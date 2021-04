Des chercheurs du département d’informatique du SINAI, du CEATIC et de l’Universidad de Jaen ont mené une analyse des publications sur Twitter lors du référendum sur l’indépendance catalane qui a été très controversé en Espagne en 2017.

La viralité est devenue un phénomène puissant et très recherché en ligne, de nombreuses entreprises et personnalités en ligne cherchant à renforcer leur influence ou leur fortune en « devenant virale » sur les médias sociaux. La viralité est une épée à double tranchant, cependant, et devenir virale pour de mauvaises raisons peut entraîner la chute d’une entreprise, d’un individu ou d’un mouvement.

Pour comprendre ce qui motive la viralité sur Twitter, «L’un des principaux canaux de diffusion des messages politiques» selon les auteurs de l’étude, ils ont examiné 46962 Tweets provenant de 25847 comptes d’utilisateurs différents sur une semaine en octobre 2017.

Une fois qu’ils ont contrôlé des facteurs tels que le nombre d’abonnés de l’affiche, le contenu spécifique ou les fonctionnalités de la publication elle-même, y compris des éléments tels que les hashtags, ainsi que le sujet particulier discuté, les chercheurs ont constaté que les tweets avec un sentiment négatif sur le sujet atteint un public plus large que les tweets de sentiments positifs.

Il s’agit d’une première incursion dans l’analyse des sentiments en ce qui concerne la viralité, et les résultats peuvent dépendre de circonstances ou de publics spécifiques, concèdent les chercheurs, bien que leur conclusion reste que «La négativité dans un tweet augmente la probabilité de retweeter.»

L’exploration de texte, le traitement du langage naturel et l’analyse des sentiments sont des domaines émergents en matière de discours en ligne, et les chercheurs développent progressivement l’identification et l’analyse automatiques des opinions et des émotions exprimées dans les textes en ligne, ce qui peut avoir un impact significatif sur l’avenir des médias sociaux, du discours en ligne. et une discussion politique plus large.

