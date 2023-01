Les Ukrainiens concluent des exercices de déminage au Cambodge

SIEM REAP, Cambodge (AP) – Un groupe de 15 démineurs ukrainiens a conclu vendredi une semaine de formation au Cambodge, où des experts qui ont déminé les champs de mines de l’un des pays les plus contaminés au monde ont partagé leur expertise avec les nouveaux venus dans ce travail dangereux. .

Le Cambodge est toujours parsemé de mines provenant de trois décennies de guerre et de conflits internes qui ont pris fin en 1998, tandis que le problème en Ukraine est nouveau depuis l’invasion russe l’année dernière.

Le démineur ukrainien Stanislav Kulykiusky a déclaré aux journalistes que son équipe était reconnaissante pour la formation, affirmant que chez lui déjà 64 démineurs avaient été blessés et 13 tués dans l’exercice de leurs fonctions.

“C’est une situation très difficile”, a-t-il dit.

L’ONG Landmine Monitor, dans son rapport de 2022, a répertorié le Cambodge et l’Ukraine parmi les neuf pays contaminés par des mines “massives”, ce qui signifie qu’ils avaient plus de 100 kilomètres carrés (38,6 miles carrés) de champs non déminés.

Kulykiusky a déclaré que le principal défi pour les démineurs ukrainiens était l’ampleur du travail, mais qu’il était essentiel de s’assurer que toutes les mines sont retirées avant que les gens ne retournent dans les villages et les fermes.

“C’est une condition préalable à la reprise”, a-t-il déclaré.

Les démineurs cambodgiens sont parmi les plus expérimentés au monde et plusieurs milliers ont été envoyés au cours de la dernière décennie sous les auspices de l’ONU pour travailler en Afrique et au Moyen-Orient.

L’équipe d’Ukrainiens s’est rendue sur différents sites au cours de la semaine dernière pour apprendre à utiliser un détecteur de mines japonais avancé connu sous le nom de Advanced Landmine Imaging System.

Vendredi, le groupe a visité un musée consacré à l’explication des différentes mines terrestres et munitions non explosées trouvées au Cambodge, puis a participé à une formation pratique sur un site voisin.

Ils concluent leur voyage samedi par une journée de formation pour visiter le célèbre complexe de temples d’Angkor Wat au Cambodge avant de rentrer chez eux.

La formation se poursuivra cependant par des visioconférences régulières, et une équipe de trois à cinq experts cambodgiens se rendra en Pologne en avril pour former davantage d’Ukrainiens, a déclaré Oum Phumro, secrétaire général adjoint du Centre cambodgien d’action contre les mines, l’agence gouvernementale. qui supervise le déminage des mines terrestres et des munitions non explosées dans le pays.

Il a ajouté que le Cambodge donnait également à l’Ukraine des chiens renifleurs expérimentés et les entraînait à les utiliser pour détecter les mines.

“Nos démineurs ont une expérience de déminage depuis environ 30 ans et nous avons formé de nombreux pays”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, nous sommes fiers de former des démineurs ukrainiens.”

____ Hausse signalée depuis Bangkok.

Sopheng Cheang et David Rising, Associated Press