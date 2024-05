Les turbulences de Singapore Airlines ont laissé du sang « partout » ; 20 restent en soins intensifs

Les passagers à bord d’un vol de Singapore Airlines qui a subi de « graves turbulences » ont décrit leur terreur lorsque l’avion a chuté de plusieurs centaines de mètres avant de se stabiliser et d’effectuer un atterrissage d’urgence à Bangkok.

« J’ai vu des gens de l’autre côté de l’allée se mettre complètement à l’horizontale, heurter le plafond et retomber dans des positions vraiment inconfortables », a déclaré mercredi à Reuters Dzafran Azmir, 28 ans.

Azmir, un étudiant, a ajouté que les gens avaient « d’énormes entailles à la tête », alors que le Boeing 777-300ER faisant la route de Londres à Singapour tombait dans le ciel.

Un passager, largement identifié dans la presse britannique comme étant Geoff Kitchen, 73 ans, est décédé lors de l’incident.

Sans nommer le passager, Kittipong Kittikachorn, directeur général de l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, a déclaré mardi que la personne souffrait de problèmes médicaux qui auraient pu conduire à un arrêt cardiaque mortel.

« Il était évident que cet homme avait besoin d’aide », a déclaré à Reuters le passager Andrew Davies, 54 ans, ajoutant que les médecins ont pratiqué la RCR pendant environ 20 minutes.

L’hôpital Samitivej Srinakarin de Bangkok a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il traitait toujours 58 personnes et que 20 patients restaient en soins intensifs. Au total, 104 personnes ont été soignées. Singapore Airlines a déclaré que le vol transportait 211 passagers et 18 membres d’équipage.

Parmi les personnes soignées se trouvait le passager britannique Josh Silverstone, 24 ans, qui a déclaré à l’Associated Press qu’il s’était cassé une dent et avait subi des coupures à l’œil et au cou. « Il y avait beaucoup de gens dans des situations pires que moi, ils étaient allongés par terre et ne pouvaient pas bouger, ils étaient complètement paralysés », a-t-il déclaré.

Faisant l’éloge du personnel de cabine, Davies a déclaré avoir constaté que beaucoup d’entre eux avaient été blessés lors de l’incident. L’un d’entre eux, a-t-il déclaré, « souffrait énormément du dos. Mais il a continué à servir les gens, à les aider et à obtenir une aide médicale autant qu’il le pouvait.

Le vol SG321 de Singapore Airlines après un atterrissage d’urgence à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok mardi. via Reuters

Après avoir décollé lundi à 22 h 38, heure de Londres (17 h 38 HE), le voyage de l’avion semblait se dérouler sans incident, selon le site de suivi des vols. Conscient des vols.

Mais environ 10 heures plus tard, l’avion a connu une forte chute par rapport à son altitude de croisière. D’un seul coup, il a chuté de près de 700 pieds. Moins de 10 minutes plus tard, l’avion entamait sa descente vers Bangkok.

Des orages explosifs se développant rapidement ont été enregistrés près de la trajectoire de vol par le service de prévisions météorologiques AccuWeather.

Des photos et des vidéos publiées par les passagers de l’avion peu après l’incident montraient des panneaux supérieurs arrachés et de la nourriture, des bouteilles et des effets personnels éparpillés dans la cabine. Une vidéo montrait une tache de sang répandue sur le plafond.

« Des têtes avaient littéralement percé et brisé les panneaux en plastique et, comme, il y avait juste du sang et des morceaux brisés partout », a déclaré Azmir, l’étudiant.

Le PDG de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, s’est excusé « pour le traumatisme subi par tous les passagers et membres d’équipage de ce vol », dans une vidéo publiée sur Facebook. Il a ajouté qu’il souhaitait exprimer ses « plus sincères condoléances à la famille et aux proches du passager décédé ».

Des agents du Bureau d’enquête sur la sécurité des transports de Singapour enquêtaient sur l’incident, a déclaré mercredi le ministre des Transports Chee Hong Tat dans un message sur Facebook.

Comme l’avion était fabriqué par la société américaine Boeing, le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis envoyait un représentant accrédité et quatre conseillers techniques pour soutenir l’enquête, a-t-il ajouté.