Les tweets les plus drôles (et les plus mesquins) du brunch Roc Nation 2023

Toujours ce brunch

Après une interruption de deux ans, le super exclusif Roc Nation Brunch est revenu comme le premier événement du week-end des Grammy où les stars se sont réunies pour célébrer l’excellence en présence de Beyoncé et Jay Z.

Beyoncé arrive au Roc Nation Brunch : pic.twitter.com/fY7ThDkfjs – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 5 février 2023

Invités notables inclus Tems, Anita, Donner sur, normand, Michel, Compenser, Jacques, Shenseea, Visage de bébé, E-40, Petit bébé, Lil Uzi Vert, DJ Khaled, Tyler le créateur, 2 chaînes, G Herbo, Daniel Kaluuya, Pusha T, Mark Wahlberg, Chloé et Halle Bailey, Swizz Beatz, Kelly Rowland, Janelle Monae, Moneybagg Yo, Teyana Taylor, Ari Lennox, Ella Maiet bien d’autres qui ont apprécié les cocktails personnalisés D’USSÉ en portant un toast au plus grand week-end de musique.

Jay Z a dit pas de photos au brunch Roc Nation 👀🚫😂 pic.twitter.com/I7JXxAbT95 – Lien TV (@linkuptv) 5 février 2023

L’affaire étoilée s’est déroulée dans une résidence privée à Bel-Air avec Queen Bey, Kelly Rowland, Coco Jones et Tems qui ont brillé le plus lors de la réception.

Beyoncé a servi Alien Superstar dans une robe blanche Gareth Pugh avec un col surdimensionné et des panneaux de corset chromés.

La styliste KJ Moody a complété le look avec des escarpins à plateforme en miroir argenté d’Amina Muaddi.

Kelly Rowland a été stupéfaite en tant que la mieux habillée de la robe corsetée Ashi Studio conçue par Kollin Carter.

Tems a fait tourner les têtes en blanc avant sa première victoire aux Grammy Awards pour la meilleure performance de rap mélodique sur le hit de Future “Wait for U” avec Drake.

Coco Jones a fait ce qu’il fallait faire dans une veste courte verte avec un ruban de bewb et une jupe à volants asymétrique assortie.

Du côté des gars, Hov, DJ Khaled, Pusha T et Offset sont venus avec les ‘fits with Uzi Vert givin’ em Philly Pimp nommé Slickback vibes.

#liluzivert montre sa tenue au Roc Nation Brunch 2023🦇 pic.twitter.com/YL5ERaVipg — HipHopNewsX (@HipHopNewsX) 5 février 2023

Quel était votre look préféré de l’événement ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil sur le plus drôle (et le plus mesquin) du Roc Nation Brunch 2023 sur le dos.