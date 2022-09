Les Turcs exhortés à utiliser la crise du gaz dans l’UE pour leur propre bénéfice

Un million de citoyens de l’UE attendront les problèmes énergétiques hivernaux en Turquie, ce qui est une chance pour les habitants, a déclaré un conseiller présidentiel

Un million de citoyens européens vont passer l’hiver en Turquie au milieu de la crise énergétique imminente dans leur pays, a déclaré Yigit Bulut, conseiller principal du président turc Recep Tayyip Erdogan, appelant ses compatriotes à tourner la situation à leur avantage.

S’adressant à Twitter le week-end dernier, Bulut a déclaré que “au moins 1 million de citoyens de l’UE, dont le gaz a été coupé, ont pris des mesures pour passer cet hiver en Turquie.

Comme les hôtels des grandes villes turques, comme Istanbul, Izmir et Antalya, seront complets cet hiver, a expliqué le conseiller présidentiel, les Européens seront occupés à acheter ou à louer des maisons. Par conséquent, il a appelé les Turcs à tirer parti d’une situation qui, selon lui, est une manifestation de «Justice divine.”

« Ne vendez pas trop bon marché, ils sont dans le besoin ! dit Bulut.

Ses remarques interviennent alors que de nombreux pays européens se préparent à ce que le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a décrit comme «une tempête parfaite.

LIRE LA SUITE: L’Europe est responsable de la crise du gaz selon Erdogan

Les prix et les factures de l’énergie ont monté en flèche au milieu de l’opération militaire de Moscou en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie. Une annonce récente du géant russe de l’énergie Gazprom selon laquelle Nord Stream 1, une route gazière clé entre la Russie et l’UE, resterait fermée indéfiniment en raison de problèmes de maintenance liés aux sanctions a encore fait grimper les prix de gros du gaz. La crise qui s’annonce a poussé de nombreux gouvernements européens à prendre des mesures d’urgence pour réduire la consommation d’énergie et prévenir les populations d’un hiver difficile à venir.

La Turquie, qui a adopté une position neutre sur le conflit ukrainien, a clairement indiqué qu’elle continuerait à dépendre du gaz naturel de la Russie.