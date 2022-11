Les tweets les plus drôles, les plus fous et les plus petits de Thanksgiving 2022

Action de grâce 2022 !

Regardez la tarte aux patates douces de mes cousins ​​😂😂😂😂 Je lui ai dit de ne même pas sortir cette merde demain pic.twitter.com/Ah3BR8iiRX — su’yung 🥢🥡 (@pretty_cellaa) 24 novembre 2022

Deux ans après avoir porté un pantalon de pyjama à la fête de Zoomsgiving (qui semble être une éternité), nous sommes de retour pour nous réunir en famille au nom de la gratitude, des plaques à faible vibration et des produits à prix très réduits qui rendent les vacances si spéciales.

c’est encore cette période de l’année pic.twitter.com/Z7nzoJgt4V — RK Jackson | Atlanta 🛸 (@theerkj) 24 novembre 2022

L’année dernière, nous avons été témoins de la résurgence des assiettes de lutte sur les réseaux sociaux, des dindes bad bish obtenant des BBL et des créations culinaires étonnantes de certaines de nos célébrités préférées comme le prolifique fournisseur de tartes Patti LaBelle qui continue de régner en maître dans la cuisine.

La reine incontestée de Thanksgiving était assez gentil pour partager sa vaste propagation de Thanksgiving, y compris la poitrine, les dindes frites, le macaroni au fromage au homard, le chou frisé, le chou et le cordonnier aux pêches, entre autres.

Elle a également dit que les gens peuvent apporter un plat mais qu’ils ne peuvent pas s’attarder dans la cuisine :

“Seule Patti peut cuisiner dans la cuisine”, a-t-elle déclaré. “Personne ne vient aux fourneaux sauf Miss Patti. Coupez les oignons, les poivrons verts et le céleri tôt pour moi, puis allez au sous-sol.

D’un autre côté, Christina Milian a plongé ses doigts dans un lot innocent de macaronis au fromage dans une technique de préparation déroutante qui a envoyé les médias sociaux dans une frénésie.

POURQUOI CHRISTINA MILIAN REMUE-T-ELLE LE MAC N CHEESE AVEC SES MAINS NUES ????? 😭 pic.twitter.com/HrEQ4RYPl1 – MBali 💫 (@TheJessieWoo) 24 novembre 2022

Maintenant, nous pouvons nous tromper, mais nous sommes presque sûrs que tante Patti ne recommanderait pas de faire ce que Christina faisait à ce Mac & Cheese.

sis a touché la porte coulissante, les appareils électroménagers et ses cheveux…🤨☹️🫣 pic.twitter.com/gZ3NIqTc0O — . (@chicagochay) 25 novembre 2022

Était ton Thanksgiving donnant cette année? Combien de plaques à faible vibration avez-vous appréciées ? Quels articles allez-vous acheter lors du Black Friday/Cyber ​​Monday ? Dites-nous ci-dessous et profitez des tweets les plus drôles, les plus fous et les plus mesquins des festivités de la journée de la dinde de cette année.