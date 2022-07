Les turbulences météorologiques au Royaume-Uni perturbent les voyages en train pour le 3e jour

LONDRES (AP) – La vague de chaleur record de la Grande-Bretagne a perturbé les voyages pour une troisième journée et les pompiers sont restés en alerte mercredi alors même que le ciel nuageux et les averses soulageaient les températures torrides de ces derniers jours.

Les prévisionnistes prévoient que Londres atteindra un maximum de 26 degrés Celsius (79 degrés Fahrenheit) mercredi, en baisse par rapport au record de 40,3 ° C (104,4 ° F) établi mardi à Coningsby, dans l’est de l’Angleterre.

Pourtant, la ligne de train principale de Londres à Édimbourg restera fermée jusqu’à midi alors que les équipes travaillent pour réparer les lignes électriques et les équipements de signalisation endommagés par un incendie lié à la chaleur mardi, selon le London North Eastern Railway.

Les pompiers de Londres ont connu mardi leur journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale, les pompiers ayant reçu plus de 2 600 appels et à un moment donné, ils combattaient 12 incendies simultanément, a déclaré le maire Sadiq Khan. Au moins 41 propriétés ont été détruites, a-t-il dit.

Malgré des températures plus basses, le danger d’incendie reste élevé car le temps chaud et sec a desséché les prairies autour de la ville, a déclaré Khan.

“Une fois qu’il a pris feu, il se propage incroyablement vite, comme les incendies de forêt comme vous le voyez dans les films ou dans les incendies en Californie ou dans certaines régions de France…”, a déclaré Khan à la BBC. « Je viens de parler au commissaire aux incendies. Il est toujours préoccupé par l’assèchement du sol et la vitesse de propagation du feu.

The Associated Press