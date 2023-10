Les Twins ont même une série contre Astros, le poids lourd offensif des Rangers roule contre les Orioles dans le match 2 de l’ALDS

C’était une journée folle dimanche à Baltimore. Les fidèles des Orioles sont sortis en force et, même s’ils n’ont pas remporté de victoire pour l’équipe locale, ils ont quand même eu droit à un spectacle de baseball impressionnant, avec 14 coups sûrs de l’équipe locale et 11 de l’adversaire. Après une défaite serrée samedi lors du premier match de l’ALDS, les Orioles ont de nouveau chuté dans une bagarre aux proportions épiques lors du deuxième match.

Plus tard, à Houston, Carlos Correa et les Twins ont fait savoir qu’ils ne tomberaient pas sans un combat contre les grands et méchants Astros. C’était uniquement des Twins jusqu’à la fin du match, alors que le Minnesota a remporté une victoire pour rentrer chez lui avec une répartition de 1-1 en série.

Twins du Minnesota n°3 contre Astros de Houston n°2, match 2 : Jumeaux 6, Astros 2 (Série à égalité 1-1)

Résumé du jeu :

Dans un match 2 entre les as de ces équipes en saison régulière, Pablo López des Twins s’est imposé contre Framber Valdez de Houston. López, le joueur de 27 ans qui a rejoint le Minnesota dans le cadre de l’échange avec Luis Arraez l’hiver dernier, a tiré sept manches blanchies, en retirant sept sur des prises et n’accordant que six coups sûrs à l’alignement habituellement implacable des Astros.

En face, Valdez a eu du mal. Alors que le plus gros coup porté au tableau d’affichage du match 2 a été un tir de deux points de Kyle Farmer, la récente incohérence et le retard de commandement de Valdez pourraient être la plus grande histoire pour les espoirs des Astros d’atteindre un autre ALCS. Le gaucher de 29 ans, qui a décroché une MPM de 1,44 en 25 manches en séries éliminatoires lors du triomphe de Houston la saison dernière, a poussé pour 90 lancers mais n’a réussi que 4⅓ de manches, accordant cinq points sur sept coups sûrs et trois buts sur balles.

Valdez a eu du mal avec les buts sur balles lors de plusieurs départs récents, y compris son match sans coup sûr du 25 août, et bon nombre de ses problèmes pourraient provenir de des changements apportés à son plomb de marque qui font que le terrain va plus vite mais ne bouge pas autant que lorsqu’il est à son meilleur. Certes, un mauvais départ n’est pas la fin du monde pour les champions en titre, mais une sous-performance persistante de Valdez serait de mauvais augure pour les plans de lanceur de Dusty Baker.

Au moment où la performance complète de López était terminée, les Twins avaient organisé plusieurs échanges et, principalement grâce à Carlos Correa, avaient construit une avance de 6-0 qui tiendrait, même si Yordan Alvarez des Astros obtenait son circuit nocturne.

Moment clé :

Kyle Farmer, un joueur de champ intérieur multipositionnel que les Twins ont acquis de Cincinnati en novembre 2022 pour le lanceur de relève de 26 ans Casey Legumina, a déchiré l’une de ces balles rapides plus plates de Valdez dans les Crawford Boxes dans le champ gauche en deuxième manche.

L’explosion a donné un coussin à López et a mis Valdez dans les cordes alors que les Twins cherchaient la division cruciale à Houston.

Joueur d’impact :

Les récits de cette série étaient tous centrés sur Carlos Correa face à son ancienne équipe, et lors du deuxième match, il a été à la hauteur de cette facture.

Son doublé RBI en première manche a donné aux Twins une avance rapide de 1-0. Dans le troisième, il est arrivé à la base via une marche. Son simple chargé de buts au cinquième a conduit en deux pour porter le score à 5-0, une marge contre les Astros qui, peut-être, a finalement permis aux Twins de se sentir à l’aise.

Au septième, Correa a doublé dans le cadre du chargement des buts des Twins, puis a été retiré à domicile pour terminer la manche – mais pas avant qu’un autre point du Minnesota ne soit ajouté au tableau de bord.

Finalement, il a terminé la soirée avec un joyau du web de plongée pour le retrait final.

Quelle façon d’en finir ! Carlos Correa passe une nuit. Nous nous situons actuellement entre une chance improbable (10-40 %) ou lointaine (1-10 %) pour les arrêts-courts sur ce jeu. Comment le traceriez-vous ? pic.twitter.com/azJ7TyNKED – Bord intérieur (@IE_MLB) 9 octobre 2023

Et après?

Le troisième match aura lieu à 16 h 07 HE mardi à Minneapolis. Les Astros enverront Cristian Javier au monticule, et les Twins contreront avec Sonny Gray, qui en a lancé cinq sans but pour remporter la série des wild-cards.

Rangers du Texas n°5 contre Orioles de Baltimore, n°1, match 2 : Rangers 11, Orioles 8 (Le Texas mène 2-0)

Résumé du jeu :

Baltimore a pris une avance rapide de 2-0 sur trois simples et un but sur balles dans le premier, et le Texas a répondu – et plus encore. Les Rangers ont frappé dans la seconde, dont deux buts sur balles, quatre simples et un double, alors qu’ils ont inscrit cinq points. Cela a chassé la recrue des Orioles Grayson Rodriguez après 1⅔ de manche lancée.

L’offensive des Rangers n’a pas faibli à partir de là. Bryan Baker a accordé trois buts sur balles consécutifs avec un retrait en troisième, ce qui a mis fin à sa journée. Ensuite, Jacob Webb a cédé un grand chelem contre le premier frappeur qu’il a affronté. Juste comme ça, c’était 9-2 pour les Rangers.

Les bâtons des Orioles ont continué à faire des vagues – la septième manche a été la seule où ils ont obtenu un score de 1-2-3 – et ont commencé à réduire un peu le déficit avec deux points en quatrième et un tir solo de Gunnar Henderson en cinquième.

Pourtant, le poids lourd des Rangers a continué, marquant un 10e point en début de cinquième et un autre en début de neuvième pour porter le score à 11-5.

Mais les Orioles ne partiraient pas tranquillement. Avec un retrait au neuvième, Gunnar Henderson a marché et Austin Hays a fait un simple pour faire remonter Aaron Hicks, qui a réalisé un home run de trois points qui a finalement rendu le résultat final beaucoup plus proche que celui-ci. Deux autres retraits rapides et la série était de 2-0 pour les Rangers.

Moment clé :

Après avoir marqué cinq points pour prendre une avance de 5-2 en deuxième manche, l’offensive des Rangers a éliminé tout doute sur la façon dont ce match se déroulerait en troisième. Avec un retrait, les buts sur balles de Leody Taveras, Marcus Semien et Corey Seager ont chargé les buts de Mitch Garver, qui a travaillé sur un compte de 3-1 et a ensuite fait ceci :

Bien sûr, il restait encore beaucoup de baseball à ce moment-là, mais une avance de 9-2 à tout moment couperait le souffle aux adversaires.

Joueur d’impact :

Un summum de patience en séries éliminatoires, Corey Seager est devenu le premier joueur de l’histoire des séries éliminatoires de la MLB à enregistrer cinq buts sur balles en un seul match dimanche.

Cela faisait partie d’une journée de 11 marches pour les frappeurs des Rangers, qui ont laissé certains des meilleurs lanceurs des Orioles chercher des réponses et n’en trouver aucune.

Les Rangers ont marché 11 fois aujourd’hui. Une seule fois au cours d’un match éliminatoire qui n’a pas duré plus de neuf manches, une équipe a marché plus. Mais personne ne l’a vu. C’était les Yankees dans le jeu des wild card en 2020. – Evan Grant (@Evan_P_Grant) 8 octobre 2023

Et après?

Les Rangers peuvent enfin rentrer chez eux, et ils le font avec une avance de 2-0 dans la série. Après des séries sur la route à Seattle, Tampa et Baltimore, les Rangers ont désormais au moins un match à domicile devant eux.

Le troisième match de cette série commence à 20 h 03 HE mardi à Arlington. Les Rangers donneront le ballon à Nathan Eovaldi à la recherche du balayage de la série, tandis que les Orioles tenteront de renverser le cours de ce match et remporter leur première victoire des séries éliminatoires de 2023.