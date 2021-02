Twitter frappe une note provocante dans sa lutte avec l’Inde pour restreindre les comptes dans le pays. Lundi, la société a publié sa première réponse officielle depuis que le gouvernement indien lui a demandé de rebloquer plus de 250 comptes qu’elle avait restaurés au mépris d’un ordre du ministère de l’informatique. Parmi les comptes bloqués figuraient Caravan, un magazine d’information, et des personnes qui avaient critiqué le Premier ministre Narendra Modi.

«Nous croyons fermement que l’échange ouvert et libre d’informations a un impact mondial positif et que les Tweets doivent continuer à circuler», a déclaré la société dans un communiqué partagé avec BuzzFeed News.

La déclaration de Twitter intervient au milieu d’une confrontation avec le gouvernement de plus en plus autoritaire de l’Inde alors que des millions d’agriculteurs protestent contre les réformes agricoles, secouant la nation.

Lundi, des informations parues dans la presse indienne ont déclaré que le gouvernement avait demandé à l’entreprise de bloquer près de 1 200 comptes supplémentaires qui, selon lui, tweetaient sur les manifestations et étaient dirigés depuis le Pakistan. Un rapport du Times of India a également cité un responsable gouvernemental anonyme disant que l’Inde était en colère contre le PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour avoir aimé les tweets soutenant les manifestations. Un porte-parole de Twitter a refusé de commenter.

Le 31 janvier, le ministère indien de l’informatique avait ordonné à Twitter d’empêcher plus de 250 comptes appartenant à des militants, des commentateurs politiques et la Caravane d’être consultés à l’intérieur du pays. Twitter s’est d’abord conformé mais a changé de cap six heures plus tard. En réponse, le gouvernement indien a ordonné au site de bloquer à nouveau les comptes et a menacé les responsables de Twitter en Inde de conséquences juridiques pour violation de l’ordre, y compris une amende et jusqu’à sept ans de prison.

Mais une semaine plus tard, les comptes sont toujours ouverts, exposant le personnel de l’entreprise en Inde à des représailles du gouvernement.

«La sécurité de nos employés est une priorité absolue pour nous chez Twitter», indique le communiqué de l’entreprise. «Nous continuons de collaborer avec le gouvernement indien dans une position de respect et avons contacté l’honorable ministre du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information pour un dialogue officiel.»

Les actions de Twitter le placent au centre d’un débat sur la liberté d’expression dans un pays qui connaît une répression continue contre la dissidence au milieu des protestations de millions d’agriculteurs opposés aux réformes agricoles qui, selon eux, nuiront à leurs revenus. Pour Twitter, bloquer à nouveau les comptes signifierait permettre cette répression, mais ne pas les restreindre risque des conséquences juridiques.

«Nous examinons chaque rapport que nous recevons du gouvernement aussi rapidement que possible et prenons les mesures appropriées concernant ces rapports tout en nous assurant de respecter nos valeurs fondamentales et notre engagement à protéger la conversation publique», a déclaré Twitter. «Une mise à jour est partagée via nos canaux de communication établis avec le gouvernement.»

Malgré le langage poli, quelques personnes, comprenant ancien Les employés de Twitter ont vu un double sens dans cette déclaration. Lors du printemps arabe en 2011, le cofondateur de la société, Biz Stone, et l’ancien avocat général Alexander Macgillivray, ont rédigé un article clarifiant la position de la société sur la liberté d’expression. C’était titré: « Les tweets doivent circuler. »