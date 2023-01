Les Ukrainiens déplacés célèbrent un sombre Noël orthodoxe loin de chez eux déchirés par la guerre

Pour les Ukrainiens qui passent leur première saison de vacances loin de chez eux, les célébrations de Noël orthodoxes de cette année ont été silencieuses, axées sur les prières pour que la guerre dans leur patrie prenne fin.

Natalia Kohanova et son fils adolescent Mykhailo Kohanov sont arrivés à Brandon, au Manitoba, à la mi-juin – échappant à l’invasion russe qui a dévasté leur ville natale d’Irpin et rejoignant la grande communauté ukrainienne du sud-ouest du Manitoba.

Leur nouvelle maison a été modestement décorée avec des articles de Noël, tous donnés par la communauté et des amis.

“Toutes les décorations sur notre sapin de Noël – c’est comme des cadeaux des Canadiens. Ils pensent à nous, ils nous soutiennent et chaque fois pensent à ce dont nous avons besoin”, a déclaré Kohanova. “C’est tellement beau pour nous.”

Ils partagent la maison avec trois autres Ukrainiens déplacés – l’étudiante de 19 ans Kateryna Sofishchenko, Hanna Prykhodko et son fils de huit ans, Illia.

De gauche à droite, Kateryna Sofishchenko, Kohanova, Kohanov, Hanna Prykhodko et son fils Illia, 8 ans, se tiennent dans la cuisine de leur maison commune. Les Ukrainiens déplacés célèbrent leur première saison de vacances loin de chez eux. (Chelsea Kemp/CBC)

En Ukraine, Kohanova et sa famille célèbrent généralement Noël en décembre et Noël orthodoxe le 7 janvier. Mais cette année, ils disent qu’il est difficile de trouver des raisons de se sentir festif.

“Nous ne pouvons pas… célébrer parce que mes parents et [Mykhailo’s] ma grand-mère et mon grand-père sont actuellement en Ukraine”, a-t-elle déclaré.

Sofishchenko est assise à la table de son salon. Ses parents sont toujours en Ukraine. (Chelsea Kemp/CBC)

“Nous pensons à notre famille”, a-t-elle déclaré. “Je sais que [my] les parents se font tirer dessus tous les jours, et nous travaillons pour ne pas y penser.”

Elle a passé ses vacances à penser à la guerre, à prier et à espérer que les gens qu’elle aime restent en sécurité.

Sofishchenko, originaire de Kyiv, est arrivée à Brandon en août, le plus tard possible dans l’année, car elle voulait être avec ses parents, qui sont restés. Elle fréquente maintenant le Assiniboine Community College.

Sa famille ne célèbre pas Noël ou Noël orthodoxe, dit-elle, mais organise toujours une grande fête célébrant le Nouvel An avec ses grands-parents ; dont le point culminant serait un plat traditionnel spécial, koutia, généralement servi au début des repas de 12 plats de Noël orthodoxe.

Sofishchenko et ses colocataires ont célébré modestement les fêtes avec un petit repas. Ils disent qu’il peut être difficile de planifier parce que c’est fatiguant de s’adapter à la vie au Canada, au travail et à l’école.

Kohanova et son fils se tiennent près d’un arbre de Noël donné à la maison qu’ils partagent avec leurs compatriotes ukrainiens. (Chelsea Kemp/CBC)

Elle convient qu’il serait étrange de devenir trop festif à cause de l’année difficile et de la guerre en cours.

“Je ne suis pas vraiment dans l’esprit de Noël”, a déclaré Sofishchenko. “Quand je pense à la maison, c’est assez triste.”

Ne pas être à la maison pendant les vacances a été une expérience solitaire.

Avant de venir au Canada, Sofishchenko a passé des mois au Danemark et en Allemagne, et parfois, son pays est devenu un lointain souvenir. Elle dit que même si elle était à la maison, elle sait que l’esprit des fêtes serait atténué à cause de l’agression russe en cours.

“Ce serait quand même assez stressant, vous savez tous ces lancements de fusées et des trucs comme ça”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas domicile maison, parce que la maison est un endroit où l’on est en sécurité.”

Le Congrès ukrainien-canadien estime qu’environ 11 000 Ukrainiens se sont installés au Manitoba en vertu des mesures d’urgence sur les déplacements introduites l’an dernier. Plus de 70 se sont installés à Brandon avec l’aide du Tryzub, une branche du congrès qui aide principalement les nouveaux arrivants.

Kohanova félicite Tryzub pour son soutien communautaire et les nombreux événements et collectes de fonds qu’il a organisés au profit de l’Ukraine. Elle dit que ces événements sont importants parce que Tryzub aide à rassembler la communauté et à s’assurer que les gens se sentent connectés même s’ils sont en dehors de l’Ukraine.

“Ce sont des gens formidables parce qu’ils comprennent ce que nous ressentons et nous aident beaucoup”, a déclaré Kohanova.