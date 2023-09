Les typhons Saola/Goring, Haikui/Hanna et Kirogi se dirigent vers les Philippines, Taiwan, Hong Kong et la Chine continentale.

La ville de Shanwei, dans le Guangdong, la plus proche de l’endroit où Saola devrait atterrir, a ordonné l’arrêt des cours, des transports et de la plupart des activités économiques jusqu’à ce que le feu vert soit donné. D’autres villes, dont Shantou, Shanwei, Jieyang et Chaozhou, ont ordonné que la rentrée scolaire soit reportée à lundi. Les aéroports régionaux ont également suspendu leurs vols.

La tempête se déplacera ensuite vers l’ouest le long de la côte jusqu’à la région du Guangxi avant de se diriger vers le sud vers la mer entre samedi soir et dimanche matin, s’affaiblissant progressivement au fur et à mesure.

Le Centre météorologique national de Chine a déclaré que Saola se dirigeait vers la côte à une vitesse d’environ 15 km/h et devait toucher terre vendredi après-midi dans la province méridionale de Guangzhou avec des vents soutenus de 119 km/h et des rafales allant jusqu’à 220 km/h.

L’observatoire a mis en garde contre des averses, des vents plus forts et une éventuelle onde de tempête dans les zones basses de la place financière très fréquentée.

Cette image satellite de PAGASA, l’Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines, montre le super typhon Saola et la violente tempête tropicale Haikui le 31 août. Crédit: PAGASA

Le typhon a également frappé les Philippines plus tôt cette semaine, sans qu’aucune victime ne soit signalée jusqu’à présent. Cependant, dans la partie nord des îles, les villages de basse altitude ont été inondés et près de 50 000 personnes ont été déplacées, dont 35 000 villageois qui ont fui vers les centres d’évacuation gérés par le gouvernement. Les ports maritimes ont suspendu les services de ferry inter-îles en raison de la mer agitée et plus de 100 maisons ont été endommagées.

Ces tempêtes font suite à certaines des pluies les plus fortes et aux inondations les plus meurtrières depuis des années dans une vaste partie de la Chine, faisant de nombreux morts, y compris dans les zones montagneuses périphériques de la capitale Pékin.

AP, Bloomberg

