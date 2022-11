Les tweets les plus drôles sur les problèmes de Twitter

Où d’autre pleurer Twitter que sur Twitter ? Alors que le site est toujours en cours d’exécution au milieu de la changements induisant un coup de fouet dans l’entreprise après la prise de contrôle d’Elon Musk, les utilisateurs ne peuvent s’empêcher de plaisanter sur sa possible disparition.

Musc licencié la moitié du personnelet des centaines d’employés auraient démissionné après que le milliardaire aurait lancé un ultimatum : emboîtez le pas à son approche, y compris de longues heures de travail “hard-core”, ou Pars. Les gros titres ont laissé de nombreux utilisateurs de Twitter croire que la fin du site pourrait être proche, et ils font face à la perte potentielle à la manière de Twitter, avec des blagues. Même Musk – qui a payé 44 milliards de dollars pour le réseau de médias sociaux – a tweeté un mème de cimetière bien connu, mettant Le logo de Twitter sur la pierre tombale.

Twitter, qui ne semble plus avoir d’équipe de communication, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Voici un échantillon de l’humour noir #RIPTwitter.

RIP, grand-père

L’odeur de la mort était dans l’air pour certains. “Twitter ce soir a une énergie sérieuse” tout le monde se rassemble autour du chevet de grand-père au centre de soins palliatifs “, sauf que tout le monde se moque également de grand-père”, lit-on dans un tweet.

Twitter ce soir a une énergie sérieuse “tout le monde réuni autour du chevet de grand-père au centre de soins palliatifs”, sauf que tout le monde se moque également de grand-père. — ZacharyCohn https://mastodon.social/@ZacharyCohn (@ZacharyCohn) 18 novembre 2022

Adieu titanesque

Il y avait beaucoup de références au naufrage du Titanic.

“Refusez absolument de dire au revoir”, a écrit une personne. “Je suis le groupe du Titanic. Je continuerai à tweeter mes petits tweets stupides jusqu’à ce que nous soyons tous sous l’eau.”

Lire un autre, “C’est comme si le Titanic s’effondrait, mais au lieu d’un quatuor à cordes, nous avons le choc violent d’un millier de fans de K-pop.”

Refusez absolument de dire au revoir. Je suis le groupe du Titanic. Je continuerai à tweeter mes petits tweets stupides jusqu’à ce que nous soyons tous sous l’eau. – Lucy Huber (@clhubes) 18 novembre 2022

Les gens comparent actuellement Twitter au Titanic, mais l’iceberg n’a pas acheté le Titanic avant de le couler. – La sirène volatile (@OhNoSheTwitnt) 18 novembre 2022

Twitter a une sensation très Titanic ce soir. Il est mort dans l’eau. Les moteurs se sont arrêtés. L’électricité est allumée. Le navire gîte. Quelques canots de sauvetage ont été abaissés. La nervosité cédera bientôt à la panique. Au matin, le Titanic était parti…- – – … —Steve Schmidt (@SteveSchmidtSES) 18 novembre 2022

c’est comme si le titanic s’effondrait mais au lieu d’un quatuor à cordes, nous avons le choc violent d’un millier de fancams kpop —Daniel Howell (@danielhowell) 18 novembre 2022

Imaginez des gens qui sont morts sur le Titanic en découvrant qu’on a comparé ça à ça — gianmarco (@GianmarcoSoresi) 18 novembre 2022

Je suis parti

“Si Twitter plante et que vous avez besoin de me trouver, vous le ferez”, a écrit un utilisateur. “J’ai deux jours d’avance sur toi, c’est plus que ce dont j’ai besoin. Je parle une douzaine de langues, je connais toutes les coutumes locales, je vais me fondre, disparaître, tu ne me reverras plus jamais.”

Si Twitter plante et que vous avez besoin de me trouver, vous le ferez. J’ai deux jours d’avance sur toi, c’est plus que ce dont j’ai besoin. Je parle une douzaine de langues, je connais toutes les coutumes locales, je vais m’intégrer, disparaître, vous ne me reverrez plus jamais. — Peter🌲Brannen (@PeterBrannen1) 18 novembre 2022

Breaking Bad

Un tweet imitait Walter White de la renommée de Breaking Bad, faisant une déclaration finale.

Écraser

“Si vous avez le béguin pour quelqu’un sur Twitter, vous devez légalement le lui dire ce soir”, a déclaré l’écrivain Zack Bornstein.

si vous avez le béguin pour quelqu’un sur Twitter, vous devez légalement le lui dire ce soir – Zack Bornstein (@ZackBornstein) 18 novembre 2022

Problème de fuseau horaire

Les tweets les plus drôles ont circulé jeudi soir aux États-Unis, alors une personne a écrit : “Twitter européen dort pendant tout cela. Ils vont se réveiller pour nous trouver tous endormis, blottis les uns contre les autres sur le sol, avec des déclarations de l’amour griffonné sur les murs et nos DM les plus secrets imprimés et brûlés dans un foyer.”

Twitter européen dort à travers tout cela. Ils vont se réveiller pour nous trouver tous endormis, blottis les uns contre les autres sur le sol, avec des déclarations d’amour gribouillées sur les murs et nos DM les plus secrets imprimés et brûlés dans un foyer. – Cari Luna (@cari_luna) 18 novembre 2022

Le fiasco du football

“C’est surréaliste et triste de le voir se dérouler comme ça”, a écrit une personne. “Difficile d’imaginer le renverser. Je veux dire les Packers 2022, de quoi parlez-vous?” (L’équipe de football des Green Bay Packers a perdu 17-27 contre les Titans du Tennessee jeudi soir alors que les blagues sur Twitter volaient.)

c’est surréaliste et triste de le voir se dérouler comme ça. difficile d’imaginer le renverser. je veux dire les packers 2022 de quoi parlez-vous – Jason Gay (@jasongay) 18 novembre 2022

Eh bien, en fait

Certains ont évoqué l’histoire infâme de Twitter, avec un utilisateur demandant : “Mais où les hommes vont-ils m’expliquer les choses ?”

Mais où les hommes m’expliqueront-ils les choses — Olga Khazan (@olgakhazan) 18 novembre 2022

Je ne peux pas partir

Un autre a déclaré mardi: “Tout le monde n’arrête pas de dire au revoir sur Twitter mais jusqu’à présent, nous sommes tous toujours là. J’ai l’impression d’être à un dîner dans le Midwest .. “

Tout le monde continue de dire au revoir sur Twitter mais jusqu’à présent, nous sommes tous toujours là. J’ai l’impression d’être à un dîner dans le Midwest. – Lucy Huber (@clhubes) 15 novembre 2022

Sur le feu

Vous avez déjà vu ce GIF — c’est le GIF de la chronologie la plus sombre de l’émission. Semble convenir.

A bientôt, adieu

Même les entreprises et les organisations sont entrées dans l’esprit du sillage de Twitter. Le Département des ressources naturelles de l’État de Washington a partagé ses autres sites de médias sociaux au cas où Twitter disparaîtrait, en terminant par : “Nous pouvons également être trouvés à la plupart des points de départ, des conseils de rec hurlement et des faits sur le saumon dans des plaisanteries de 280 caractères.”

Nous resterons ici jusqu’à la fin amère. Mais si cette chose tombe en panne, vous pouvez nous trouver sur : Instagram – washdnr

TikTok – wa_dnr

et Facebook – lol Nous pouvons également être trouvés à la plupart des points de départ, des conseils de rec criant et des faits sur le saumon dans des plaisanteries de 280 caractères. — Département des ressources naturelles de l’État de Washington (@waDNR) 18 novembre 2022

Le dernier tweeter s’il vous plaît éteindra-t-il les lumières ?

“La personne qui fait le dernier tweet devrait recevoir un prix ou quelque chose <" disait un tweet.

La personne qui fait le dernier tweet devrait recevoir un prix ou quelque chose comme ça. – mjd (@themightymjd) 18 novembre 2022

Vendredi soir à midi, Twitter fonctionnait toujours et les blagues à ce sujet continuaient de couler. Restez à l’écoute.