Les Twins mettent fin à une séquence de 18 défaites consécutives en séries éliminatoires et devancent les Jays : voici ce que nous avons appris

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Lorsque le partant du premier match, Pablo López, est arrivé à Target Field mardi avec le maillot de son héros et icône de la franchise Johan Santana, il était clair quel genre d’attitude les Twins apportaient à ces séries éliminatoires : une attitude de confiance, pas de nerfs.

Mettre fin à la séquence de 18 matchs d’octobre – la plus longue séquence de défaites en séries éliminatoires de l’histoire du sport nord-américain – a été considéré comme une opportunité plutôt que comme un fardeau. En représentant l’as vénézuélien et le dernier lanceur des Twins à remporter un match éliminatoire (en 2004 !), López n’esquivait pas l’histoire redoutée mais l’embrassait. Il a rapidement réalisé une solide sortie en sixième manche, et l’enclos des releveurs a cloué les choses derrière lui.

L’étoile montante Royce Lewis a frappé deux circuits pour fournir tout le soutien nécessaire à la course et Target Field a éclaté de joie lorsque la boule de feu plus proche, Jhoan Duran, a obligé George Springer à se retirer pour sceller une victoire 3-1. La séquence est morte et le Minnesota peut désormais se qualifier pour l’ALDS contre Houston avec une victoire mercredi après-midi.

Ce dont nous nous souviendrons

Nous arriverons aux deux circuits de Lewis dans une minute, mais qu’en est-il du jeu de Carlos Correa en quatrième manche ?

Avec deux coureurs et deux retraits, Kevin Kiermaier en a coupé un vers le joueur de troisième but Jorge Polanco, qui a chargé le ballon mais a respiré en essayant de le récupérer. Bo Bichette, qui était deuxième, a pris un virage difficile et est rentré chez lui, supposant qu’il n’y aurait pas de défenseurs assez proches pour soutenir Polanco et l’expulser.

Honnêtement, ce n’était pas une mauvaise hypothèse compte tenu de la proximité avec laquelle Correa a commencé le jeu, mais l’instinct et l’urgence de Correa se sont manifestés à un degré étonnant et il s’est approché pour ramasser le ballon et effectuer un lancer parfait à la maison pour attraper Bichette et garder Toronto hors du conseil d’administration.

Des moments comme celui-ci nous ont rappelé non seulement les prouesses défensives de Correa, mais aussi son immense confort dans les situations de haute pression des deux côtés du ballon. Le premier match était le 80e (!!!) match éliminatoire en carrière de Correa, le 18e de tous les temps et le cinquième parmi les joueurs actifs. Il a vécu tous les scénarios d’octobre imaginables et ne sera jamais déstabilisé ou déconcerté par les situations les plus inhabituelles qui lui sont proposées. Selon ses mots, c’est la saison qui compte et ce n’était pas une surprise de le voir se présenter dans une place importante lorsque son équipe en avait besoin.

Correa n’était pas non plus le seul vétéran à réaliser d’excellents jeux défensifs. Le voltigeur de centre Michael A. Taylor, qui a été excellent en l’absence de Byron Buxton tout au long de l’année, a également réussi deux attrapés massifs.

MVP

Ayant été sur le plateau avec une tension aux ischio-jambiers depuis le 19 septembre, il était attendu mais non garanti que la recrue Royce Lewis serait prête à participer à cette série de wild-card. Même avant l’entraînement de lundi, il y avait une certaine appréhension de la part de Lewis savoir s’il serait disponible pour contribuer.

En fin de compte, il a terminé lundi en se sentant assez bien pour servir de frappeur désigné. La meilleure chose que vous puissiez faire lorsque vous êtes littéralement désigné pour frapper est de frapper. Lewis a délivré deux coups tonitruants sur les balles rapides de Kevin Gausman, l’un aligné au-dessus de la clôture du champ gauche et l’autre un tir imposant vers le champ droit, pour deux circuits dramatiques qui avaient une foule déjà excitée du Minnesota prête à exploser. Il a repris là où il s’était arrêté lorsqu’il a atteint la liste des blessés au milieu d’un mois de septembre torride qui avait aidé les Twins à se rapprocher du titre de division. Il ne reste plus qu’à savoir jusqu’où il pourra les pousser en octobre. En parlant de ça…

À l’intérieur de la boîte

Lewis est devenu le troisième frappeur à réussir un circuit lors de ses deux premières apparitions en carrière en séries éliminatoires, rejoignant Gary Gaetti (1987) et Evan Longoria (2008). Gaetti et Longoria se sont finalement qualifiés pour les World Series au cours de ces années, Gaetti remportant finalement le Trophée du Commissaire avec le Minnesota. L’équipe des Twins de cette année pourrait-elle avoir une magie similaire ? Restez à l’écoute.

Ce qui nous a surpris

Je comprends que les laisses deviennent plus courtes en séries éliminatoires et que Gausman n’était pas exactement à son meilleur niveau de commandement, mais c’était au moins un peu inattendu de le voir retiré après quatre manches et à seulement 73 lancers. Les Blue Jays ont en fait dominé le Minnesota ce jour-là, 6-5, les deux circuits de Lewis représentant deux des trois coups sûrs accordés par Gausman. Je ne critique pas l’urgence d’aller à l’enclos des releveurs avec le retour du haut de l’alignement des Twins au cinquième, je me demande simplement si l’utilisation de cinq releveurs lors d’une défaite dans le premier match pourrait revenir les mordre au cours des prochains jours. L’offensive du Minnesota devrait-elle commencer à s’échauffer de manière plus significative et à étirer davantage l’équipe des lanceurs.

Et après

José Berríos se rendra sur le monticule pour Toronto mercredi pour tenter d’éviter l’élimination contre l’équipe qui l’a repêché et développé. Il affrontera Sonny Gray, qui vient de connaître une fantastique saison régulière et fera son premier départ en octobre depuis qu’il a disputé cinq manches pour les Yankees lors de l’ALCS 2017 contre Houston. Aucune des deux équipes n’a fait grand-chose offensivement lors du premier match en dehors de Lewis, nous pourrions donc nous retrouver dans un autre duel de lanceurs solide, même s’il comporte des enjeux encore plus importants pour les deux parties.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. C’est un fan des Mariners vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier lancer à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .