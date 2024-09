Les Twins coupent le receveur Derek Bender pour avoir fait basculer les lancers

Les Twins ont libéré le receveur Derek Bender, leur choix de sixième tour en 2024, jeudi pour avoir donné des informations sur les lancers aux frappeurs adverses lors d’un match de Low-A la semaine dernière, comme l’a d’abord rapporté ESPN et confirmé par Baseball America. Le Minnesota a choisi de libérer Bender à la suite d’une enquête interne sur le comportement du receveur.

Bender aurait indiqué aux batteurs adverses quels types de lancers venaient du lanceur partant gaucher Ross Dunn lors d’une défaite 6-0 de Fort Myers contre Lakeland le 6 septembre, le deuxième match d’un programme double. La défaite a éliminé Fort Myers de la course aux séries éliminatoires et a donné à Lakeland le titre de champion de la division ouest de la Florida State League.

Le personnel de Fort Myers a été informé des agissements de Bender après le match, ce qui a donné lieu à une enquête interne des Twins. Bender a dit à ses coéquipiers qu’il voulait que la saison se termine, selon le rapport d’ESPN.

Les Twins ont sélectionné Bender au 188e rang cet été, en provenance de Coastal Carolina, et lui ont offert un bonus de 297 500 $, qu’il devrait conserver malgré sa libération de jeudi. Bender a frappé .200/.273/.333 avec une paire de circuits et 20 retraits au bâton pour cinq buts sur balles en 19 matchs avec Low-A Fort Myers.

Il est extrêmement rare qu’une équipe libère un choix de sixième tour quelques mois après sa signature. Bender était classé 178e sur le tableau de repêchage de Baseball America ce printemps. Voici son rapport de repêchage :

Bender n’a joué que 22 matchs en tant que freshman pour Coastal Carolina en 2022 avant une saison 2023 exceptionnelle qui comprenait 19 home runs au printemps ainsi qu’un été exceptionnel dans la Cape Cod League après la saison. Au cours de ses trois années avec Coastal, Bender a affiché une moyenne de .326/.408/.570 avec 32 home runs, un taux de retrait au bâton de 15,4 % et un taux de buts sur balles de 9,1 %.

C’est un frappeur droitier de forte carrure, mesurant 1,85 m et pesant 106 kg, et assez fort pour propulser la balle hors du terrain vers tous les terrains. Il a un swing simple et étonnamment compact et génère de la puissance davantage par la force que par la vitesse de la batte, mais il utilise une approche trop agressive et a été chassé hors de la zone à un rythme de 31 % ce printemps. On s’interroge également sur sa capacité à gérer systématiquement une vitesse de pointe, ce qui soulève des questions quant à savoir si sa combinaison de frappe et de puissance se traduira au niveau professionnel.

Bien que Bender ait passé un certain temps derrière le plateau à l’université, la plupart des recruteurs pensent qu’il devra passer à la première base, ce qui met beaucoup de pression sur son profil offensif. Les recruteurs et analystes de la vieille école semblent un peu divisés sur le profil de Bender, le premier étant plus bas et le second plus haut, même s’il devrait se situer quelque part dans la fourchette des rondes 4 à 7.