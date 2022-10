Les tweets d’Elon Musk sur l’Ukraine, Taïwan et Kanye suscitent des inquiétudes quant à la propriété de Twitter

Les récentes déclarations d’Elon Musk sur des questions majeures de politique étrangère renforcent les inquiétudes en matière de sécurité nationale concernant sa prise de contrôle de Twitter, une plate-forme mondiale de discours utilisée par des centaines de millions de personnes, dont 75 % en dehors des États-Unis. Dans les 10 jours qui se sont écoulés depuis qu’Elon Musk a de nouveau accepté d’acheter la plate-forme de médias sociaux, il a proposé de résoudre la guerre en Ukraine en laissant la Russie garder le territoire et a reçu les éloges d’un haut diplomate chinois pour avoir suggéré à la Chine de prendre le contrôle de Taïwan. Vendredi, des responsables américains et ukrainiens ont été envoyés en brouillage lorsque la nouvelle a été annoncée que Musk avait demandé le mois dernier au Pentagone de prendre en charge le paiement de son service de communication par satellite Starlink en Ukraine.

Musk s’est plaint de ne pas pouvoir assumer les coûts et continuer à envoyer de nouveaux terminaux en Ukraine, même si beaucoup ont été subventionnés par les États-Unis et d’autres pays. L’Ukraine a rapidement noté la nature critique des contributions de Musk.

Absolument @Elon Musk fait partie des principaux donateurs privés au monde qui soutiennent l’Ukraine.

Starlink est un élément essentiel de notre infrastructure critique. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 14 octobre 2022

Les tentatives de Musk pour façonner la politique étrangère en 280 caractères ou moins ont suscité de nouvelles craintes quant à la manière dont il exercera l’influence démesurée de la plateforme sur les politiciens et les dirigeants mondiaux qui comptent sur Twitter s’il prend le contrôle de l’entreprise.

Étant donné que les autocrates utilisent déjà la plate-forme pour répandre des mensonges sur les opposants et attiser la violence et le chaos, la poursuite par Musk de l’approbation de deux des plus puissants est particulièrement troublante.

“C’est une très bonne illustration de la raison pour laquelle ce serait un désastre si Musk venait à posséder Twitter”, a déclaré Paul Barrett, directeur adjoint du Stern Center for Business and Human Rights de l’Université de New York. “Vous pourriez avoir des provocations, qu’elles soient conçues par Musk lui-même ou par d’autres, qui pourraient avoir des implications mondiales.”

Elon Musk pourrait bientôt posséder Twitter. À quoi cela pourrait-il ressembler quand il le fait?

Le dernier examen minutieux a commencé cette semaine lorsque l’éminent analyste géopolitique Ian Bremmer a déclaré que Musk s’était entretenu avec le président russe Vladimir Poutine avant de tweeter un plan en trois points pour l’Ukraine qui laisserait la Crimée, prise de force en 2014, entre les mains de la Russie.

“J’ai parlé avec Elon il y a deux semaines, et il m’a dit que Poutine (dans une conversation directe avec lui) était” prêt à négocier “… et avait décrit le minimum dont le président russe aurait besoin pour mettre fin à la guerre”, a écrit Bremmer aux abonnés de la newsletter. .

Alors que la nouvelle se répandait au cours d’une deuxième journée d’attaques russes intensives contre des centres de population civile en Ukraine, des professeurs de droit ont spéculé sur la question de savoir si Musk aurait dû s’enregistrer en tant qu’agent étranger.

“Logan Act” est devenu l’un des sujets tendance de Twitter dans le pays, faisant référence à la loi vieille de 223 ans qui interdit aux citoyens privés de mener une politique étrangère.

Ce n’est qu’alors que Musk dément avoir parlé à Poutinedepuis une conversation il y a un an et demi sur les questions spatiales.

L’offre de Musk pour Twitter souligne les risques liés à la propriété des médias sociaux

Bremmer, chroniqueur et auteur du magazine Time ainsi que directeur du cabinet de conseil Eurasia Group, a soutenu son compte, tweetant que « Elon Musk m’a dit qu’il avait parlé directement avec Poutine et le Kremlin de l’Ukraine. il m’a aussi dit quelles étaient les lignes rouges du Kremlin.

Quatre jours plus tôt, Musk a déclaré dans une conversation sur Twitter qu’il était en contact avec “pas mal” partis à la guerre.

L’échange a laissé les législateurs s’interroger sur la nature des communications de Musk avec Poutine.

“De toute évidence, c’est quelque chose que nous devrions garder à l’œil”, a déclaré le représentant John Katko (NY), le meilleur républicain du House Homeland Security Committee, lors d’une interview en direct jeudi.

L’argument de savoir si Bremmer s’était trompé, si Musk avait exagéré ou si Musk revenait de la vérité n’a pas réussi à obscurcir deux points plus profonds que Bremmer a soulevés dans sa newsletter :

Premièrement, étant donné l’opposition à l’aide à l’Ukraine parmi certains républicains, la prise de contrôle de Twitter par Musk et la réintégration probable de l’ancien président Donald Trump et de certains de ses alliés propageraient davantage l’opposition et diviseraient le pays, menaçant le soutien de l’Ukraine.

Elon Musk dit qu’il annulerait l’interdiction de Twitter sur Donald Trump

Deuxièmement, l’acquisition de Musk opposerait sa nouvelle entreprise de liberté d’expression à ses anciennes entreprises : SpaceX, qui s’appuie sur le Pentagone et la NASA, et Tesla, qui s’appuie sur la Chine pour ses ressources physiques rares.

“Chacun de ces trois est un pari énorme sur un avenir complètement différent pour un monde technopolaire. Ce sont aussi les modèles commerciaux les plus opposés sur le plan géopolitique que j’ai jamais vus suivre par une seule personne. Ou peut-être que c’est la plus grande haie du monde », a écrit Bremmer.

Bret Schafer, chercheur principal à l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie du German Marshall Fund, a déclaré que les communications de Musk avec des responsables chinois et russes et des intérêts commerciaux à l’étranger créeront des dilemmes sans précédent s’il conclut son accord pour acheter Twitter.

“La plupart des propriétaires de ces plateformes ont dû rester neutres sur les questions liées à la politique et à la géopolitique”, a déclaré Schafer. “Son style de communication en roue libre avec les autoritaires va certainement créer des défis avec la façon dont la plate-forme est perçue.”

Bien que Musk ait déclaré qu’il débarrasserait Twitter des robots automatisés, Schafer a déclaré qu’il y avait peu de clarté sur la façon dont Musk réagirait à d’autres types d’opérations d’influence étrangère. Il a déclaré qu’il n’était pas clair comment Musk gérerait une opération de piratage et de fuite russe, comme celle qui s’est produite à l’approche de l’élection présidentielle de 2016, ou si les responsables du gouvernement chinois devraient être autorisés à rejoindre une plate-forme à laquelle les citoyens ne peuvent pas accéder. Un prince saoudien envisage de conserver une participation dans Twitter à la clôture de l’accord, même si un ancien employé de Twitter a été reconnu coupable d’espionnage de dissidents pour le compte du gouvernement saoudien.

Ces dernières années, les grandes entreprises de médias sociaux “ont pris position du côté de la démocratie plutôt que de l’autocratie”, a déclaré Schafer. “Il sera intéressant de voir dans quelle direction cela changera si et quand Musk prendra le relais.”

Étant donné que Twitter est beaucoup plus petit que d’autres réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube, Musk aura une plus grande capacité à microgérer les décisions de modération de contenu et les relations avec les dirigeants étrangers que les dirigeants d’autres réseaux sociaux, a déclaré Rose Jackson, directrice de la Democracy and Tech Initiative. au Conseil de l’Atlantique. Pourtant, malgré la petite taille de Twitter, il exerce une immense influence sur les principaux décideurs des médias et de la politique, créant des risques uniques pour la sécurité nationale.

Jackson a déclaré que le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis, un groupe intergouvernemental qui examine les transactions étrangères impliquant des entreprises américaines, “n’est probablement pas suffisant” pour traiter les risques pour la sécurité nationale présentés par l’accord Musk.

“Cela met en évidence si nous avons suffisamment d’outils pour faire face aux véritables risques de sécurité nationale et comment les entreprises technologiques, et en particulier les entreprises de technologie de l’information, sont financées”, a déclaré Jackson, ancien entrepreneur et responsable du département d’État.

L’emprise de la Chine sur Tesla soulève des questions sur l’offre de Musk sur Twitter

Ce qui inquiète beaucoup à propos de Twitter, c’est que la part du lion de la richesse de Musk est sa participation dans Tesla, de sorte que dans tout conflit entre les visions du monde, la plate-forme serait plus susceptible de souffrir.

Tesla a enregistré des ventes record de ses véhicules en Chine en septembre, alors même que sa concurrence avec les constructeurs locaux de véhicules électriques s’intensifie.

Et Twitter a déjà des problèmes avec la Chine qui pourrait recueillir des informations sur ses détracteurs par le biais de la publicité et de l’espionnage, selon une récente plainte de lanceur d’alerte et un témoignage de l’ancien chef de la sécurité Peiter Zatko. Il a déclaré que le FBI avait averti la société qu’un agent du renseignement chinois y travaillait.

Après le tweet de Musk sur l’Ukraine il y a une semaine, un commentateur du Global Times du Parti communiste chinois l’a cité et a écrit à un demi-million d’abonnés sur Twitter que Musk “croit trop à la” liberté d’expression “des États-Unis et de l’Occident”. Il va recevoir une leçon.

En quelques jours, Musk a déclaré dans une interview au Financial Times que Taïwan devrait être gouverné comme Hong Kong, gagnant les éloges de l’ambassadeur de Chine à Washington : “Je voudrais remercier @elonmusk pour son appel à la paix à travers le détroit de Taïwan et son idée d’établir un zone administrative spéciale pour Taïwan.

Barrett et d’autres ont déclaré qu’ils n’avaient pas peur que Musk ramène Twitter en Chine et en Russie, affirmant que cela pourrait aider les citoyens à communiquer davantage.

Au lieu de cela, ils craignent qu’un Twitter sans beaucoup de modération ne permette aux propagandistes de ces gouvernements de faire plus de ravages qu’ils ne le font déjà.

“Elon Musk a droit à ses opinions et à son discours, mais disons simplement que Freedom House aimerait avoir l’occasion de l’informer plus en détail sur les violations flagrantes des droits de l’homme en Russie, en Chine et ailleurs dans le monde avant qu’il ne s’approprie l’un des plus grands plates-formes technologiques », a déclaré Michael Abramowitz, président de l’organisation à but non lucratif Freedom House, qui suit les droits dans le monde entier.

« Les Ukrainiens se battent pour protéger leurs libertés fondamentales. Taïwan est une démocratie où les gens jouissent de ces libertés au quotidien et ils connaissent la menace à laquelle ils sont confrontés de la part de la RPC. Nous croyons que toutes les démocraties et les entreprises qui soutiennent la démocratie devraient soutenir et défendre ces libertés à l’échelle mondiale.

Le programme de liberté d’expression d’Elon Musk pose des risques pour la sécurité sur la scène mondiale

Accountable Tech, un groupe de gauche qui a plaidé pour la réglementation des géants de la technologie, a envoyé une lettre la semaine dernière aux dirigeants du Congrès appelant à une enquête sur les relations de Musk avec des acteurs étrangers. La lettre indique que le Congrès devrait utiliser ses pouvoirs d’assignation à comparaître pour déterminer si Musk est en communication avec de hauts responsables du Kremlin ou en Chine “qui pourraient utiliser cette acquisition pour saper les intérêts de la sécurité nationale américaine”.