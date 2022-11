Les Ukrainiens aux prises avec des pannes de courant à l’approche de l’hiver

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Les bougies décoratives que Yaroslav Vedmid a achetées il y a plus d’un an n’étaient jamais destinées à être allumées, mais la cire séchée qui s’y accroche maintenant atteste de la façon dont elles ont été utilisées presque tous les soirs – une conséquence des coupures de courant à travers l’Ukraine. Assis à table avec sa femme dans un village à la périphérie de la capitale, Kyiv, les deux ne peuvent pas compter le nombre de fois qu’ils ont mangé dans le noir depuis que les attaques russes ont déclenché les pannes d’électricité à partir de début octobre. Moscou a ouvertement déclaré son intention de cibler l’infrastructure énergétique du pays et de plonger la nation dans le froid.

“Lorsque vous dépendez de l’électricité, le pire, c’est que vous ne pouvez pas planifier… Psychologiquement, c’est très inconfortable”, a déclaré Vedmid, propriétaire d’une entreprise de 44 ans à Bilohorodka. Les coupures s’allongent – près de 12 heures de pannes par jour, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, la Russie a détruit environ 40% de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, affectant 16 régions, selon le gouvernement ukrainien.

Le dernier assaut a eu lieu lundi, lorsqu’un barrage massif de frappes de missiles de croisière et de drones russes a frappé Kyiv, Kharkiv et d’autres villes, coupant l’eau et l’électricité en représailles apparentes à ce que Moscou a qualifié d’attaque ukrainienne contre sa flotte de la mer Noire.

Les pannes de courant imprévisibles augmentent alors que le gouvernement s’efforce de stabiliser le réseau énergétique et de réparer le système avant l’hiver. Les coupes ajoutent une autre couche d’angoisse et d’incertitude à une population déjà aux prises avec le stress de près de neuf mois de guerre.

Pour essayer d’alléger le fardeau des gens, les compagnies énergétiques publient des horaires quotidiens indiquant quand les quartiers n’auront pas d’électricité. Mais ce n’est pas cohérent, d’autant plus que les grèves s’intensifient. La semaine dernière, une centrale électrique dans la région centrale a été endommagée, provoquant un arrêt d’urgence et incitant le gouvernement à avertir les citoyens des pannes plus dures et plus longues.

“Malheureusement, les destructions et les dégâts sont graves”, a déclaré le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksiy Kuleba, dans un article de Telegram. “Il est nécessaire de se préparer à des pannes d’électricité d’urgence pour une durée indéterminée”, a-t-il déclaré.

Dans toute la capitale, les habitants font le plein de radiateurs, de couvertures, de vêtements chauds et de batteries externes pour recharger leurs appareils électroniques. Alors que la plupart disent qu’ils sont prêts à supporter le poids des pannes pour le bien de la guerre, la fréquence et la fluidité des pannes sont éprouvantes.

À partir de mardi, le gouvernement prévoit de modifier l’horaire du métro de Kyiv pour inclure des temps d’attente plus longs afin d’économiser de l’énergie.

Le jour où l’Associated Press a visité la maison de Vedmid en octobre, il y a eu une panne de courant imprévue de cinq heures, puis une autre programmée pendant le dîner.

Chaque fois que l’électricité est coupée, la famille perd le service Internet. Parce que le village a également un réseau téléphonique faible, le ménage est souvent incapable de communiquer avec les autres.

Fixant son téléphone portable, Vedmid hausse les épaules. Google Maps ne fonctionne pas et il ne sait pas combien de temps il lui faudra pour rejoindre la gare pour un voyage prévu avec sa femme à la campagne.

Mais ce qui le préoccupe le plus, ce sont les mois à venir où les températures pourraient chuter à moins 20 degrés Celsius (moins 4 degrés Fahrenheit). “Mes principales craintes concernent (la) partie froide de la saison, l’hiver, car en ce moment, cela influence notre confort mais ne menace pas nos vies”, a-t-il déclaré.

La famille a commandé un groupe électrogène, qui devrait être installé d’ici décembre, mais la demande a grimpé en flèche et tout le monde n’a pas les moyens d’en acheter un ou le carburant pour le faire fonctionner. Le prix du diesel a doublé depuis le début de la guerre, ont déclaré des résidents locaux.

Pourtant, certains ont trouvé une doublure argentée aux fermetures. L’épouse de Vedmid, Olena, a déclaré qu’elle lisait plus de livres plutôt que de constamment rafraîchir Internet pour voir les derniers développements de la guerre. Cela l’aide à se sentir moins anxieuse.

Sans les bombardements incessants de la Russie et le manque de matériel de réparation, dont une grande partie doit être importée, les dégâts pourraient être réparés en quelques semaines, ont déclaré des experts en énergie.

“Le principal danger, ce sont les attaques répétées de missiles”, a déclaré le professeur Gennadii Riabtsev, chercheur en chef sur la sécurité énergétique à l’Institut national d’études stratégiques. Les habitants des villes proches des lignes de front, telles que Mykolaïv, Zaporizhzhia et Kharkiv, souffriront le plus des pannes, a-t-il déclaré.

DTEK, la principale compagnie d’énergie ukrainienne, a déclaré qu’elle était à court d’équipements pour les réparations. Le coût de l’équipement se chiffre en centaines de millions de dollars.

La Russie est susceptible de poursuivre la guerre pendant l’hiver, dans l’espoir d’affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine et de “geler l’Europe dans la capitulation”, selon un rapport publié cette semaine par l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington.

Les résidents près des lignes de front disent qu’ils se préparent à ce que les conditions s’aggravent.

Mariia Chupinina faisait face à des coupures de courant à Kharkiv avant même que les coupures de courant ne commencent dans la région cette semaine. La femme qui accueille des enfants orphelins vit au cinquième étage d’un immeuble et s’occupe de quatre bébés de moins de 12 mois. Lorsqu’il n’y a pas d’électricité, il est impossible de chauffer l’appartement, et chaque fois qu’ils partent, ils doivent descendre cinq étages dans le noir, a-t-elle déclaré à l’AP par téléphone.