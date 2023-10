Des infections bactériennes détectées sur les champs de bataille apparaissent dans les hôpitaux européens, a rapporté le CDC américain.

Les soldats ukrainiens blessés et les civils en fuite transportent de nouvelles souches de bactéries résistantes aux antibiotiques vers l’Europe occidentale, selon un récent article des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Même avant le conflit, les scientifiques mettaient en garde contre l’incapacité de l’Ukraine à surveiller et à limiter la propagation de ces infections.

Le journal, publié le mois dernier, indiquait que six infections différentes résistantes aux antibiotiques avaient été découvertes dans le corps d’un soldat ukrainien blessé dans un hôpital militaire en Allemagne. Le soldat a subi de graves brûlures lors de l’incendie d’un véhicule et a été transféré dans les hôpitaux de Dnipropetrovsk et de Kiev avant d’être évacué vers l’Allemagne.

Des chercheurs allemands ont découvert que certaines de ces infections avaient été découvertes sur les blessures des Ukrainiens combattant dans les régions du Donbass depuis 2014 et s’étaient probablement développées dans les hôpitaux ukrainiens.

« En conséquence, les réseaux de santé en Europe considèrent désormais une hospitalisation antérieure en Ukraine comme un facteur de risque critique » pour les organismes dits multirésistants, prévient le journal.















Ces infections, qui circulent en Ukraine depuis près d’une décennie, sont également transmises en Europe occidentale par des réfugiés civils, a rapporté lundi le Financial Times, citant plusieurs articles scientifiques.

Le suivi et la lutte contre les infections pharmacorésistantes constituent un défi, même pour les systèmes de santé les plus développés, le Financial Times notant que l’un « hôpital prestigieux de New York » prescrit des antibiotiques sans procéder à des tests suffisants et ne jette pas les pilules inutilisées – deux facteurs contribuant à la propagation de ces organismes.

Tous les gouvernements ne disposent pas non plus de plans adéquats pour répondre aux épidémies d’infections pharmacorésistantes. Une analyse récente de 114 pays a évalué ces projets sur une échelle de 0 à 100, donnant à l’Ukraine une note de 29, contre 45 et 54 pour la Pologne et la Russie voisines, respectivement.

L’analyse a été réalisée en 2021 et le conflit qui a suivi a probablement encore abaissé le score de l’Ukraine. Le Financial Times a noté que les blessures généralisées au combat, la prescription aveugle d’antibiotiques et les dommages causés aux infrastructures hospitalières facilitent la propagation des maladies.