8 h 37 HE: Le onze de départ de l’USYNT est sorti et Jason Kreis a effectué six changements avec Julian Araujo, Henry Kessler, Sebastian Saucedo, Andres Perea et Hassani Dotson, les seuls retombées de la victoire 4-0 de dimanche contre la République dominicaine.

Les États-Unis et le Mexique renouvellent leur rivalité, cette fois au niveau des moins de 23 ans dans un match de qualification olympique de la CONCACAF qui décidera où les deux pays finiront dans le groupe A et aidera à déterminer l’adversaire de la demi-finale de chaque nation. Les deux équipes ont le maximum de six points en deux matchs et sont assurées d’une place dans les quatre derniers, les deux vainqueurs des demi-finales se classant ensuite aux jeux de Tokyo plus tard cette année.

