Les tweets insolites de l’Icelandic Cricket Association ont leur propre public

Les amateurs de cricket sont partout. Preuve de ce fait, le compte Twitter officiel de l’Association islandaise de cricket a publié des tweets originaux et ils ont recueilli des milliers de likes. Dans l’un de ses tweets, l’association mentionne que l’ensemble de sa population nationale peut tenir dans moins de 4 MCG ? «En fait, si nous étions autorisés à utiliser le terrain ainsi que les tribunes, toute la nation pourrait être pressée dans un seul MCG. Notre plus grand stade sportif, Laugardalsvöllur, accueille actuellement 9 800 personnes », a écrit l’association.

Saviez-vous que l’ensemble de notre population nationale peut tenir dans moins de 4 MCG ? En fait, si nous étions autorisés à utiliser le terrain ainsi que les gradins, toute la nation pourrait être pressée dans un seul MCG. Notre plus grand stade sportif, Laugardalsvöllur, accueille actuellement 9 800 personnes. — Cricket d’Islande (@icelandcricket) 23 octobre 2022

Le tweet a réussi à rassembler plus de 2,8 000 likes. Louant les administrateurs, une personne a commenté: “Et même avec cette faible population, vous avez les meilleurs administrateurs parmi toutes les poignées Twitter de cricket.” Une autre personne a écrit: «Je suis sûr que non loin d’ici, l’Islande Cricket aura plus d’adeptes que sa population. Popularité > Population.

Dans un autre tweet, l’association a mentionné comment après le match épique Inde contre Pakistan, même les sceptiques et les opposants comprendront également pourquoi ils voulaient organiser une série Inde contre Pakistan. “Imaginez le drame d’aujourd’hui à -4 degrés Celsius. Feu et glace sous stéroïdes », ont-ils écrit. Le tweet a réussi à rassembler plus de 20 000 likes.

Après le match vraiment épique d’aujourd’hui, même les sceptiques et les opposants comprendront pourquoi nous voulions organiser une série Inde contre Pakistan. Imaginez le drame d’aujourd’hui à -4 degrés Celsius. Feu et glace sous stéroïdes. — Cricket d’Islande (@icelandcricket) 23 octobre 2022

“La seule chose qui manque serait le trône de fer”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “J’aime juste celui qui se cache derrière cette poignée, des trucs brillants, jour après jour.”

Pendant ce temps, plus tôt en septembre, ce compte Twitter s’est moqué de l’England Cricket Board après que ce dernier a proposé d’être un hôte neutre pour la future série de tests Pakistan-Inde afin que les deux nations puissent s’attendre à jouer au cricket bilatéral pour la première fois depuis plus de 15 ans. années. “Nous entendons @ECB_cricket avoir proposé d’héberger une série de tests entre l’Inde et le Pakistan. Nous annonçons officiellement à @ICC que nous proposons également de faire de même et que nous pouvons fournir une lumière du jour de près de 24 heures en juin et juillet, ainsi que de meilleurs Tweets couvrant les matchs. La sécurité des tireurs d’élite aussi », a tweeté Iceland Cricket.

Le compte Twitter d’Iceland Cricket est connu pour ses trolls occasionnels. Lorsque le Pakistan Cricket Board (PCB) a annoncé que l’équipe de cricket d’Angleterre ferait une tournée nationale pour la série T20I de sept matchs, Iceland Cricket a retweeté le message original partagé par PCB et a écrit: «Tous les fans devraient réserver un hébergement en fonction du« paiement à l’arrivée ». ‘ avec possibilité d’annulation jusqu’à la veille du match. De nos jours, une tournée n’est pas une tournée tant que ce n’est pas une tournée.

« Les fans ont certainement mal interprété ce Tweet. Celui-ci concernait la probabilité que l’Angleterre annule une tournée au Pakistan, tout comme elle l’avait fait en 2021 », avait-il précisé plus tard.

