus grande diaspora est turque, avec 1,34 million. Il y avait 1,05 million de résidents ukrainiens à la fin de l’année dernière, après une multiplication par six par an. Les Syriens sont la troisième plus grande catégorie de ressortissants étrangers, avec 883 000 personnes.

L’immigration a quelque peu modifié la structure par âge de la société allemande, la part des moins de 20 ans augmentant de 2,8 %, selon le rapport. Le nombre de citoyens allemands du même groupe d’âge a diminué de 0,3 % au cours de la même période.

L’afflux d’Ukrainiens a apporté certaines tensions, comme l’ont noté les médias nationaux. Certains médias ont mis en doute le faible taux d’emploi des réfugiés ukrainiens en Allemagne par rapport à d’autres pays de l’UE.

Un rapport du journal Welt am Sonntag la semaine dernière a suggéré que l’un des facteurs est les généreuses allocations de chômage qu’ils peuvent demander tout en travaillant «sous la table» ou pas du tout. Il y a aussi la politique gouvernementale d’apprendre aux migrants à parler allemand avant de les encourager à rejoindre le marché du travail, et les attentes des Ukrainiens d’avoir de meilleurs emplois que ce qui leur est proposé.

« Les Ukrainiens ne sont pas comme vos réfugiés arabes. Les Ukrainiens avaient des emplois normaux à la maison, et ils ne veulent pas seulement nettoyer les sols pour douze euros de l’heure », a expliqué l’une des réfugiées interrogée par le journal.