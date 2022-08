Les Ukrainiens craignent les combats près d’une centrale nucléaire

NIKOPOL, Ukraine — Les Ukrainiens sont une fois de plus anxieux et alarmés par le sort d’une centrale nucléaire dans un pays qui abritait le pire accident atomique au monde en 1986 à Tchernobyl.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre, et poursuite des combats près de l’installation a accru les craintes d’une catastrophe qui pourrait affecter les villes voisines du sud de l’Ukraine – ou potentiellement une région encore plus large.