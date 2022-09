Les tyrans ISOLÉS Vladimir Poutine et Xi Jinping sont sur le point de se retrouver lors d’une réunion du “club des dictateurs” alors qu’ils cherchent à dominer l’Occident.

Les deux présidents se retrouveront face à face mercredi une semaine seulement après que leurs nations ont organisé ensemble des jeux de guerre massifs – alors que Xi se rend à l’étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid.

Poutine et Xi se rencontreront mercredi Crédit : AP

La Russie et la Chine ont organisé des jeux de guerre conjoints ce mois-ci 1 crédit

La Chine a envoyé des milliers de soldats en Russie pour des exercices militaires au début de ce mois impliquant 60 navires de guerre et 140 avions alors que les pays renforcent leurs liens de défense.

Et à la suite du sommet de Pékin en février, les deux pays ont déclaré une “amitié sans limites” sans “zones interdites” de coopération.

Maintenant, Poutine et Xi doivent se rencontrer mercredi lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan.

La réunion donnera à Xi l’occasion de souligner son influence tandis que Poutine pourra démontrer l’inclinaison de la Russie vers l’Asie.

Les deux dirigeants devraient montrer leur opposition aux États-Unis au moment même où l’Occident cherche à punir la Russie pour la guerre en Ukraine.

Dans un autre mouvement destiné à enflammer l’Occident, le groupe a accordé l’adhésion à l’Iran – considéré comme un État parrain du terrorisme par les États-Unis.

Le club comprend déjà l’Inde, le Pakistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan.

George Magnus, auteur de “Red Flags”, un livre sur les défis de Xi, a déclaré : “Tout tourne autour de Xi à mon avis : il veut montrer à quel point il est confiant sur le plan national et être considéré comme le leader international des nations opposées à hégémonie occidentale.

“En privé, j’imagine que Xi sera très anxieux de savoir comment se déroule la guerre de Poutine et même si Poutine ou la Russie sont en jeu à un moment donné dans un avenir proche, car la Chine a toujours besoin d’une direction anti-occidentale à Moscou.”

Après que l’Occident a imposé les sanctions les plus sévères de l’histoire moderne à Moscou en raison de la guerre en Ukraine, Poutine a déclaré que la Russie se tournait vers l’Asie après des siècles à considérer l’Occident comme le creuset de la croissance économique, de la technologie et de la guerre.

Rien n’indique que Xi soit prêt à abandonner son soutien à Poutine dans la plus grave confrontation de la Russie avec l’Occident depuis le plus fort de la guerre froide.

Au lieu de cela, les deux dirigeants de 69 ans approfondissent leurs liens. Le commerce a grimpé de près d’un tiers entre la Russie et la Chine au cours des 7 premiers mois de 2022.

La visite “montre que la Chine est prête non seulement à poursuivre le “business as usual” avec la Russie, mais aussi à montrer un soutien explicite et à accélérer la formation d’un alignement sino-russe plus fort”, selon un expert.

Alexander Korolev, maître de conférences en politique et relations internationales à l’UNSW Sydney, a déclaré: “Pékin hésite à se distancier de Moscou, même face à de graves coûts de réputation et aux risques de devenir la cible de sanctions économiques secondaires.”

Xi a rencontré Poutine pour la dernière fois en février, quelques semaines seulement avant que le président russe n’ordonne l’invasion de l’Ukraine, qui a fait des dizaines de milliers de morts et semé le chaos dans l’économie mondiale.

Cela survient au milieu des craintes que les liens croissants de la Russie avec des États tels que la Corée du Nord, l’Iran et la Chine soient la preuve d’un nouvel axe du mal.

Sous le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Poutine, Pékin et Moscou sont devenus de plus en plus proches.

Il y a un an, la Russie et la Chine ont organisé des exercices militaires conjoints dans le centre-nord de la Chine impliquant plus de 10 000 soldats.

En octobre, la Russie et la Chine ont organisé des exercices navals conjoints dans la mer du Japon.

Quelques jours plus tard, les navires de guerre russes et chinois ont organisé leurs premières patrouilles conjointes dans le Pacifique occidental.

Peu de temps avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Pékin et Moscou ont annoncé leur partenariat “sans limites”.

Cela survient alors que Poutine se rapproche également du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Poutine a écrit au tyran pour former un pacte pour unir les nations parias contre l’Occident “hostile”.

La parenté préoccupante a attisé la peur parmi les agences de sécurité qui craignent que leur alliance n’ait des conséquences désastreuses.