Les Ukrainiens craignent les combats près d’une centrale nucléaire

NIKOPOL, Ukraine (AP) – Les Ukrainiens sont à nouveau anxieux et alarmés par le sort d’une centrale nucléaire dans un pays qui a connu le pire accident atomique au monde en 1986 à Tchernobyl.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre, et la poursuite des combats à proximité de l’installation a accru les craintes d’une catastrophe qui pourrait affecter les villes voisines du sud de l’Ukraine – ou potentiellement une région encore plus large.

Le gouvernement de Kyiv allègue que la Russie tient essentiellement en otage la centrale nucléaire de l’ère soviétique, y stocke des armes et lance des attaques depuis ses environs, tandis que Moscou accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur l’installation, située dans la ville d’Enerhodar.

“Quiconque comprend les questions de sûreté nucléaire tremble depuis six mois”, a déclaré Mycle Schneider, consultant politique indépendant et coordinateur du World Nuclear Industry Status Report.

L’Ukraine ne peut pas simplement fermer ses centrales nucléaires pendant la guerre car elle en dépend fortement et ses 15 réacteurs répartis dans quatre centrales fournissent environ la moitié de son électricité. Pourtant, un conflit en cours près d’une centrale atomique en activité est troublant pour de nombreux experts qui craignent qu’une installation endommagée ne conduise à une catastrophe.

Cette peur est palpable juste de l’autre côté du fleuve Dniepr à Nikopol, où les habitants subissent des bombardements russes presque constants depuis le 12 juillet, avec huit personnes tuées, 850 bâtiments endommagés et plus de la moitié des 100 000 habitants qui fuient la ville.

Liudmyla Shyshkina, une veuve de 74 ans qui vivait à proximité de la centrale de Zaporizhzhia avant que son appartement ne soit bombardé et que son mari ne soit tué, a déclaré qu’elle pensait que les Russes étaient capables de provoquer intentionnellement une catastrophe nucléaire.

Les combats de début mars ont provoqué un bref incendie dans le complexe d’entraînement de l’usine, qui, selon les responsables, n’a entraîné aucune libération de rayonnement. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les actions militaires de la Russie là-bas équivalaient à un « chantage nucléaire ».

Aucune centrale nucléaire civile n’est conçue pour une situation de guerre, bien que les bâtiments abritant les six réacteurs de Zaporizhzhia soient protégés par du béton armé qui pourrait résister à un obus errant, selon les experts.

La préoccupation la plus immédiate est qu’une interruption de l’alimentation électrique de la centrale pourrait mettre hors service les systèmes de refroidissement essentiels au fonctionnement sûr des réacteurs, et les générateurs diesel de secours sont parfois peu fiables. Les piscines où les barres de combustible usé sont conservées pour être refroidies sont également vulnérables au bombardement, ce qui pourrait entraîner la libération de matières radioactives.

Kyiv a déclaré à l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, que des bombardements plus tôt cette semaine avaient endommagé les transformateurs d’une centrale électrique conventionnelle voisine, perturbant l’approvisionnement en électricité de la centrale de Zaporizhzhia pendant plusieurs heures.

“Ces incidents montrent pourquoi l’AIEA doit être en mesure d’envoyer très prochainement une mission à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”, a déclaré le chef de l’agence, Rafael Mariano Grossi, ajoutant qu’il s’attendait à ce que cela se produise “dans les prochains jours, si les négociations en cours réussir.”

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mardi, la chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a appelé au retrait de tout le personnel et de l’équipement militaire de l’usine et à un accord sur une zone démilitarisée autour de celle-ci.

Actuellement, seule une des quatre lignes électriques de la centrale la reliant au réseau est opérationnelle, a indiqué l’agence. L’alimentation externe est essentielle non seulement pour refroidir les deux réacteurs encore en fonctionnement, mais aussi le combustible radioactif usé stocké dans des installations spéciales sur place.

“Si nous perdons le dernier, nous sommes à la merci totale des générateurs d’électricité de secours”, a déclaré Najmedin Meshkati, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Californie du Sud.

Lui et Schneider ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’occupation de l’usine par les forces russes entrave également les inspections de sécurité et le remplacement des pièces critiques, et met à rude épreuve les centaines d’employés ukrainiens qui exploitent l’installation.

“La probabilité d’erreur humaine sera multipliée par la fatigue”, a déclaré Meshkati, qui faisait partie d’un comité nommé par l’Académie nationale des sciences des États-Unis pour tirer les leçons de la catastrophe nucléaire de 2011 à la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. “La fatigue et le stress sont malheureusement deux grands facteurs de sécurité.”

Si un incident à l’usine de Zaporizhzhia devait libérer des quantités importantes de rayonnement, l’ampleur et l’emplacement de la contamination seraient largement déterminés par les conditions météorologiques, a déclaré Paul Dorfman, un expert en sécurité nucléaire à l’Université du Sussex qui a conseillé les Britanniques et les Irlandais. Gouvernements.

Le tremblement de terre et le tsunami massifs qui ont frappé la centrale de Fukushima ont détruit les systèmes de refroidissement, ce qui a provoqué la fusion de trois de ses réacteurs. Une grande partie des matériaux contaminés a été emportée par le vent, limitant les dégâts.

L’explosion et l’incendie du 26 avril 1986 dans l’un des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl au nord de Kyiv ont envoyé un nuage de matières radioactives sur une large bande d’Europe et au-delà. En plus d’alimenter le sentiment anti-nucléaire dans de nombreux pays, la catastrophe a laissé de profondes cicatrices psychologiques sur les Ukrainiens.

Les réacteurs de Zaporizhzhia sont d’un modèle différent de ceux de Tchernobyl, mais des vents défavorables pourraient encore propager la contamination radioactive dans n’importe quelle direction, a déclaré Dorfman.

“Si quelque chose tournait vraiment mal, nous aurions alors une catastrophe radiologique à grande échelle qui pourrait atteindre l’Europe, aller jusqu’au Moyen-Orient et certainement atteindre la Russie, mais la contamination la plus importante se situerait dans la zone immédiate”, a-t-il déclaré. .

C’est pourquoi le service d’urgence de Nikopol effectue des mesures de rayonnement toutes les heures depuis le début de l’invasion russe. Avant cela, c’était toutes les quatre heures.

Jordans a rapporté de Berlin. L’écrivain Associated Press Edith M. Lederer aux Nations Unies a contribué.

Frank Jordans et Hanna Arhirova, The Associated Press