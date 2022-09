Les tweets de manifestation reviennent alors que Kriti Sanon dit qu’elle ira bien avec Aditya Roy Kapur

Les acteurs de Bollywood Kriti Sanon et Tiger Shroff ont honoré Koffee With Karan, Saison 7 cette semaine et l’épisode n’était pas moins amusant que le précédent. Le duo a fait ses débuts à Bollywood avec le film de 2014, Heropanti. Alors qu’ils prennent tous les deux le canapé avec Karan, il y a eu plusieurs révélations, des commentaires originaux et des commérages juteux. Pour les personnes qui ont regardé l’émission, il est devenu clair que le canapé a été considéré comme le canapé de la manifestation. D’Alia Bhatt à Vicky Kaushal, tout le monde aurait manifesté l’amour de sa vie sur ce canapé.

Maintenant, on dit que Kriti Sanon a manifesté l’acteur Aditya Roy Kapur pour elle-même. L’animateur de l’émission, Karan Johar, a mentionné que Kriti et Aditya avaient été vus “canoodling” dans un coin lors de sa fête. Karan a dit: «Kriti, tu es célibataire depuis un moment maintenant, y a-t-il quelqu’un. Il y avait des rumeurs, je veux dire, ça venait de quelque part dans mon parti que Ohh Kriti Sanon et Aditya Roy Kapur allaient si bien ensemble. Nous avons attrapé le canoodling dans un coin, comme en bavardant.

Répondant à cela, l’actrice a dit : “On a l’air bien ensemble mais tu me connais, je ne caniche pas dans un coin ! Mais oui, nous parlions et c’est un gars amusant à côtoyer.

#KritiSanon : Une raison pour laquelle je sortirais avec #AdityaRoyKapur c’est parce que tout le canapé du café le veut maintenant et qu’il est chaud Maintenant que c’est manifesté, je pense qu’il y a une possibilité que Kriti et Aditya se réunissent à l’avenir, qui sait ! – Mayank (@sarcasm_taken) 31 août 2022

La saison prochaine, Karan n’a plus qu’à inviter Kriti avec Adi lol @kritisanon @karanjohar #AdityaRoyKapur — Cilina (@cilinaaaa) 31 août 2022

L’association *Aira Gaira* ne serait pas réellement aira gaira si cela se produisait ! Ils auraient l’air explosifs ensemble #KritiSanon #AdityaRoyKapur #Adiriti #KoffeeWithKaran – Manifestation ♡ (@Priya_3383) 31 août 2022

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de couples dans l’émission. La semaine dernière, lorsque Kiara Advani a honoré le canapé avec Shahid Kapoor, sa relation avec la co-vedette de Shershah, Sidharth Malhotra, est restée un sujet de discussion constant. L’actrice, cependant, n’a pas nié ou accepté la relation même après plusieurs tentatives faites de moi l’animateur de talk-show Karan Johar. Alors que Shahid a qualifié le couple de “beau”, Karan s’est demandé à quel point leurs enfants seraient magnifiques.

Au cours de l’épisode, KJo et Shahid ont été vus constamment en train de taquiner l’actrice jusqu’à ce qu’elle s’ouvre enfin un peu sur son histoire d’amour avec Sidharth. Parlant de la même chose, elle a déclaré: «Curieusement, Sid et moi nous connaissions avant d’être jetés ensemble à Shershaah. Nous avons commencé à parler à la soirée de clôture de Lust Stories, que nous avons annulée. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Shahid a ajouté: “C’est bien de savoir que vous vous souvenez si clairement de l’endroit où vous vous êtes rencontrés.”

