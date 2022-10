Les tweets les plus drôles de la première de la saison 7 de “RHOP”

‘RHOP’ est de retour

Twitter était enflammé lors de la première très attendue de la saison 7 de ‘RHOP’ qui a sauté la perruque d’abord dans des histoires divertissantes, y compris la peur du cancer de Mia, le divorce d’Ashley avec son mari devenu futur colocataire Michael Darby, le mariage (improbable) de Robyn avec Juan, Wendy entrant potentiellement dans affaires avec Peter Thomas, Candiace congelant ses œufs tout en se battant avec Chris, et plus encore dans ce qui s’annonce comme une autre belle saison.

Gizelle finissait son verre, sautait de ce tabouret, se dirigeait vers Mia immédiatement après être entrée dans la fête et lui disait : “Voilà à quoi ressemble le cancer/pas de cancer ?” C’est comme ça qu’on démarre une saison. #RHOP pic.twitter.com/17mKkUvtdw – Gibson Johns (@gibsonoma) 10 octobre 2022

Il n’a pas fallu longtemps à Gizelle pour entrer dans son groove en disant “Voilà à quoi ressemble le cancer/pas de cancer ?” à Mia (qui partageait auparavant sa peur du cancer) lors d’une fête. IMPOLI!

Si vous me saluez avec “Alors, c’est à ça que ressemble le cancer?”… C’EST À VUE. #RHOP pic.twitter.com/smo1YMVEh0 — papi trav. (@triggaatrav) 10 octobre 2022

Les fans d’Ashley Darby qui ne supportaient pas son mari douteux, Michael Darby, étaient ravis de voir qu’elle avait divorcé malgré le fait que le couple ait potentiellement emménagé dans une maison ensemble.

Cependant, le divorce a apparemment eu un coût élevé. ENVIE DE COOCHIE ? ?

Ashley parle des envies de coochie… pour MICHAEL DARBY ??? #RHOP pic.twitter.com/7eKQeNmhNG – Gifs de vraies femmes au foyer (@housewifegifs) 10 octobre 2022

Les producteurs de l’émission désordonnée ont également présenté l’ancienne star de “RHOA”, Peter Thomas, qui aurait fréquenté Gizelle.

Comme si #RHOP n’est pas assez chaotique, ils ont maintenant ajouté Peter Thomas dans le mélange. C’est peut-être la saison la plus compliquée à ce jour 😭 pic.twitter.com/EcFWGCykUk – Reines de Bravo (@queensofbravo) 10 octobre 2022

Comme indiqué précédemment, les chuchotements bruyants de Gizelle “sortant” avec Peter provenaient d’un MTO rapport qui disait :

« Gizelle a été une visiteuse fréquente du nouveau restaurant Bar One de Peter Thomas, situé dans le port de Baltimore. Et les deux ont développé une relation.

La rumeur pas très crédible a choqué les téléspectateurs de Bravo qui se sont demandé pourquoi Gizelle, qui a assisté au mariage de Cynthia Bailey avec Mike Hill, se rapprocherait de l’ex du mannequin de 55 ans.

Mais voudriez-vous vraiment être choqué, cependant?

PETER THOMAS RENCONTRE AVEC GIZELLE BRYANT YALL WTF pic.twitter.com/ZcLvinepet — Mihrimah | FS | Xanaxyra Targaryen🪬🤲 (@Mihrimah_FS) 4 mai 2022

Comme prévu, Gizelle a exclusivement démenti la rumeur selon laquelle LaMarqueJasmine en disant, “C’est 100% FAUX.”

Le dernier homme auquel Gizelle était liée était bien sûr son ex-mari Jamal Bryant avec qui elle a mis fin aux choses, encore une fois, peu de temps après.

On ne sait pas si elle voit quelqu’un de nouveau, bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles elle pourrait sortir avec Van Jonesquelque chose que sa collègue femme au foyer, Wendy Osefo, lui a fait oublier.

Quant à Wendy, elle est actuellement un sujet de discussion brûlant après la diffusion d’images d’elle mêlée à une dispute avec sa collègue femme au foyer Mia Thornton.

Chose intéressante, les dames se disputaient au Bar One Miami qui appartient, bien sûr, à Peter Thomas, le soi-disant peut-être boo de Gizelle.

Tout en discutant de son nouveau livre “Tears Of My Mother” sur Yahoo “Au courant“, a déclaré Osefo à l’hôte Gibson Johns que les téléspectateurs doivent regarder de près ce qui se passe avec Mia lorsque ce moment de martini est diffusé.

“Je dirais aux téléspectateurs de faire très attention à elle dès le début”, a déclaré le Dr Wendy. « Et voyez si cette action correspondait aux mots. Alerte spoiler, ce n’est pas le cas. Et c’est pourquoi si vous faites attention à la bande-annonce, Karen est si détendue et calme. Parce qu’il n’y avait rien là-bas. “Cela vient un peu de nulle part pour vous…” a répondu John. “Exactement. Parce que s’il y avait quelque chose de tendu, vous connaissez Karen. Elle n’est pas dans le pétrin. Elle se serait probablement levée, ou serait partie, ou elle aurait été comme ça. Mais vous pouvez dire à son comportement que ce n’est rien », a-t-elle ajouté tout en notant qu’ils étaient juste en train de dîner calmement. Faites très attention.

Quel a été votre moment préféré de la première ? Dites-nous ci-dessous et regardez les tweets les plus drôles (et les plus désordonnés) de la première de la saison 7 sur le dos.