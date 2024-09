Les « Uglies » décevants prouvent que les adaptations pour jeunes adultes devraient être animées

Nous ouvrons le un monde baigné de gris béton. Il y a un gouvernement puissant, un système de classes post-apocalyptique au nom révélateur et un adolescent sans prétention prêt à déclencher une révolution mondiale. Cela vous semble familier ? C’est parce que c’est le fondement de la plupart des franchises dystopiques pour jeunes adultes les plus populaires, notamment Mochesune série de romans de Scott Westerfeld du milieu des années 2000 qui a finalement été adaptée au cinéma (désormais en streaming sur Netflix). Malheureusement, alors que les livres de Westerfeld ont été des précurseurs mémorables dans le genre, le film tant attendu ressemble à une collection de clichés pour jeunes adultes. Et il ne s’agit pas seulement d’une rediffusion image par image de certains des aspects les plus décevants de la catégorie. C’est la preuve que des œuvres et des mondes aussi vastes méritent un traitement tout aussi vaste à l’écran – des approches que les recréations en direct ne peuvent tout simplement pas soutenir.

L’histoire suit Tally Youngblood (Joey King), une jeune fille sur le point d’avoir 16 ans. Elle se sent hideuse, mais ce n’est pas sa faute. Elle vit dans une société où chaque personne subit une intervention esthétique agressive et bouleversante le jour de son seizième anniversaire, qui la transforme en une beauté parfaitement symétrique. Les enfants de l’âge de Tally et plus jeunes sont appelés les Moches ; après leur opération d’anniversaire, ils sont les Pretties, autorisés à vivre et à jouer parmi les beaux habitants de la ville. Après une tentative ratée de se faufiler dans le quartier des Jolies de la ville pour voir son meilleur ami Peris (Chase Stokes), qui a déjà subi son opération, Tally rencontre une autre jeune fille de 15 ans, Shay (Brianne Tju), qui partage son anniversaire. Ils développent rapidement un lien intense, chevauchant leurs hoverboards et fantasmant sur ce à quoi ils veulent que leur nouveau visage ressemble. Mais lorsque Shay décide de ne pas se soumettre à l’opération et de s’enfuir dans une communauté secrète de négateurs de la chirurgie appelée les Smoke, le gouvernement envoie Tally en mission pour infiltrer le camp. Tout ce qu’elle a à faire, c’est de dénoncer les hors-la-loi et elle sera enfin Pretty. Cependant, le temps que Tally passe avec les gens des Smoke, ainsi qu’une romance naissante avec leur chef, David (Keith Powers), lui ouvrent les yeux sur de dures vérités concernant les Pretties. Bientôt, elle est obligée de choisir entre la vie qu’elle pensait avoir toujours voulue et un nouveau foyer qu’elle n’avait même jamais envisagé.

En tant que film, Moches est dans une forme prévisible pour une adaptation Netflix YA. La palette de couleurs atténuées est assortie de performances médiocres des acteurs, l’exposition s’appuie sur ce qui semble être des images d’archives, et les nombreux effets visuels parviennent à rendre le projet daté et totalement incroyable. (Le seul point positif est la performance inspirée de Tju dans le rôle de la rebelle Shay.) Mais le manque flagrant d’imagination du film ne réside pas dans son matériau source. La dystopie de Westerfeld réussit l’une des révélations les plus inoubliables de l’histoire de la YA en jouant avec nos notions de beauté. Dans les livres, Tally regarde des magazines soigneusement préservés d’une époque antérieure, qui sont facilement reconnaissables pour les lecteurs comme une combinaison de tabloïds et de magazines sur papier glacé remplis de célébrités. Mais à ses yeux, toutes les personnes célèbres ne sont pas belles. Ce sont des moches. C’est un retournement de situation inattendu que dans cette nouvelle culture, la beauté ne se résume pas seulement à une peau sans pores et à des traits tendus. Être jolie dans cette dystopie signifie devenir monstrueuse.

Pourtant, l’adaptation ne parvient même pas à saisir cette nuance essentielle, se contentant de gronder le casting avec quelque chose qui s’apparente à un Facetune à la main lourde. La critique du livre sur le pain et les jeux gouvernementaux pour apaiser les masses est également neutralisée, car le film insère ironiquement des cameos d’autres stars de Netflix à chaque minute disponible – comme pour rappeler aux spectateurs qu’il y a beaucoup d’autres choses à voir ici une fois le film terminé. (Stokes et King dirigent chacun leur propre Netflix série. Il y a aussi Laverne Cox de L’orange est le nouveau noir la célébrité, Luke Eisner de Grande fille 2, vendre le coucher de soleil la star Breana Tiesi, et soit le mannequin Lucky Blue Smith, soit quelqu’un qui lui ressemble énormément.)

Mais ces défauts ne sont pas unique. En fait, il existe une série d’échecs YA construits sur le dos d’œuvres appréciées — De belles créatures, Éragon, Le Donateur, Cité d’Ember, Divergente, et Les esprits les plus sombres — qui souffrent du même problème principal : les films d’action réelle ne peuvent tout simplement pas recréer la taille et la portée de leurs décors imaginaires. Après le succès massif de Les Hunger Gamesil est clair que les dirigeants des studios ne cesseront jamais de donner le feu vert aux adaptations pour jeunes adultes avec Your Favorite Stars au cas où l’une d’entre elles donnerait naissance à la prochaine franchise à succès. En fait, il y en a déjà quelques-unes en préparation, notamment une version télévisée de Harry Potteret une version grand écran de la série fantastique à succès de Tomi Adeymi Enfants de sang et d’osPendant ce temps, les créateurs de cinéma et de télévision ignorent la meilleure option d’adaptation qui se trouve juste devant eux : l’animation.

À l’ère des remakes, les prises de vues réelles sont considérées comme la solution ultime, en particulier dans le cas des classiques animés. Il existe des reboots en prises de vues réelles de célèbres films pour enfants comme Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Dumbo, Mulan, et La Petite Sirène. Et chacun d’entre eux a été critiqué pour ne pas avoir été à la hauteur du monde inspiré de son prédécesseur. Mais l’animation peut fonctionner là où l’action en direct échoue. Les artistes peuvent rendre une histoire qui ne se limite pas aux lois du tournage de vraies personnes dans le monde réel. Oui, avec suffisamment de temps et d’argent, les effets visuels peuvent créer des spectacles incroyables. Mais soyons honnêtes, aucun studio ne va donner à un film pour jeunes adultes le même budget que le chef-d’œuvre d’effets visuels de James Cameron Avatar : La Voie de l’Eau. L’une des plus grandes forces de l’animation réside également dans la façon dont elle peut transmettre l’émotion sous forme de présence physique. Il existe une infinité de styles artistiques et de choix créatifs qui peuvent être faits dans le processus d’animation, comme le film primé aux Oscars Spider-Man : Dans le Spider-VerseLa capacité de Miles Morale à transformer le saut de la foi de Miles Morale du haut d’un immeuble élevé en une scène d’un garçon effrayé se levant littéralement pour affronter son destin, ou comment le film japonais de 2001 Le voyage de Chihiro a donné à un dragon mystique les yeux enfoncés de chagrin lors d’une bataille en vol. Il est presque évident de voir comment une adaptation animée de Moches aurait pu représenter sa ville alimentée par des champs de fleurs destructrices de l’environnement, des machines de fête à plusieurs tentacules qui parcourent les rues en libérant des feux d’artifice ou de la musique, et des hoverboards guidés par une lévitation magnétique et des propulseurs.

Les meilleurs livres pour jeunes adultes deviennent et restent populaires grâce à l’espace qu’ils laissent à leurs lecteurs pour imaginer. Ce sont des histoires sans limites, avec des systèmes sociaux difficiles et des univers captivants. Et à chaque nouvelle génération, les livres pour jeunes adultes qui les définissent deviennent de plus en plus inventifs. Lorsqu’il s’agit de traduire à l’écran les mondes que ces histoires créent dans nos esprits, ces livres méritent mieux. Et les spectateurs aussi.