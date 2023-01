Les tweets les plus drôles de “The Best Man: The Final Chapters”

Il nous faut plus de chapitres !

Twitter noir est encore bourdonnement The Best Man: Les derniers chapitres qui a eu tendance pendant des semaines après sa première qui a suscité des commentaires hilarants tout en faisant plaisir aux fans de la franchise de films bien-aimée devenue une série limitée.

Basé sur les films classiques écrits et réalisés par Malcolm D. Leela série Peacock suit Harper (Taye Digg), Robyne (Sanaa Lathan), Jordan (Nia Long), Lance (Morris Châtaignier), Quentin (Harold Perrineau), Shelby (Mélissa De Sousa), Candice (Salle Regina), et Murch (Terrence Howard) dans les prochaines phases de leur vie et de leur carrière.

Avec le dernier chapitre tant attendu qui s’avère être un succès retentissant, il est normal que nous obtenions une longue série de chapitres malgré le fait que les acteurs parlent de leur dernière réunion dans la featurette ci-dessous :

“Nous avons raconté l’histoire et j’ai l’impression qu’il y a d’autres histoires à raconter”, a déclaré Lee dans un interview avec Aujourd’hui. “À ce stade, je pense que ces acteurs ont très bien joué et admiré ces personnages et qu’ils ont d’autres histoires à raconter. J’ai d’autres histoires à raconter. “J’ai fermé les livres”, a ajouté Lee, fermant essentiellement toute chance de nouveaux chapitres (pour l’instant). “Nous n’avons pas d’autre histoire à raconter, du moins je n’en ai pas.”

Espérons que l’effusion d’amour des fans puisse le persuader de continuer les histoires relatables de notre groupe d’amis désordonnés préférés.

“C’est une lettre d’amour aux fans”, a-t-il déclaré. “J’espère qu’ils auront l’impression d’avoir passé du temps avec de vieux amis.”

Quel est ton moment préféré de la série ? Dites-nous ci-dessous et profitez des tweets les plus drôles de The Best Man: Les derniers chapitres sur le dos.