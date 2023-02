Les tweets les plus drôles, les plus fous et les plus mesquins du Super Bowl LVII

Jeu, chemisiers !

Le Super Bowl LVII était un spectacle étoilé avec de grandes surprises, des publicités bourdonnantes, des bandes-annonces virales et le joueur de ligne défensive des Eagles de 300 livres Cox Fletcher berçant ce qui semblait être une blouselette scintillante dans la chaleur de l’Arizona.

Tenue de Fletcher Cox pour son arrivée au Super Bowl : pic.twitter.com/VvirxKlD6G – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 12 février 2023

Pourquoi il s’est glissé dans cette chemisette apparemment extensible, nous n’en avons aucune idée, mais c’était l’une des nombreuses tendances sur les réseaux sociaux pendant le grand match.

Ok vous tous, nous sommes tous prêts !! Postez une chaussure (talon minou uniquement) qui irait avec ça !! Vous pouvez faire un appartement si vous le souhaitez !! 👀😩😩😩😭#FletcherCox pic.twitter.com/OVj8RLfmH0 – Rickey Smiley (@RickeySmiley) 13 février 2023

Dans le plus grand moment de la nuit, Rihanna a choqué tout le monde avec une grossesse Rih-veal tout en se produisant sur une scène spectaculaire devant un public mondial.

cette photo pendant la performance de Rihanna au Super Bowl est tellement folle pic.twitter.com/jE8UWAnxjA – Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 13 février 2023

Ravissante en rouge, la superstar rougeoyante a suscité des spéculations sur Internet sur sa grossesse qui ont ensuite été confirmées par son représentant.

« Un représentant de Rihanna a confirmé Le journaliste hollywoodien que la superstar est enceinte après son spectacle explosif à la mi-temps du Super Bowl », a rapporté THR pour le plus grand plaisir de la marine.

Naturellement, la Marine a éclaté d’enthousiasme et de tweets hilarants à propos de son petit ami adoré A $ AP Rocky (qui a été vue sur le terrain l’encourageant) retardant sa nouvelle tournée musicale / rumeur avec des grossesses consécutives.

Le rappeur et milliardaire Bajan a accueilli leur fils en mai 2022 avant le moment historique de Rih en tant que toute première interprète enceinte à la mi-temps du Super Bowl.

Rihanna dévoile son baby bump. ❤️ pic.twitter.com/n0vJ4qlqXS — Base pop (@PopBase) 13 février 2023

Le producteur de l’émission de mi-temps du Super Bowl, Jesse Collins, a parlé de la performance éblouissante de Rihanna dans un interview avec HE.

“Elle a peur des hauteurs, mais elle s’est ressaisie pour ça et je dois en donner le crédit à son directeur créatif, Willo Perron”, a-t-il révélé. “Il a eu cette idée avec notre chorégraphe Parris (Goebel) et c’était tout simplement incroyable. Interrogé sur sa performance seule, il a ajouté: “Je pense que c’était juste qu’elle voulait faire la déclaration qu’elle pouvait porter cette chose et elle l’a fait”, a déclaré Collins. “Les gens veulent juste la voir et elle a donc dû leur donner un spectacle et elle l’a fait. Nous ne l’avons pas vue danser comme ça depuis longtemps et j’ai pensé que c’était tout simplement spectaculaire.

Quel a été votre moment préféré du Super Bowl LVII ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil sur les tweets les plus drôles, les plus fous et les plus mesquins du Super Bowl.