Les U-17 indiens déterminés peuvent faire mieux contre l’Ouzbékistan, disent d’anciens Tigres bleus

Pas un coup de feu n’a été tiré en l’air, pas plus que la trompette n’a été soufflée, lorsque l’équipe indienne du championnat asiatique de la jeunesse de 1974 est rentrée de Bangkok. Ils sont revenus aussi furtivement qu’ils étaient partis, mais ont apporté avec eux la gloire et l’honneur au pays et le trophée des vainqueurs conjoints après un match nul 2-2 très louable contre l’Iran en finale.

Aujourd’hui, 49 ans plus tard, Shabbir Ali, le légendaire capitaine de l’équipe de 1974, n’a aucun regret. Au lieu de cela, assis dans sa maison d’Hyderabad, samedi, il est resté collé à la diffusion en direct du match Inde contre Vietnam lors de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC à Bangkok et a suivi chaque mouvement avec la plus grande concentration.

« Au final, le match nul 1-1 a été un peu décevant. Nous aurions pu gagner, peut-être. Nos accumulations étaient solides, pleines de but et les garçons ont créé des occasions chaque fois qu’ils avaient le ballon », a déclaré Shabbir, membre du comité exécutif de l’AIFF et président du comité consultatif de la fédération.

« L’Inde est dans un groupe solide. Le Vietnam est un côté compact, tout comme l’Ouzbékistan et le Japon. Ce qui m’a impressionné, c’est que l’Inde n’a jamais perdu son schéma de jeu contre le Vietnam. Ils ont tenu le ballon et l’ont bien distribué. Il n’y avait pas de panique ni de sentiment d’urgence inutile parmi les garçons… J’ai aimé ça », a-t-il déclaré.

Shabbir s’est dit impressionné par la façon dont l’équipe indienne des moins de 17 ans s’est préparée sous la direction avisée de la fédération. « L’année où nous sommes devenus champions, nous n’avons guère reçu d’encouragements avant ou après le tournoi. Je me souviens d’un club particulier de Kolkata présentant tous les footballeurs de l’équipe avec une valise chacun. C’est tout. Avec cette équipe, le plan de montée en puissance de l’AIFF a été excellent et le résultat se voit. L’équipe se porte bien et il n’y a aucune raison d’être déçu par le match nul du premier match », a déclaré Shabbir.

Un autre ancien capitaine indien, Climax Lawrence, était satisfait du résultat. « Ce n’était pas seulement une question de tirage au sort. J’avoue avoir trois points aurait été mieux, mais l’Inde a eu l’occasion d’empocher le plein de points. Ils ont bien commencé et ont eu davantage leur mot à dire sur la procédure dans la première demi-heure », a déclaré Climax.

Climax a attiré l’attention sur le fait que l’Inde avait réussi quatre tentatives claires sur le but rival en seconde période. « Le Vietnam a eu quelques opportunités en première mi-temps, mais notre défense a très bien réussi à les tenir à distance tout au long de la deuxième séance. Notre entraîneur Bibiano Fernandes a fait du bon travail avec les remplacements. Cela a ajouté de la valeur à notre jeu.

« Dans l’ensemble, l’Inde a bien joué et a suivi un plan. Je pense qu’ils peuvent faire mieux que cela contre des adversaires plus forts comme l’Ouzbékistan et le Japon », a déclaré Climax, membre du comité exécutif de l’AIFF.

Vikram Partap Singh, qui était la star du spectacle indien lors de l’édition 2018 du tournoi, avait marqué le but de la victoire contre le Vietnam en phase de groupes, ce qui a finalement conduit les Blue Colts à se qualifier pour les quarts de finale. Il estime que l’Inde s’est montrée prometteuse pour de meilleurs résultats lors de son premier match.

« Je pense que c’était un bon début dans la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC par les garçons. Je vois cela comme un résultat très positif, car le premier match d’un tournoi comme celui-ci est toujours difficile », a déclaré Vikram.

L’attaquant a depuis joué pour l’équipe nationale indienne U-23 et a également joué un rôle clé dans le bouclier des vainqueurs de la Ligue ISL de son club de Mumbai City cette saison. Le joueur de 21 ans estime que la Coupe d’Asie U-17 est une excellente occasion pour les garçons de se faire remarquer.

« J’ai été dans leur situation en 2018, et vous avez déjà tendance à être dans un état d’esprit défini après avoir joué beaucoup de matchs de tournée », a déclaré Vikram. « Je les ai vus jouer, et ils sont tous très bons Je pense que c’est une excellente occasion pour eux de se produire et de se faire remarquer. Ils doivent profiter du moment et donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est tout ce qu’il y a à faire. Les résultats viendront. »