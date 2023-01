Les tweets les plus drôles (et les plus petits) de la première de la saison 2 de “BMF”

Vous pouvez arrêter la pluie !

(*spoilers à venir*)

BMF est de RETOUR avec la saison 2 qui a commencé avec des rebondissements bourdonnants et quelques très lèvres lâches dans une première de saison délicieusement sournoise qui a envoyé les fans dans une frénésie.

Il y a eu la révélation choquante que Lamar est toujours en vie, Meech entrant dans son ère de mini-pivot, Charles aux prises avec le blues de la chambre et Terry poursuivant le marié Markeisha joué par La La Anthony qui, nous en sommes sûrs, compliquera les choses sur toute la ligne.

Avec des détectives impitoyables sur sa piste, Lamar vivant, Terry hors jeu (pour l’instant) et un rat dans son équipe, nous avons hâte de voir comment Meech sortira vainqueur des épisodes à venir.

Inspiré par de vraies légendes, BMF continue d’humaniser les choix des frères Flenory et leur poursuite du rêve américain.

Enracinée dans la famille, la loyauté et la fraternité, la saison 2 plonge plus profondément dans les relations familiales complexes des frères avec leurs parents Charles Flenory (Russel Hornsby) et Lucille Flenory (Michole Briana Blanc) qui demandent conseil à leur conseiller spirituel Pasteur Swift (Snoop Dogg).

Meech veut étendre l’entreprise au-delà de Detroit tandis que Terry se concentre sur l’école et lance un service légitime de transport en voiture avec ses Pops. Mais au fur et à mesure que la saison se déroule, les frères doivent peser leurs options ou risquer de tout perdre alors qu’ils cherchent à devenir plus forts que jamais et à exécuter stratégiquement une nouvelle vision pour eux-mêmes et leurs entreprises.

Meech ressemblait à son père pendant qu’il prononçait ce discours BMF 😂 #BMF pic.twitter.com/RNOKFRHFc1 – Housatlantavegas (@_dreadadon) 7 janvier 2023

En cours de route, ils forment une alliance avec Goldie (Mo’Nique) – un propriétaire sophistiqué de club de strip-tease d’Atlanta qui aide Meech à jeter les bases de son avenir. S’étendant au-delà de Detroit jusqu’à Lansing, dans l’Ohio et même dans le Sud, les frères font face à des obstacles presque insurmontables dans leur bataille pour chaque pouce de territoire.

Quel est votre moment de la première ? Dites-nous ci-dessous et regardez les tweets les plus drôles (et les plus mesquins) de la première de la saison 2 sur le dos.