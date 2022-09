Les Ukrainiens craignent les conséquences des résultats du référendum et une frappe de drone frappe Odessa

Une frappe de drone pendant la nuit près du port ukrainien d’Odessa a déclenché un incendie et une explosion massifs, a annoncé lundi l’armée.

La frappe aérienne était la dernière d’une série d’attaques de drones sur la ville clé du sud ces derniers jours. Celui-ci a heurté une installation militaire et a fait exploser des munitions lorsqu’il a frappé. Les pompiers avaient du mal à contenir l’incendie, a indiqué le commandement sud de l’armée ukrainienne.

Les inquiétudes grandissent quant au fait que la Russie pourrait chercher à aggraver le conflit une fois qu’elle aura terminé ce que l’Ukraine et l’Occident considèrent comme des référendums illégaux dans les parties de l’Ukraine sous son contrôle.

Le vote, qui se termine mardi, a eu lieu après la fuite de milliers d’habitants et a inclus des images de troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent. On s’attend généralement à ce que la Russie proclame les résultats en sa faveur, une étape qui pourrait voir Moscou annexer le territoire et lui donner le prétexte de chercher à le défendre comme son propre territoire sous le parapluie nucléaire russe.

Éviter le vote

De nombreux habitants ont fui les régions avant le début des référendums, craignant d’être forcés de voter ou d’être éventuellement enrôlés dans l’armée russe.

Petro Kobernik, qui a quitté la ville méridionale de Kherson, sous contrôle russe, juste avant le début du vote prédestiné vendredi, a déclaré que la perspective de vivre sous la loi russe et l’escalade de la guerre le rendaient, ainsi que d’autres, extrêmement nerveux quant à l’avenir.

Des portraits de Leonid Pasechnik, chef de la République populaire autoproclamée de Lougansk, à gauche, et du président russe Vladimir Poutine sont affichés dimanche à côté d’une urne mobile dans un bureau de vote d’une maternité de Lougansk. (The Associated Press)

“La situation évolue rapidement et les gens craignent d’être blessés soit par l’armée russe, soit par la guérilla ukrainienne et l’avancée des troupes ukrainiennes”, a déclaré Kobernik, 31 ans, à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique.

Alors que certains responsables russes apportaient des bulletins de vote dans les quartiers accompagnés de policiers armés, Kobernik a déclaré que son père de 70 ans avait fermé la porte de sa maison privée dans le village de Novotroitske – une partie de Kherson – et avait juré de ne laisser entrer personne.

Le Kremlin a déjà utilisé cette tactique. En 2014, il a organisé un référendum organisé à la hâte dans la région ukrainienne de Crimée pour justifier l’annexion de la péninsule de la mer Noire, une décision dénoncée comme illégitime par la majeure partie du monde.

REGARDER l Travail ardu à la recherche de milliers de bombes potentielles : Nettoyage de bombes et de mines non explosées en Ukraine Les estimations suggèrent qu’environ 160 000 kilomètres carrés de l’Ukraine sont jonchés de bombes et de mines non explosées, ce qui nécessite des équipes spécialisées pour nettoyer le pays, alors même que d’autres missiles tombent.

Le gouverneur de la région sud de Kherson, nommé par Moscou, Vladimir Saldo, a juré que les tentatives ukrainiennes de faire dérailler le référendum en bombardant la ville ne réussiraient pas.

“C’est compliqué à cause des problèmes de sécurité, mais tout sera fait pour rendre le scrutin sûr pour les électeurs et les responsables électoraux”, a déclaré Saldo dans une allocution vidéo. “Les gens attendent de rejoindre la Russie et veulent que cela se fasse le plus rapidement possible.”

De nombreux habitants racontent une histoire différente.

“Les rues sont vides car les gens restent chez eux”, a déclaré par téléphone Marina Irkho, une habitante de 38 ans de la ville portuaire de Berdiansk, sur la mer d’Azov. “Personne ne veut qu’ils nous déclarent faire partie de la Russie et commencent à rassembler nos hommes.”

Un Russe tire sur un officier dans un centre militaire sibérien

Le Kremlin a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle pour ajouter au moins 300 000 soldats à sa force en Ukraine à l’approche des élections dans les régions occupées.

Cette décision, qui a marqué un changement radical par rapport aux efforts précédents de Vladimir Poutine pour présenter la guerre comme une opération militaire limitée qui n’interférerait pas avec la vie de la plupart des Russes, s’est avérée extrêmement impopulaire dans le pays.

Une femme fait ses adieux à un réserviste enrôlé lors de la mobilisation partielle, dimanche dans la colonie sibérienne de Bolsherechye dans la région d’Omsk en Russie. (Alexeï Malgavko/Reuters)

Des milliers d’hommes en âge de combattre ont afflué vers les aéroports et les passages frontaliers terrestres de la Russie afin d’éviter d’être appelés. Des manifestations ont éclaté dans diverses régions du pays et les médias russes ont signalé un nombre croissant d’incendies criminels contre des bureaux d’enrôlement militaire.

Les tensions ont augmenté lundi matin lorsqu’un jeune homme s’est présenté à un bureau d’enrôlement militaire dans la ville sibérienne d’Oust-Ilimsk et a tiré sur le commandant militaire à bout portant.

Les médias russes ont affirmé que l’homme était entré dans l’établissement en disant “Personne n’ira se battre” et “Nous allons tous rentrer chez nous maintenant”. Les autorités locales ont déclaré que le commandant militaire était en soins intensifs dans un état “extrêmement grave”.

ÉCOUTEZ : | Comment la guerre en Ukraine change la vie des citoyens russes :

Jour 610:33Comment un YouTuber relatant la vie quotidienne à Saint-Pétersbourg s’adapte à la vie quotidienne en temps de guerre La vlogueuse russe Niki Proshin dirige une chaîne YouTube dédiée à la publication de vidéos sur la culture russe et la vie ordinaire à Saint-Pétersbourg. Cette semaine, cela signifiait diffuser en direct une manifestation anti-guerre et essayer d’éviter d’attirer l’attention des autorités. Et comme beaucoup de Russes en âge de conscription, Proshin se demande aussi combien de temps il veut rester dans le pays.

L’homme, identifié dans les médias comme étant un résident local de 25 ans, Ruslan Zinin, aurait été contrarié qu’un avis d’appel ait été signifié à son meilleur ami qui n’avait aucune expérience de combat – ce qui, selon les autorités, est le principal critères du projet.

Le gouverneur régional d’Irkoutsk, Igor Kobzev, a écrit sur l’application de messagerie Telegram que le chef du bureau du projet était hospitalisé dans un état critique et que le tireur détenu “sera absolument puni”.

Selon l’armée britannique, les premiers lots de réservistes mobilisés ont déjà commencé à arriver dans les bases militaires russes.

Dans un briefing de renseignement en ligne, le ministère britannique de la Défense a déclaré que “plusieurs dizaines de milliers” avaient été appelés. Cependant, les Russes font face à des défis à venir.

“Contrairement à la plupart des armées occidentales, l’armée russe fournit une formation initiale de bas niveau aux soldats au sein de leurs unités opérationnelles désignées, plutôt que dans des établissements de formation dédiés”, ont déclaré les Britanniques.

Dans des circonstances normales, deux bataillons se déploient tandis qu’un troisième reste sur place pour s’entraîner. Mais dans la guerre d’Ukraine, même le troisième bataillon se déploie, affaiblissant cet entraînement, ont déclaré les Britanniques.

Entre-temps, en Ukraine, une attaque à la roquette russe a visé un village du sud-est du pays. L’attaque a frappé un village anonyme et le centre régional de Zaporizhzhia, a déclaré en ligne un responsable militaire régional, Oleksandr Starukh.

Il a publié des photos de bâtiments endommagés et a déclaré que des infrastructures non spécifiées avaient également été endommagées et que des incendies avaient été déclenchés par l’attaque.