Les Ukrainiens de Lugansk occupé luttent pour refaire leur vie ailleurs

KRAMATORSK, Ukraine — Personne n’est venu secourir Arif Bahirov. Après des mois de combats acharnés pour le contrôle de la région de Louhansk, un assaut russe dévastateur sur ce qui restait des positions militaires ukrainiennes battues a menacé de couper l’une des dernières voies d’évacuation de la ville natale presque encerclée de Bahirov, Severodonetsk. Emportant seulement un petit sac à dos, il a commencé un périlleux voyage de 50 milles à vélo.

Bahirov, 45 ans, qui travaillait dans les relations publiques, connaissait bien cette “route de la vie” pour s’être porté volontaire pendant des mois pour aider à évacuer des centaines d’habitants de Louhansk, une région tentaculaire à l’est de l’Ukraine, à la frontière avec la Russie. Il avait vu beaucoup d’attaques de missiles russes ciblant des voitures et des camions ici, mais maintenant qu’il pédalait, il s’accrochait à une pensée : “Personne ne tirerait sur un homme à bicyclette.”

C’était fin mai et il était épuisé. Trop de jours à supplier ses voisins de fuir au milieu des bombardements incessants. Trop de nuits blanches et pas assez de nourriture. Il a essayé de rester concentré alors qu’il contournait les cratères de bombes et les fragments déchiquetés d’éclats d’obus, écoutant les tirs entrants et sortants.

« Je ne pensais pas. J’écoutais mon environnement », a-t-il déclaré.

À environ 20 milles, il a entendu le grondement familier d’un avion russe volant à basse altitude. Quelqu’un tirait sur un homme à vélo. Il a plongé pour se mettre à l’abri dans un fossé rempli de fleurs sauvages et une bombe a explosé à moins de 300 pieds.

Quatre heures et demie plus tard, il est arrivé, essoufflé, à un poste de contrôle à l’extérieur de la ville de Bakhmut, où un policier ukrainien surpris a inspecté ses documents et lui a fait signe de passer.

Plus d’un mois après sa fuite, Bahirov n’a pas encore accepté ce qu’il a vécu lors de la destruction de sa ville. Même s’il a pu rentrer, son appartement et tout ce qu’il contient ont été détruits par les bombardements russes. « Je n’ai que ce que j’ai mis dans mon sac à dos. Je dois tout recommencer depuis le début », a-t-il déclaré, s’exprimant depuis son domicile temporaire, à des centaines de kilomètres de là, à Kyiv, la capitale ukrainienne.

Les forces russes ont presque entièrement occupé Louhansk, déplaçant 300 000 civils, tuant des milliers de personnes et réduisant en cendres des villes entières. Les bombardements russes et les contre-attaques ukrainiennes ont dispersé les survivants aux quatre coins de l’Europe.

La capture complète de Louhansk marquerait la première fois qu’une région entière tomberait aux mains des forces soutenues par Moscou et de leurs mandataires séparatistes depuis l’invasion du 24 février. Les gains récents dans l’est de l’Ukraine rapprochent le président russe Vladimir Poutine de son objectif déclaré de s’emparer du Donbass, composé des régions de Lougansk et de Donetsk.

Le 3 juillet, le ministère russe de la Défense a annoncé la « libération » de Louhansk, mais son gouverneur régional, Serhiy Haidai, a signalé que les forces ukrainiennes résistaient aux Russes dans une « très petite » zone.

Louhansk, une région ethniquement et linguistiquement diversifiée, fait partie de l’est industrialisé de l’Ukraine. La région est en guerre depuis 2014, après que des séparatistes soutenus par Moscou se soient emparés d’une large bande de territoire et aient établi la “République populaire de Lougansk” autoproclamée. Ce conflit a déplacé des dizaines de milliers de personnes et gravement endommagé des villes et des villages. Signe des liens compliqués de la région avec l’Ukraine et la Russie, les médias d’État russes ont diffusé des vidéos de certains habitants applaudissant l’arrivée des troupes russes.

Capitale de la région et ville la plus peuplée, Severodonetsk a été l’une des plus durement touchées. Fin mai, environ 90 % des bâtiments de la ville et toutes ses « infrastructures essentielles » avaient été endommagés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Superficie détenue par la Russie- soutenu séparatistes avant de Fév. 2022 Zones de contrôle à partir du 12 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI, Post reportage Superficie détenue par la Russie- soutenu séparatistes avant de Fév. 2022 Zones de contrôle à partir du 12 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI Superficie détenue par la Russie- soutenu séparatistes avant de Fév. 2022 Zones de contrôle à partir du 12 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre

Maryna est arrivée dans la ville le 23 février pour fêter l’anniversaire de sa mère. Le Washington Post ne l’identifie que par son prénom pour la sécurité des membres de sa famille qui vivent actuellement sous occupation russe.

La jeune femme de 27 ans, qui espérait un jour devenir maire de sa ville natale, a été piégée dans la ville pendant un mois après l’invasion russe. Le bombardement incessant des positions militaires ukrainiennes dans un quartier industriel près de chez eux a secoué les murs de l’appartement de sa famille. “Je pouvais le sentir dans mes genoux”, a-t-elle déclaré.

Pendant la journée, ses parents cherchaient des provisions dans les quelques magasins restés ouverts. Ils se sont arrêtés lorsque l’artillerie russe a frappé devant une épicerie, tuant un homme debout près de ses parents.

La famille dormait assise, bien habillée, sur le canapé du salon, fuyant vers le couloir ou la salle de bain à chaque fois que des obus s’écrasaient près de leur immeuble. Ils ont d’abord pensé que l’armée ukrainienne les sauverait rapidement, mais ils y sont restés piégés pendant un mois.

Maryna a déclaré que son père, autrefois déférent envers la Russie, avait été changé par l’épreuve. “Pourquoi les Russes viennent-ils ici me tuer pour nous protéger des Ukrainiens ?” il a dit. L’homme de 60 ans a même tenté de s’enrôler dans l’armée ukrainienne mais a été refoulé en raison de son âge.

Lorsque leur famille a fait des plans pour s’échapper, son père a refusé de partir. “C’est ma maison. Les Russes sont venus ici. Pourquoi devrais-je partir ? dit son père, selon Maryna.

“C’était difficile pour nous d’accepter, mais nous n’avions pas le choix”, a-t-elle déclaré.

Maryna et sa mère ont fui la ville, mais son père a emménagé dans un refuge au sous-sol de leur immeuble avec 30 autres personnes. Fin mai, trois mois après le début de la guerre, la ville n’avait ni eau, ni électricité, ni téléphone.

Fin juin, Maryna a reçu une vidéo de son père : « Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça », a-t-il dit, au milieu du fracas des obus d’artillerie à l’extérieur.

“J’attends juste un appel pour m’assurer que mon père est vivant”, a-t-elle déclaré. Dans les brefs messages qu’ils ont pu échanger, ils ont cessé de parler d’évasion. « Je ne sais même pas comment le faire sortir », dit-elle.

Certaines parties de la région ont été épargnées par la dévastation totale. Début mars, les forces russes ont pris le village de Yevsuh sans un seul coup de feu après le retrait des forces ukrainiennes, selon Yulia Naydysh, propriétaire d’une petite entreprise et journaliste locale.

Les téléphones portables ukrainiens étant coupés peu de temps après le début de l’invasion, le seul lien de sa famille avec le monde extérieur était la télévision d’État russe. Dans sa communauté, personne n’est sorti pour protester contre les actions de Poutine ; il n’y avait pas de défense territoriale. La ville n’a rien fait pour se préparer à la guerre.

Naydysh, alors âgé de 19 ans, a voté lors du simulacre de référendum de 2014 organisé par des séparatistes soutenus par le Kremlin à Lougansk. Elle a déménagé en Russie, craignant que le gouvernement ukrainien n’attaque son village. « Je ne me suis toujours pas pardonné. Quand la guerre a commencé, je pensais que c’était de ma faute », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Elle est retournée dans sa ville en octobre 2021 et a déclaré que sa loyauté allait désormais à son pays d’origine. Mais pendant les deux mois où elle a vécu sous l’occupation russe, elle s’est sentie comme la seule fervente partisane de l’Ukraine.

Elle et son père se chamaillaient à propos de faux reportages de l’État russe accusant l’Ukraine d’atrocités. Elle a dit que d’innombrables heures passées devant la télévision avaient fait croire à son père la propagande du Kremlin.

Fin avril, alors que les séparatistes contrôlaient fermement son village, elle a convaincu son père, qui avait désespérément besoin de soins médicaux, qu’il était enfin temps de partir. Elle a accepté de l’emmener vivre avec son frère en Russie, puis elle a prévu de retourner dans une partie plus sûre de l’Ukraine.

«Je me suis promené et j’ai dit au revoir à ma maison. Je disais au revoir à tout ce que j’avais », a-t-elle déclaré. « À ce moment-là, je me suis senti déçu de mon pays et de mon père.

Elle a amené son père en Russie, endurant un entretien avec des agents suspects de l’agence de renseignement russe du FSB. Puis elle a réussi à trouver son chemin vers la sécurité en Lettonie. Là, elle a été captivée par des reportages montrant des vidéos de manifestations contre la Russie à Louhansk. Elle prévoit de retourner bientôt à Kyiv. En fin de compte, elle veut retourner chez elle.