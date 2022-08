Les tweets les plus drôles des MTV Video Music Awards 2022

Avez-vous regardé?

Les VMA légèrement étoilés de la nuit dernière ont eu quelques moments bourdonnants comme Lizzo applaudissant son armée cendrée de haineux, Jack Harlow gagnant littéralement TOUT lors de sa plus grande soirée, Santana coquine dégageant une puissance de star lors de son set d’avant-spectacle, Chloé Bailey faire tourner les têtes avec sa magnifique robe, Anita montrer à tout le monde pourquoi elle est une superstar internationale, et Nicki Minaj récompensé par le Michael Jackson Video Vanguard Award.

Lizzo fait référence à 2015 de Nicki Minaj #VMA moment: « Et maintenant, aux salopes qui ont eu quelque chose à dire sur moi dans la presse… » pic.twitter.com/zLxOGw7zNe — Base pop (@PopBase) 29 août 2022

Minaj, qui a secoué la combinaison la plus brillante de PINK imaginable, a montré son amour pour ses plus grandes influences Whitney Houston et Michael Jackson avant d’aborder la santé mentale.

Nicki Minaj remercie Kanye West parmi la liste des personnes qui lui ont donné des opportunités au cours de sa carrière au #VMA pic.twitter.com/d2EEGOBIzh – Donda Times (@dondatimes) 29 août 2022

“J’ai écrit ça, je ne sais pas pourquoi, mais c’est ce que j’avais en tête de dire, j’aimerais que Whitney Houston et Michael Jackson soient là”, a-t-elle déclaré. « J’aimerais que les gens comprennent ce qu’ils veulent dire et ce qu’ils vivent. Je souhaite que les gens prennent la santé mentale au sérieux, même pour les personnes qui, selon vous, ont une vie parfaite. Je souhaite Fumée Pop et Jus WRLD et Nipsey Hussle étaient ici.

Elle a également remercié les “personnes clés” qui l’ont inspirée comme Lil Wayne, Brun rusé, Lauryn Colline, Jay Z, Slick Ricket Doug E. Frais avec ceux qui lui ont donné “d’énormes opportunités” comme Kanye West, Beyoncé, Madone, Mariah Carey, Eminem, Britney Spears, Rihannaet Canard.

“À tous les artistes, producteurs et écrivains qui ont contribué à l’un de mes projets, ainsi qu’à toutes les personnes qui me permettent de figurer sur leur travail… et je veux que vous sachiez que j’apprécie chacun d’entre vous, je ne Je ne prends pas ça pour acquis », s’est-elle exclamée. “Merci de m’avoir donné l’occasion de montrer mes compétences.”

Autres faits saillants inclus Fergie rejoignant Jack Harlow pour interpréter un mashup “First Class / Fabulous”, Lizzo fermant une autre scène et Anitta apportant son énergie de bombe brésilienne au spectacle.

Oh oui, Anitta est CETTE fille.

A noter également Sauce Yung apporter la star de TikTok Addison Rae‘s mère comme son rendez-vous, ce qui a semé un chaos hilarant sur les réseaux sociaux.

C’est comme ça que je sais que c’est deux Amériques différentes parce que putain de qui est la sauce yung https://t.co/U9Xmtqe0F2 –Anthony Moore (@AllThatandMoore) 29 août 2022

Quel a été votre moment préféré de la soirée ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil aux tweets les plus drôles (et les plus mesquins) sur le dos.