Les tweets les plus drôles (et les plus mesquins) des MTV VMA 2023

Avez-vous regardé?

Les MTV VMA 2023 d’hier soir (un mardi ???) étaient un autre spectacle rempli de manigances avec, euh, intéressant modes, big booty « Bongos » gracieuseté de CardiB et Megan toi étalon, SaweetieC’est l’os rose du substrat rocheux qui vraiment ont fait bouger les gens, toutes sortes de tissus brillants (lycra ?), et bien plus encore.

Hébergé par Nicki Minaj (qui s’est également produit à plusieurs reprises), la vitrine légendaire des stars les plus brillantes de la culture pop avait quelque chose pour littéralement tout le monde, toutes générations confondues.

Le magnat du Bad Boy Diddy a fait son retour très attendu sur la scène des VMA pour la première fois depuis près de deux décennies avec son fils Peignes royaux et des filles jumelles D’Lila et Jessie comme ses danseurs.

P. Diddy à son époque Beyoncé. ELLE N’EST PAS UNE DIVAAAAAA #VMA pic.twitter.com/yc5xP8KUuj — Dylan SAW BEYONCÉ 🪩 (@dylanisunique) 13 septembre 2023

Qualifiant cela de « rêve devenu réalité », Diddy a accepté le prix Global Icon décerné par BFF. Mary J. Blige et sa fille Chance.

Artistes invités spéciaux Keyshia Cole et Yung Miami l’a rejoint sur scène pour son medley qui a fait vibrer le public.

Sensation mondiale Shakira nous a rappelé que ses hanches ne mentent pas en tant que première récipiendaire sud-américaine du prestigieux Video Vanguard Award de MTV, présenté par Toyota.

Taylor Swift est entré dans l’histoire avec un record de 9 Moon Persons et a reçu le prix de la « Meilleure pop » par des invités surprises *NSYNC lors de leur première apparition de groupe aux VMA en 10 ans.

Le spectacle a été clôturé par des icônes du hip-hop DMC, Doug E. Frais, Grand maître Flash et les Furious Five, Lil Wayne, LL COOL jet Nicki Minaj qui a célébré les 50 ans du Hip-Hop avec une finale épique.

Quel a été votre moment préféré de la soirée ? Qu’avez-vous pensé de la robe de Saweetie ? Penses-tu Beyoncé y reviendra-t-il un jour ? Dites-nous ci-dessous et jetez un œil aux tweets les plus drôles (et les plus mesquins).