Les Ukrainiens célèbrent un sombre Noël orthodoxe à Bakhmut alors que les bombardements se poursuivent

Bakhmut, Ukraine

CNN

—



Le refuge était bondé de monde à la veille du Noël orthodoxe.

Certains essayaient de se réchauffer autour du poêle à bois après avoir voyagé sous la bruine verglaçante. D’autres faisaient la queue pour une tasse de café chaud et des biscuits. Sous le sapin de Noël gisait un enchevêtrement de fils chargeant les téléphones portables.

Il n’y a plus d’électricité, d’eau courante ni de téléphone portable à Bakhmut, dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, depuis des mois.

Cet abri, doté d’un groupe électrogène, d’un routeur sans fil relié à une liaison satellite, propose de la nourriture et des boissons chaudes, des médicaments et, tout aussi important, des bénévoles à l’écoute. C’est une oasis de confort dans un paysage glacial de danger, de destruction et de privation. Environ 40 à 50 personnes étaient présentes lors de la visite de CNN.

Tetyana Scherbak, une bénévole vêtue d’un gilet haute visibilité vert vif, s’est bousculée ce vendredi-là, s’arrêtant pour parler à une femme âgée penchée devant le poêle, cajolant un petit rire d’une autre.

« Malheureusement, je ne suis pas le soleil et je ne peux pas éclairer et réchauffer tout le monde. J’essaie de les écouter. Je connais beaucoup de leurs histoires. Je fais de mon mieux », a déclaré Scherbak à CNN. Mais elle ne peut pas tout faire.

Elle a réussi à obtenir un large sourire de Vlodymyr, 9 ans, le seul enfant du refuge, avec une pieuvre orange vif et verte qu’elle lui a donnée sur une étagère de jouets et de jeux.

“Tout le toit a déjà été soufflé de notre maison”, a-t-il déclaré à CNN avec le ton de voix neutre que l’on peut attendre d’un vétéran de la guerre. “Nous avons déjà eu deux coups sûrs.”

Il a dit qu’il passait ses soirées à jouer aux cartes avec sa mère, Lidiya Krylova.

Contrairement aux 90% des habitants d’origine de Bakhmut qui sont partis, selon le chef de l’administration militaire de la ville de Bakhmut, Krylova et sa famille sont restées dans la ville, qui a été au centre de violents combats entre les forces ukrainiennes et russes en derniers mois.

“Voici notre maison, notre patrie, mes parents, mes connaissances et mes amis”, a déclaré Krylova à propos de sa décision de rester.

Les volontaires avaient dressé une table avec des petits gâteaux, des biscuits, des pommes, des oranges et des bonbons. Entre les plats de nourriture se trouvaient de petits sapins de Noël en carton. Les gens se sont réunis autour de la table.

“Nous souhaitons à chacun de vous le salut et la paix”, leur a dit Scherbak. « Nous voulons vous donner un peu de chaleur et de confort. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël du mieux que nous pouvons. S’il vous plaît venez vous faire plaisir.

Une brève agitation s’ensuivit alors que chacun attrapait ce qu’il pouvait. En moins d’une minute, la table était vide.

Andriy Heriyak a regardé tout cela devant le poêle. Caméraman vétéran d’une société de télévision locale, aujourd’hui à la retraite, il s’est souvenu de Noëls passés plus heureux.

“C’est tellement triste”, a-t-il dit. “Triste, triste journée.”

Au fil de la journée, les températures ont chuté sous le point de congélation. De lourds flocons de neige tombaient du ciel plombé. Et pendant tout ce temps, le bruit sourd de l’artillerie et des roquettes sortantes et entrantes, et le hochet creux intermittent des tirs d’armes légères, pouvaient être entendus.

À peine une âme s’y est aventurée. Nous avons croisé un berger faisant paître son troupeau dans un parc. Le visage encapuchonné contre le froid, il se baissa pour ramasser des châtaignes sur le sol enneigé.

Plus loin sur la route, des soldats se sont précipités entre les bâtiments avec des caisses de munitions.

Les bombardements ont continué. Le président russe Vladimir Poutine a proposé la semaine dernière une trêve de 36 heures sur le Noël orthodoxe, mais la décision unilatérale a été rejetée par Kyiv comme “hypocrisie”. Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’une série de missiles russes avaient été tirés au cours de cette période.

Alors que l’obscurité tombait vendredi, l’équipe de CNN a trouvé refuge dans un sous-sol où trois des sept derniers médecins encore à Bakhmut préparaient leur dîner de réveillon de Noël orthodoxe.

Ils ont déménagé ici il y a des mois. En ce qui concerne les abris anti-bombes ou les sous-sols, le leur est étonnamment confortable. Chaque extrémité du sous-sol est cloisonnée pour faire des chambres séparées. Une génératrice assure l’électricité, et un poêle à bois la chaleur. Ils avaient installé un arbre de Noël dans le coin, avec des lumières colorées.

Des bâches de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, recouvraient les murs de béton froids.

La neurochirurgienne Elena Manukhina a vu de près le bilan de la guerre qui fait rage autour de Bakhmut. « Ça a beaucoup changé chez les gens ici. Ils sont inquiets, ils repensent leur vie. La guerre a provoqué un changement dans la psyché et la santé des gens », a-t-elle déclaré à CNN.

Nous avons rejoint les médecins pour le dîner. Ils ont grillé les vacances avec du champagne ukrainien et du cognac fougueux, mais l’ambiance était modérée.

Elena Molchanova, spécialiste des maladies infectieuses, était la plus animée à table, essayant de remonter le moral.

Mais même elle a fléchi. « Je ressens de la douleur », dit-elle, les yeux embués, « parce que je ne peux pas être avec ma famille. Je ne peux pas m’asseoir à la même table avec ma mère et ma fille.

L’équipe de CNN a passé la nuit dans une pièce séparée au sous-sol. Les médecins nous ont fourni une bâche pour recouvrir le sol en béton, des matelas et du bois pour un poêle dans le coin. Tout au long de la longue nuit, des bombardements ont grondé au loin.

Puis, Noël orthodoxe s’est levé à Bakhmut avec un ciel bleu clair et un froid glacial.

Et le bombardement a continué.