Les Ukrainiens célèbrent le Noël orthodoxe dans un lieu saint longtemps lié à Moscou

Ceux qui assistaient au service de Noël à Pechersky Lavra de Kyiv ont dû faire face à d’intenses contrôles de sécurité. Les gens devaient montrer leur passeport et passer par des détecteurs de métaux et des scanners de sacs avant de pouvoir entrer dans les locaux. Le site tentaculaire sur une falaise surplombant le fleuve Dnipro possède des catacombes vieilles de 1 000 ans qui abritent les restes de saints et est considéré comme un berceau de l’orthodoxie pour les Russes et les Ukrainiens.