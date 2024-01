Les Twins échangent le 2B Jorge Polanco aux Mariners dans le cadre d’un accord à 5 joueurs

Les Mariners de Seattle et les Twins du Minnesota ont échangé cinq joueurs lundi, le joueur de deuxième but Jorge Polanco se rendant à Seattle pour l’espoir de champ Gabriel Gonzalez, le releveur Justin Topa, le partant Anthony DeSclafani et le lanceur des ligues mineures Darren Bowen.

Les Mariners offrent également des contreparties en espèces aux Twins. Les deux équipes ont annoncé l’accord lundi soir.

Polanco, un frappeur de 30 ans, rejoint une équipe des Mariners qui a passé l’hiver à chercher des chauves-souris pour compléter son lanceur de départ d’élite. All-Star en 2019, Polanco a toujours été un frappeur bien au-dessus de la moyenne de la ligue au cours de ses 10 années de carrière dans la grande ligue, avec une moyenne de .269/.334/.446, et est susceptible de se placer au milieu d’un Mariners. commande qui comprend Julio Rodriguez, JP Crawford, Cal Raleigh, Ty France et deux ajouts hors saison, Mitch Garver et Mitch Haniger.

Les Twins avaient exercé une option de 10,5 millions de dollars sur Polanco cet hiver, et son accord comprend une option de club de 12 millions de dollars pour 2025.

Le Minnesota a passé une grande partie de l’intersaison à chercher à réduire sa masse salariale après avoir remporté la Ligue centrale de la Ligue américaine l’année dernière. Les Twins ont perdu Sonny Gray, qui a terminé deuxième du vote AL Cy Young, via une agence libre contre Saint-Louis. Les partants Kenta Maeda et Tyler Mahle ainsi que le releveur Emilio Pagan sont également partis en agence libre. La seule transaction majeure du Minnesota avant l’accord était la signature du releveur Josh Staumont pour 950 000 $.

Gonzalez, 20 ans, est la pièce maîtresse de l’accord pour le Minnesota. Voltigeur de coin droitier, il s’est partagé la saison dernière entre Single-A et High-A, s’épanouissant au niveau inférieur (.348/.403/.530) mais en difficulté avec 181 présences au bâton au niveau supérieur (. 215/.290/.387). Il fait partie des 100 meilleurs espoirs dont les compétences du bâton au ballon sont son outil de transport.

Topa, 32 ans, était le dernier releveur à prospérer avec Seattle dans la cour des grands. Il a affiché une MPM de 2,61 en 75 matchs l’an dernier, avec 61 retraits sur des prises et 18 buts sur balles en 69 manches, et son taux de balle au sol en carrière est excellent de 56,5 %.

DeSclafani, dont le salaire de 12 millions de dollars sera couvert en partie par l’envoi d’argent par Seattle au Minnesota, a été échangé pour la deuxième fois cet hiver, accompagnant auparavant Haniger dans un accord qui envoyait l’ancien vainqueur de Cy Young, Robbie Ray, à San Francisco. DeSclafani a affiché une MPM de 4,88 en 99⅔ manches la saison dernière, ratant les deux derniers mois en raison d’une tension aux fléchisseurs du coude droit.

Bowen, 23 ans, était un choix de 13e ronde de l’UNC-Pembroke en 2022 et a affiché une MPM de 3,88 en 55⅔ manches lors de sa première saison en ligue mineure.