Les Ukrainiens apprennent de nouvelles astuces pour contrer les attaques énergétiques de Poutine et jurent “nous n’abandonnerons jamais” | Nouvelles du monde

La lumière intérieure d’une voiture scintillait dans l’obscurité à côté d’un groupe de grands immeubles d’habitation dans la ville ukrainienne d’Odessa.

Un jeune couple, enveloppé dans des robes de chambre à fourrure sur des couches de vêtements, était assis sur les sièges avant, rechargeant leurs téléphones portables et profitant d’un bref répit du froid.

Oleh Yaskovets et Natallia Bovkush ont déclaré qu’ils n’avaient plus d’électricité dans leur maison depuis près de deux jours à la suite des frappes de drones russes contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils se sentaient, le couple a ri en examinant leur situation difficile.

“Les choses ne vont pas bien”, a déclaré Oleh, 28 ans, derrière le volant. “Tout est mouillé dans notre appartement à cause de la condensation.”

Sa femme, 24 ans, dans sa robe de chambre rose vif, a déclaré: “Il fait 14-15 degrés à l’intérieur. C’est pourquoi c’est plus confortable dans notre voiture et un peu plus chaud.”

Les gens utilisent leur voiture pour se réchauffer



La Russie a lancé 15 drones suicides de fabrication iranienne – soi-disant parce qu’ils explosent à l’impact – contre les infrastructures électriques de cette ville portuaire et de la région environnante d’Odessa dans le sud Ukraine du jour au lendemain jusqu’à samedi, selon le président Zelenskyy.

Il a déclaré que les défenses de son pays avaient réussi à en abattre 10, mais que cinq avaient atteint leurs cibles, laissant initialement quelque 1,5 million de personnes sans électricité.

Les ingénieurs ont travaillé tout le week-end pour essayer de réparer les dégâts.

Dimanche soir, les lumières se sont rallumées dans une grande partie du centre-ville d’Odessa.

Un quartier résidentiel d’Odessa dans l’obscurité totale suite à une attaque de drone



Mais un certain nombre de zones résidentielles vers la périphérie sont restées dans l’obscurité totale – avec des lampadaires et même des feux de circulation éteints.

Une grande partie du pays, y compris à Odessa, subit déjà des coupures de courant à des heures fixes tout au long de la journée pour préserver la puissance limitée disponible à la suite des vagues de frappes russes contre les centrales électriques, les sous-stations et les lignes électriques depuis octobre.

Après des revers sur le champ de bataille, le président russe Vladimir Poutine semble déterminé à briser la résistance de l’Ukraine d’une manière moins conventionnelle – en coupant le chauffage, la lumière et l’eau.

Ses forces ont utilisé une combinaison de frappes de missiles et d’essaims d’avions sans pilote iraniens pour pénétrer les défenses aériennes ukrainiennes.

Les frappes de drones ont semblé s’arrêter vers la fin du mois dernier après Russie épuisé ses stocks. Mais ils ont recommencé ces derniers jours, le Royaume-Uni avertissant que le Kremlin a probablement reçu un réapprovisionnement de l’Iran.

Ces attaques énergétiques ont laissé des villes entières, des villes et des villages – loin de la ligne de front de la guerre – dans des manteaux d’obscurité pendant plusieurs heures à la fois.

C’était frappant de voir la différence dans les conditions de vie maintenant par rapport à la dernière fois que j’étais en Ukraine en septembre – même la capitale Kiev n’a pas échappé à l’impact

Mais les ingénieurs ukrainiens travaillent 24 heures sur 24 pour riposter de la seule manière possible : en réparant les dégâts.

Les gens ordinaires aussi développent leur résilience et apprennent à s’adapter – portant beaucoup de couches, utilisant des torches et des bougies et faisant le plein d’eau en bouteille.

Ils savent également essayer de faire le plus possible lorsque le courant revient pour réduire l’impact sur la vie quotidienne, comme le travail et les études, lorsqu’il s’éteint à nouveau.

Les résidents utilisent des « points d’invincibilité » – des bâtiments avec une alimentation électrique plus robuste



Les autorités ont créé des “points d’invincibilité” – des bâtiments dédiés tels que des gares, des écoles et d’autres installations avec un approvisionnement en électricité et en chaleur plus garanti.

Les habitants peuvent se rendre dans ces endroits pour se brancher, se réchauffer et prendre une tasse de thé.

Nous avons visité un point d’invincibilité dans une caserne de pompiers à Odessa.

Iryna Kryvonos, 44 ans, a déclaré qu’elle et sa famille – son mari, 47 ans, et leurs deux fils, âgés de 20 et 8 ans – étaient sans électricité dans leur appartement depuis quatre jours et plus. Ils apprenaient de nouvelles astuces pour survivre.

Souriante, Iryna, une enseignante, a déclaré : “Nous sommes ici au chaud avec du thé chaud, nous chargeons nos gadgets. Nous essayons même de jouer aux cartes à la maison avec des bougies.”

Alors que les gens restent provocants, les pannes totales – contrairement aux pannes prévues plus prévisibles – sont un nouveau niveau de difficulté et pourraient transformer une situation déjà éprouvante en une crise humanitaire plus large lorsque les températures chutent pendant l’hiver.

Partout à Odessa, les habitants s’attendaient à ce que le pire vienne de Russie. Mais ils ont juré de ne jamais se rendre.

Anjelina Kartashova et Pavlo Kartashov, la cinquantaine, ont utilisé des torches pour se rendre à l’entrée de leur immeuble.

“Chacun survivra de toutes les manières possibles”, a déclaré Anjelina. “Nous attendons la victoire et ensuite tout ira bien.”

Son mari a ajouté : « Nous mettrons juste des vêtements plus chauds, mais nous n’abandonnerons jamais. Les Ukrainiens n’abandonnent pas !