Les Ukrainiens cachent des chars dans les bois et volent des véhicules blindés aux forces russes | Nouvelles du monde

Au plus profond des bois de l’est de l’Ukraine, une unité de chars s’est cachée sous les arbres.

Leurs machines géantes, qui comprennent des T-72 de l’ère soviétique et un T-84 plus avancé, sont protégées par un feuillage d’été dans un stand luxueux, les feuilles dodues bloquant la majeure partie de la lumière.

Pourtant, cela ne suffit pas à rassurer les équipages de chars qui craignent les conséquences d’être repérés par un drone russe.

Chaque réservoir a été drapé de filets et de branches de camouflage, ce qui les rend pratiquement invisibles à l’œil humain. Nous sommes passés devant six chars environ en chemin dans les bois et nous n’avons pas repéré un seul véhicule.

Image:

L’unité a des chars déguisés avec des feuillages et des filets de camouflage



Image:

Andrii Koval inspecte un réservoir





J’ai demandé au commandant de l’unité, le Lt Vitalii Timoshuk, pourquoi ils avaient pris tant de soin à les déguiser.

« Si nous n’avons pas d’équipement, nous n’avons rien avec quoi nous battre. Que puis-je dire ? Nous gardons nos chars en sécurité parce que nous n’en avons pas beaucoup. »

Nous avons trouvé les membres d’un équipage de char travaillant d’arrache-pied sur un T-84. C’est un équipement précieux, le char le plus avancé de l’armée – même si l’Ukraine n’en possède que six.

Serrant une clé surdimensionnée, Andrii Koval nous a dit qu’il est puissant et rapide – bien que parfois difficile à démarrer.

« Il y a quelques questions mais en général, c’est une bonne machine. Elle tire bien à des distances de trois à quatre kilomètres et roule vite. C’est tout ce dont nous avons besoin. »

Andrii et son collègue Vadim en sont maintenant à leur troisième char. Ils ont perdu les deux premiers sous le feu nourri des Russes.

Image:

Membre de l’unité de chars Vadim



Une vidéo des frappes sur le premier montre sa tourelle fumante au loin. L’équipage a été évacué et Andrii et Vadim sont photographiés sur le terrain.

« Un coup direct sur notre véhicule, l’équipage a évacué, guetteur, mécano….et moi, qui se fait tirer dessus.

Un obus russe a sifflé au-dessus de leur tête.

Les combattants utilisant leur téléphone pour documenter la bataille au fur et à mesure qu’ils y participent sont devenus une caractéristique de cette guerre.

Image:

Vitalii Timoshuk, le commandant, porte une chemise kaki et a un débardeur caché sur son épaule gauche



Lorsque le commandant de cette base de chars secrète, le Lt Vitalii Timoshuk, nous a raconté comment son unité avait repoussé une attaque russe la semaine dernière, il avait aussi les photos pour l’illustrer.

Le Lt Timoshuk n’a que 21 ans et est officiellement diplômé de son académie militaire le jour de notre visite.

Mais il dit qu’il reçoit beaucoup d’aide de son équipe.

« Nos gens sont expérimentés, ils savent pourquoi ils sont venus ici, à cause de leurs familles et de notre patrie. Cela nous aidera à gagner. »

« Tu n’as pas beaucoup d’expérience, tu as 21 ans et tu diriges l’unité, » suggérai-je.

Il a répondu: « Je n’ai aucune difficulté parce que mon personnel me soutient. Je suis fier d’eux. Et c’est un plaisir pour moi de commander et de travailler avec eux. Nos gars sont tellement cool. »

« Qu’est-ce qu’ils ont pensé quand tu es arrivé, un chef d’unité de 21 ans ? » J’ai demandé.

« Je ne leur ai pas dit que j’avais 21 ans depuis longtemps. Je n’en ai pas l’air. Que puis-je dire d’autre ? »

Image:

De gauche à droite : Andrii Koval, John Sparks de Sky News, Roman Batsenko



Le char russe volé

Le Lt Timoshuk m’a dit que les Ukrainiens ont capturé quelque 400 véhicules blindés russes, dont cinq accrochés par son unité.

Il m’a présenté au membre d’équipage de char Roman Batsenko, qui a volé deux chars sous le nez de l’ennemi.

« Nos services de renseignement nous en ont parlé. L’un avait touché une mine. L’autre travaillait, alors nous sommes allés (les chercher). »

Je lui ai demandé comment il s’était senti au moment où il avait sauté dans un char russe.

« Le bonheur, le bonheur que nous ayons renouvelé notre stock de chars. La seule peur est venue plus tard quand nous avons appris qu’il y avait deux cents chars russes à seulement un kilomètre. Mais ils ne s’attendaient pas à ce que nous soyons si effrontés et que nous les volions. »

L’armée russe est formidable et bien mieux équipée, mais il y a beaucoup d’esprit dans les bois. Les Russes peuvent être vaincus, dit le commandant de l’unité, mais ils devront être intelligents pour s’en sortir.