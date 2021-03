Taylor Nolan, alun et thérapeute en santé mentale de BACHELOR, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Santé pour des «tweets racistes» historiques.

Une série de commentaires troublants a fait surface où elle se moquait des Indiens, des Noirs, des Asiatiques et des Juifs dans plusieurs articles, tandis que d’autres contenaient des insultes homophobes et de la honte et parlaient insensiblement de viol.

Nation célibataire continue d’être en proie à des allégations de racisme après le précédent concurrent Taylor Nolan a été critiquée pour son comportement passé, ce qui a conduit le ministère de la Santé à enquêter sur ses tweets.

Page six a maintenant confirmé la nouvelle que les responsables de la santé de l’État de Washington enquêteront sur les commentaires racistes qu’elle a faits sur Internet.

Certains des tweets – datés entre 2011 et 2012 – contenaient également des insultes homophobes et des commentaires honteux.

Elle a écrit dans un article: «Population de pierres froides: gros Asiatiques… gros blancs… juifs… et noirs maigres».

Une autre lecture: « Ce moment gênant où vous ne pouvez littéralement pas comprendre ce que la dame chinoise dit en faisant vos orteils. Anglais s’il vous plaît? »

La star de la réalité – dont la mère est blanche et le père est afro-américain – a également fait des commentaires sur le viol qui ont offensé les fans.

Elle aurait écrit dans un tweet refait surface: « Pourquoi les gens ont-ils besoin de partager leurs histoires de viol en classe? Gênant. »

Gordon MacCracken, représentant du DoH de Washington, a déclaré Page six que cela «ne signifie pas nécessairement que des mesures disciplinaires seront prises, mais simplement que nous passons au stade d’une enquête».

Taylor, 28, s’est excusé auprès des fans après que ses tweets soient revenus à la lumière avec une longue déclaration sur Instagram.

«Mes tweets d’il y a dix ans sont de la merde, ils sont nulles, ils se sont trompés et sont blessants», a-t-elle écrit.

«Je veux être clair qu’ils n’enlèvent rien au travail que je fais aujourd’hui, ils sont littéralement la façon dont je suis arrivé ici pour faire ce travail.»

«À mes collègues de la communauté BIPOC et aux autres personnes à qui j’ai fait du mal dans ces tweets, je vous vois, j’espère que vous me voyez, nous sommes ensemble et je suis désolée de ne pas toujours être avec vous», a-t-elle poursuivi.

«Je suis désolé d’avoir centré ma blancheur et ma blancheur autour de moi. Je suis désolé de ne pas être mieux à l’époque, mais je suis ici maintenant et le serai toujours.

Taylor a admis qu’elle avait l’habitude de «défendre la suprématie blanche» en grandissant et qu’elle avait «intériorisé le racisme».

« Beaucoup de ça [her past tweets] découle de mon propre racisme intériorisé en grandissant dans une culture suprémaciste blanche, en faisant l’expérience du racisme que j’ai fait et en pensant à tort que je pourrais me protéger en étant proche de la blancheur », a-t-elle déclaré sur ses histoires Instagram.

«C’est comme ça que je me suis protégé, c’était, honnêtement, ma réponse au traumatisme, c’était le maintien de la suprématie blanche, ce qui évidemment, je parle beaucoup aujourd’hui et c’est parce que je sais très bien comment voir quand quelqu’un le fait, parce que je l’habitude de le faire. «

Elle a précisé qu’elle n’avait pas les mêmes points de vue qu’il y a 10 ans.

«Pensez à me donner un soupçon de grâce que nous sommes souvent si rapidement à donner à des gens comme Chris après juste des excuses, sans voir aucun des travaux en cours. J’ai fait le travail », a-t-elle plaidé.

Le conseiller, qui est apparu dans la saison de Nick Viall de The Bachelor en 2017, est conseiller en santé mentale agréé à Washington depuis 2016 et n’a pas d’antécédents disciplinaires, selon le ministère de la Santé.

Elle a ajouté qu’elle avait temporairement désactivé les commentaires sur ses publications Instagram en raison de « harcèlement extrême et de menaces de mort ».

Taylor était l’une des nombreuses stars de Bachelor Nation qui a critiqué Chris Harrison pour la défense de l’étoile de Bachelor Rachael Kirkconnell’s participation à une fête «raciste» de style plantation antebellum en 2018.

Chris « s’est éloigné » de la franchise après suggérant que le comportement de Rachael était correct en 2018, mais pas en 2021 et pour avoir dit qu’il n’était pas la «police réveillée».

Harrison a depuis été remplacé par les anciens dirigeants Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe sur The Bachelorette la saison prochaine.

Un initié proche de l’émission a expliqué à The Sun que l’ancien visage de la franchise doit être «mortifié», il ne reviendra pas

Rachael a également présenté des excuses après les photos ont refait surface lui montrant à la fête de style Old South.

Les critiques ont qualifié Taylor d ‘«hypocrite» pour avoir appelé Chris, après que ses tweets offensants aient émergé sur Twitter et Reddit au cours du week-end.

« Pas un bon look à l’époque ou maintenant. Pourquoi les personnes les plus bruyantes sont-elles les plus grands hypocrites? » on a écrit.

Un autre a ajouté: « Tout le monde, même Taylor Nolan, doit être tenu responsable lorsqu’il a été raciste, homophobe, etc. tout le monde. Son cheminement de croissance peut être réel, mais la responsabilité pour les actions nuisibles doit également être réelle. »

Taylor est apparue pour la première fois dans The Bachelor en 2017, avant de participer à la quatrième saison de Bachelor in Paradise, où elle a rencontré Derek Peth.

Le couple s’est fiancé après le spectacle, mais s’est séparé en juin 2018.