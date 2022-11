Les tweets avec des insultes raciales montent en flèche depuis la prise de contrôle de Musk: Rapport

Les cas d’insultes raciales ont grimpé en flèche sur Twitter depuis qu’Elon Musk a acheté la plate-forme influente, malgré les assurances de la plate-forme qu’elle avait réduit les activités haineuses, a rapporté jeudi un groupe de défense des droits civiques numériques.

Des chercheurs du Center for Countering Digital Hate ont découvert que le nombre de tweets contenant l’une des différentes insultes raciales avait grimpé en flèche la semaine après que Musk avait acheté Twitter.

Une épithète raciale utilisée pour attaquer les Noirs a été trouvée plus de 26 000 fois, soit trois fois la moyenne de 2022. L’utilisation d’une insulte ciblant les personnes trans a augmenté de 53 %, tandis que les cas d’un terme offensant pour les hommes homosexuels ont augmenté de 39 % au cours de l’année. moyen.

Les exemples de termes offensants utilisés pour cibler les Juifs et les Hispaniques ont également augmenté.

Au total, les chercheurs ont examiné près de 80 000 tweets et retweets en anglais du monde entier contenant l’un des termes offensants qu’ils recherchaient.

“Les chiffres montrent que malgré les affirmations du responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, selon lesquelles la plate-forme a réussi à réduire le nombre de fois où des discours de haine ont été vus sur la page de recherche et de tendances de Twitter, le volume réel de tweets haineux a augmenté, ” selon l’analyse du centre, une organisation à but non lucratif avec des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Mercredi, Roth a reconnu la récente augmentation des discours de haine sur le site, mais a déclaré que la plate-forme avait fait des progrès significatifs pour réduire les chiffres.

“Nous avons mis un terme à la flambée des comportements haineux, mais le niveau d’activité haineuse sur le service est maintenant d’environ 95% inférieur à ce qu’il était avant l’acquisition”, a déclaré Roth dans des propos diffusés en direct sur Twitter. “Les changements que nous avons apportés et l’application proactive que nous avons effectuée rendent Twitter plus sûr par rapport à ce qu’il était auparavant.”

Le 31 octobre, Twitter a annoncé que 1 500 comptes avaient été supprimés pour avoir publié des propos haineux. La société a également déclaré avoir considérablement réduit la visibilité des publications contenant des insultes, les rendant plus difficiles à trouver sur la plate-forme.

“Nous avons en fait vu des discours haineux cette semaine descendre (astérisque) en dessous (astérisque) de nos normes antérieures, contrairement à ce que vous pouvez lire dans la presse”, a tweeté Musk la semaine dernière.

Musk s’est décrit comme un absolutiste de la liberté d’expression, et on s’attend à ce qu’il réorganise les politiques de modération du contenu de Twitter. Bien qu’il ait déclaré qu’aucun changement n’avait été apporté jusqu’à présent, Musk a procédé à des licenciements importants dans l’entreprise, soulevant des questions sur sa capacité à contrôler la désinformation et les discours de haine, en particulier dans les jours précédant les élections de 2022.

Cela peut prendre un certain temps pour évaluer avec précision les performances de la plateforme lors des élections et pour déterminer si Twitter a adopté une stratégie différente pour le contenu qui enfreint ses politiques, a déclaré Renee DiResta, responsable de la recherche à l’Observatoire Internet de Stanford.

“La politique d’intégrité civique est restée inchangée”, a déclaré DiResta à propos de Twitter sous son nouveau propriétaire. “Maintenant, il y a une différence entre avoir une politique et appliquer une politique.”

Peu de temps après que Musk a acheté Twitter, certains utilisateurs ont publié des discours de haine, apparemment pour tester les limites de la plate-forme sous son nouveau propriétaire.

Dans les 12 heures suivant la finalisation de l’achat de Musk, les références à une épithète raciste spécifique utilisée pour rabaisser les Noirs ont augmenté de 500%, selon une analyse menée par le Network Contagion Research Institute, une entreprise basée à Princeton, New Jersey qui suit la désinformation. .

Twitter n’a pas immédiatement répondu jeudi aux messages sollicitant des commentaires sur les conclusions du nouveau rapport.

David Klepper, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

racismemédias sociauxindustrie technologique