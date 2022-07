Les turbulences météorologiques au Royaume-Uni incitent à s’adapter au changement climatique

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – La canicule record de la Grande-Bretagne a incité le gouvernement à accélérer ses efforts pour s’adapter au changement climatique, en particulier après que les incendies de forêt aient créé la journée la plus chargée pour les pompiers de Londres depuis que les bombes ont plu sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pays a obtenu une pause mercredi du temps sec et chaud qui s’empare d’une grande partie de l’Europe alors que l’air plus frais se déplaçait de l’ouest. Les prévisionnistes prédisent que Londres atteindra un maximum de 26 degrés Celsius (79 Fahrenheit) mercredi, en baisse par rapport au record national de 40,3 C (104,4 F) établi mardi à Coningsby dans l’est de l’Angleterre.

Même ainsi, les voyages ont été interrompus pour un troisième jour alors que les opérateurs ferroviaires réparaient les dommages causés par la chaleur et que les pompiers continuent de nettoyer les points chauds sur les lieux des incendies de mardi.

La Grande-Bretagne doit se préparer à des vagues de chaleur similaires à l’avenir, car les émissions de carbone d’origine humaine ont déjà modifié le climat, a déclaré le professeur Stephen Belcher, scientifique en chef au Met Office, le service météorologique national du Royaume-Uni. Seules des réductions agressives des émissions réduiront la fréquence de tels événements, a-t-il déclaré.

“Tout reste à jouer, mais nous devons nous adapter au type d’événements que nous avons vus hier comme des événements extrêmes occasionnels”, a déclaré Baker à la BBC.

Les climatologues ont été surpris par la vitesse à laquelle les températures en Grande-Bretagne ont augmenté ces dernières années et par la vaste zone touchée par l’événement de cette semaine. Mardi, trente-quatre sites à travers le Royaume-Uni ont battu le précédent record de température du pays de 37,8 ° C (100 ° F), établi en 2019.

La météo a frappé un pays où peu de maisons, d’écoles ou de petites entreprises disposent de la climatisation et où les infrastructures telles que les chemins de fer, les autoroutes et les aéroports ne sont pas conçues pour faire face à de telles températures. Treize personnes, dont sept adolescents, seraient mortes en essayant de se rafraîchir après avoir eu des difficultés dans les rivières, les réservoirs et les lacs.

Quinze services d’incendie ont déclaré des incidents majeurs alors que plus de 60 propriétés à travers le pays ont été détruites mardi, a déclaré le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, à la Chambre des communes.

L’un des plus grands incendies s’est produit à Wennington, un village de la périphérie est de Londres, où une rangée de maisons a été détruite par des flammes qui ont traversé des champs secs à proximité. Le résident Tim Stock a déclaré que sa femme et lui avaient fui après que la maison voisine a pris feu et que l’incendie s’est rapidement propagé.

“C’était comme une zone de guerre”, a-t-il déclaré. “En bas de la route principale, toutes les fenêtres avaient explosé, tous les toits s’étaient effondrés, c’était comme une scène du Blitz.”

Les pompiers de Londres ont reçu 2 600 appels mardi, contre environ 350 en temps normal, a déclaré le maire Sadiq Khan, ajoutant qu’il s’agissait de la journée la plus chargée du département depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré des températures plus basses mercredi, le danger d’incendie reste élevé car le temps chaud et sec a desséché les prairies autour de la ville, a déclaré Khan.

“Une fois qu’il a pris feu, il se propage incroyablement vite, comme les incendies de forêt comme vous le voyez dans les films ou dans les incendies en Californie ou dans certaines régions de France”, a déclaré Khan à la BBC.

Phil Gerigan, chef du groupe de résilience du National Fire Chiefs Council, a déclaré que les incendies de forêt sont une menace émergente liée au changement climatique qui étire la capacité des services d’incendie. La Grande-Bretagne pourrait avoir besoin d’étendre sa capacité à lutter contre les incendies de forêt, en ajoutant davantage de ravitailleurs aériens et d’hélicoptères, a-t-il déclaré à la BBC.

“Alors que nous regardons vers l’avenir, c’est certainement quelque chose que le gouvernement britannique et les services d’incendie et de secours doivent prendre en compte”, a-t-il déclaré. « Avons-nous la capacité, les atouts, pour être en mesure de répondre à une demande émergente significative ?

Les incendies de forêt continuent de semer la destruction dans d’autres parties de l’Europe. Près de 500 pompiers ont eu du mal à contenir un grand incendie de forêt qui menaçait les banlieues à flanc de colline à l’extérieur d’Athènes pendant une deuxième journée alors que les incendies brûlaient dans une partie sud du continent.

Un répit de la chaleur intense a contribué à améliorer les conditions en France, en Espagne et au Portugal, des pays qui ont lutté contre les incendies pendant des jours.

Le réseau de transport britannique a également souffert pendant le temps chaud, l’aéroport de Luton étant brièvement fermé par une piste endommagée par la chaleur et les trains contraints de rouler à des vitesses réduites en raison des craintes que la chaleur ne déforme les rails ou n’interrompe l’alimentation électrique.

Certaines perturbations sont restées mercredi, avec la fermeture de la ligne de train principale de Londres à Édimbourg alors que les équipes travaillaient pour réparer les lignes électriques et les équipements de signalisation endommagés par le feu.

Parmi les personnes bloquées se trouvait Lee Ball, 46 ans, qui tentait de voyager avec sa femme, Libby, et sa fille de 10 ans, Amelie, du Worcestershire à Londres pour se rendre à Bruxelles pour un concert d’Ed Sheeran. Leur train a été annulé avec un préavis de moins de 30 minutes, alors ils se sont rendus à une autre gare – et ont attendu.

“Je suis debout depuis 4h30, anxieux, essayant d’obtenir une réponse de n’importe où”, a-t-il déclaré.

La communication des compagnies ferroviaires a été “épouvantable”, a-t-il déclaré.